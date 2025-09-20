Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

VISTO

Visto americano: novas regras de isenção de entrevistas têm nova data para começar

As atualizações das regras deveriam começar em setembro, mas foram adiadas para o início do próximo mês

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

20/09/2025 - 14h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Departamento de Estado dos Estados Unidos, anunciou na quinta-feira, 18, que as novas regras sobre a isenção de entrevista para a obtenção de visto americano para não imigrantes passará a valer a partir de 1° de outubro.

Em julho, os Estados Unidos anunciou que adolescentes menores de 14 anos e idosos acima de 79 deixariam de ser isentos dessa entrevista e que passariam a ter a obrigação de conversar com um agente para obter o documento que permite a entrada em território americano.

As atualizações das regras deveriam começar em setembro, mas foram adiadas para o início do próximo mês. Elas vão atingir todos as pessoas de países que precisam de visto para entrar no Estados Unidos, a turismo - o que inclui os brasileiros.

"A partir de 1º de outubro de 2025, o Departamento de Estado atualizará as categorias de requerentes que podem ser elegíveis para a isenção da entrevista para visto de não imigrante", informou o Departamento de Estado em seu site, na última quinta

"Os requerentes de visto de não imigrante, incluindo requerentes com menos de 14 anos e mais de 79 anos, geralmente precisarão de entrevista presencial com um agente consular", acrescentou o órgão, que listou algumas exceções e critérios para se tornar isento da entrevista.

De acordo com o Departamento de Estado, apenas alguns grupos ainda podem permanecer elegíveis para isenções de entrevistas de visto após a mudança de política.

- Titulares de vistos diplomáticos e oficiais (categorias de visto como A-1, A-2, C-3, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 e TECRO E-1).

- Certas renovações de visto B-1/B-2 ou cartão de travessia de fronteira para cidadãos mexicanos (veja mais abaixo).

Ou seja, isenções baseadas na idade (menores de 14 anos ou maiores de 79 anos) não estarão mais disponíveis nesta nova orientação.

Serão elegíveis para a isenção de entrevista

Quem vai renovar um visto que expirou há, no máximo, 12 meses e tinha 18 anos ou mais quando o visto anterior foi emitido:

  • B-1: Para consultar parceiros comerciais, participar de convenção ou conferência científica, educacional, profissional ou empresarial, liquidar um patrimônio ou negociar um contrato)
  • B-2: Para turismo, férias, visita a amigos ou parentes, tratamento médico, participação em eventos sociais promovidos por organizações fraternais, sociais ou de serviço, participação de amadores em eventos ou competições musicais, esportivas ou similares, sem remuneração pela participação, matrícula em curso de curta duração, sem fins lucrativos, que não seja para obtenção de créditos para um diploma, por exemplo, uma aula de culinária de dois dias durante as férias)
  • B1/B2: Combinação de ambos os propósitos descritos acima).

Além dos critérios citados, o Departamento do Estado americano pede que, para ter a isenção de entrevista, os candidatos atendem aos seguintes critérios:

  • Aplicar no país de nacionalidade ou residência habitual (exceto requerentes de visto diplomático e certos vistos oficiais);
  • Nunca tiveram um visto recusado (a menos que tal recusa tenha sido superada ou dispensada); e
  • Não têm inelegibilidade aparente ou potencial.

Mesmo assim, é possível que os requerentes sejam convocados para uma conversa. "Os agentes consulares ainda podem exigir entrevistas presenciais, caso a caso, por qualquer motivo", diz o departamento.

"Os solicitantes devem consultar os sites das embaixadas e consulados para obter informações mais detalhadas sobre os requisitos e procedimentos para solicitação de visto", acrescentou o órgão.

AINDA NÃO CONHECEU A PRISÃO

Jair Bolsonaro segue internado e adia ida para prisão

Com evolução de soluços para vômitos, ex-presidente condenado está internado em hospital de Brasília para monitoramento médico

17/09/2025 10h30

Compartilhar
Bolsonaro está internado após exames laboratoriais, alteração da pressão arterial e vômitos

Bolsonaro está internado após exames laboratoriais, alteração da pressão arterial e vômitos Foto: Lula Marques / Agência Brasil

Continue Lendo...

Novo boletim médico do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão, atestou o adiamento do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado.

Condenado por organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e dano qualificado a patrimônio tombado, Bolsonaro deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília, na tarde desta última terça-feira.

