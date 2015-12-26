Homem morre e outro fica ferido a tiros em festa de Natal

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Gerson Avalhães dos Santos, de 26 anos, foi morto na noite de ontem (25) e Ismael Daniel Lopes Junior, de 22 anos, ficou ferido ao serem baleados durante festa de Natal, no Bairro Canaã II, em Dourados. Autor chegou a pé na confraternização, mas com capacete na cabeça.

De acordo com o boletim de ocorrência, toda a família comemorava o Natal, quando um homem chegou a pé, com o capacete na cabeça e disparou vários tiros contra Ismael e Gerson.

Ismael foi socorrido até o Hospital da Vida, mas Gerson, que foi atingido com três tiros morreu no local.

Ainda segundo o registro policial, ninguém soube informar a motivação do crime, somente que Gerson não tinha inimigos e era um rapaz tranquilo.

O caso registrado como homicídio e tentativa de homicídio deve ser investigado.