A reforma foi contratada em agosto deste ano, para melhorar a acústica e a temperatura interna no ginásio que é um local de eventos esportivos e artísticos

Com o custo de mais de R$3,3 milhões, as obras de melhoria acústica no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, ficaram prontas. Foram quase três meses, desde que a Prefeitura de Campo Grande firmou o contrato milionário com a empresa Omni Trade Brasil Revestimentos Metálicos Ltda, em agosto deste ano.

Ao todo, foram colocados 7.063,13 m² de placas de Retrofit de Cobertura em Sistema DecK TPO (placas de polisocianurato), que melhoram não só a acústica, mas também a temperatura interna no ginásio. As novas instalações também colocaram fim a um problema antigo de goteiras no poliesportivo.

A obra foi contratada no dia 16 de agosto de 2023, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) no valor de R$ 3.315.816,92, conforme extrato do contrato publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

O titular da Sisep, Marcelo Miglioli, justifica a importância das obras para garantir o conforto e segurança à população.

“Nós sabemos que as obras são importantes, mas antes de tudo existem as pessoas, e a administração trabalha hoje para garantir a melhoria para a população em todas as áreas, saúde, educação, social, esporte. No Guanandizão, tudo foi feito para que nos eventos que aqui forem realizados, as pessoas sintam-se à vontade”, afirmou Miglioli.

Por sua vez, a prefeita Adriane Lopes destaca que o Guanandizão é um local de eventos esportivos e sociais.

“Temos trabalhado e investido para melhorar a infraestrutura e a qualidade do atendimento no Ginásio, para que os usuários tenham uma excelente experiência e sejam estimulados a prática esportiva como um meio de promover a saúde e o desenvolvimento social”, enfatiza a prefeita.

Shows e eventos

Com a melhoria, o Guanandizão volta a ser palco de grandes eventos. No último final de semana, mais de 17 mil pessoas passaram pelo local durante o 5º Festival de Ginástica de Gala da Rede Municipal de Ensino (Reme) e da Jornada Estadual da Juventude de Mato Grosso do Sul.

O ginásio já recebeu por duas vezes com a turnê do cantor Roberto Carlos e neste ano foi palco para apresentações de artistas renomados, como Marisa Monte e Dire Straits.

No quesito de eventos esportivos recebe campeonatos municipais e estaduais. Entre as competições que aconteceram no Guanandizão, estão o confronto da Liga Mundial de Vôlei entre Brasil e Portugal (2004), Copa Mundi de Futsal feminino, Campeonato Brasileiro de Ginástica e Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica.

Projetos esportivos

No Ginásio Poliesportivo Guanandizão são oferecidas várias atividades do Programa Movimenta Campo Grande, com uma média de um milhão de atendimentos por ano, nas modalidades de futebol de campo, futsal, zumba e pilates.

Em 2023, a Fundação Municipal de Esporte abriu o atendimento da oficina de ginástica rítmica para 135 alunos.

