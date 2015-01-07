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Com o início da auditoria dos valores gastos na construção do Aquário do Pantanal e a previsão de que obras continuem estagnadas por pelo menos 90 dias, os mais de 9 mil exemplares dos 12,5 mil peixes que serão expostos no centro de pesquisa irão continuar, por tempo indeterminado, nos tanques improvisados montados na sede da Polícia Militar Ambiental (PMA), e o custo para mantê-los, deve superar os R$ 5,1 milhões previstos em contrato. Pelo menos é o que quer a Anambi Análise Ambiental, que atualmente, cuida dos seres vivos.

Apesar de os responsáveis pela manutenção dos animais afirmarem que não há risco para a saúde dos peixes, os gastos com a permanência deles em um local montado para ser temporário ocasionará em novos custos para o governo do Estado. Em média, a administração estadual já gasta R$ 212 mil por mês para cuidas dos exemplares do aquário.

Montadas no segundo semestre do ano passado para receber as espécies que precisavam passar por um período da ambientação antes de serem transferidos definitivamente para os tanques do centro de pesquisa, as 43 caixas d’água continuarão sendo o habitat dos animais pelos próximos meses. Do total de 12,5 mil exemplares de 35 espécies, 9,6 mil - o equivalente a 80% - estão nos tanques e o restante deve chegar ao local em breve, mesmo sem a previsão de conclusão da obra do lar definitivo.

A reportagem, de Aliny Mary Dias, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.