Após apresentar quadro de vômitos, tontura, queda de pressão arterial e episódio de pré-síncope, ele seguirá internado em observação ao longo do dia para reavaliação do seu quadro e continuidade da internação.

Segundo o boletim médico, é necessária a internação para monitoramento da pressão arterial e dieta líquida, pois o ex-presidente chegou à emergência desidratado, com taquicardia e pressão arterial instável.

Os resultados indicaram persistência de anemia e alteração da função renal, com elevação dos níveis de creatinina, segundo nota assinada pelos médicos Claúdio Birolini, chefe da equipe cirúrgica, Leandro Echenique, cardiologista, Guilherme Meyer, diretor médico do hospital e Allisson Barcelos Borges, diretor geral.

Bolsonaro foi submetido a exames laboratoriais e de imagem, além de realizar exame de ressonância magnética do crânio, indicada para investigar episódios recorrentes de tontura. Esse exame não identificou alterações agudas e após hidratação com medicação, houve melhora parcial do quadro clínico.

HISTÓRICO DE INTERNAÇÕES EM 2025

Nesse ano, que o ex-presidente foi julgado e agora, condenado, Bolsonaro já teve 4 internações.

  • Abril: Para 9ª cirurgia em decorrência de desconfortos abdominais, devido a facada de 2018 em época eleitoral;
  • Agosto: Na primeira vez que deixou a prisão domiciliar, para realizar exames médicos nesse mesmo hospital em Brasília, o Hospital DF Star;
  • Setembro:
    • A primeira vez neste mês, no dia 14, ele realizou um procedimento para remover lesões de pele;
    • Ontem, 16 de setembro, para exames laboratoriais e monitoramento de quadro clínico, devido a pressão arterial instável, anemia persistente e alteração na função renal

Além dessas, Bolsonaro já deu entrada no hospital por outros motivos também, como soluço persistente, apontado como quadro inicial que evoluíram para os vômitos e estão sendo investigados agora pela equipe médica.

Assine o Correio do Estado

Genial/Quaest

Apoio ao impeachment de Moraes tem queda significativa

52% dos entrevistados são contra e 36% se dizem favoráveis. Em agosto, 46% eram favoráveis ao impeachment e 43% contrários

17/09/2025 07h40

Compartilhar
O afastamento do ministro Alexandre de Moraes é uma pauta considerada prioritária entre aliados de Bolsonaro

O afastamento do ministro Alexandre de Moraes é uma pauta considerada prioritária entre aliados de Bolsonaro

Continue Lendo...

Um possível impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), perdeu apoio entre os brasileiros, mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 17. Segundo o levantamento, 52% dos entrevistados são contra a medida, enquanto 36% defendem o afastamento do ministro.

Os números representam uma queda significativa no apoio popular pela saída do magistrado em relação ao último levantamento. Em agosto, 46% eram favoráveis ao impeachment e 43% contrários. Ou seja, o apoio ao afastamento de Moraes recuou dez pontos percentuais no período.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%.

A queda na adesão ao impeachment coincide com o julgamento da ação penal sobre a trama golpista, relatada por Moraes. No último dia 11, a Primeira Turma do STF condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.

O afastamento de Moraes é uma pauta considerada prioritária entre aliados de Bolsonaro. O último pedido foi protocolado em 12 de agosto e contou com a assinatura de 37 congressistas, 24 deles filiados ao PL.

Apesar da pressão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), já deixou claro que não pretende pautar pedidos de impeachment contra ministros do STF. Aliados de Bolsonaro chegaram a protocolar uma representação por quebra de decoro parlamentar contra Alcolumbre em razão dessa recusa.

De olho em 2026, uma das prioridades dos bolsonaristas é conquistar maioria no Senado. Assim, acreditam que conseguirão viabilizar o avanço dos pedidos de impeachment na Casa.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 3 dias

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Frente fria derruba temperaturas e traz tempestades no fim de semana
virada no tempo

/ 1 dia

Frente fria derruba temperaturas e traz tempestades no fim de semana

3

Energisa se prepara para temporais previstos para domingo e segunda
TEMPORAIS

/ 1 dia

Energisa se prepara para temporais previstos para domingo e segunda

4

Advogado acusa Agetran de 'extorquir campo-grandenses' em multas por insulfilm
CIDADE MORENA

/ 1 dia

Advogado acusa Agetran de 'extorquir campo-grandenses' em multas por insulfilm

5

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil
oportunidade

/ 22 horas

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12/09/2025

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?