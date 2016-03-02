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A Egelte Engenharia, que começou a construir o Aquário do Pantanal em 2011, mas que foi retirada da obra em 14 de março de 2014, pede R$ 40 milhões a mais ao governo do Estado para poder reassumir e finalizar o empreendimento. Reunião entre a empresa e a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) na manhã de ontem terminou sem acordo e ambos definiram que vão pedir mais dez dias à Justiça para apresentar uma resposta final sobre a retomada ou não da construção.

O governo admite pagar até R$ 30 milhões para concluir o empreendimento. Esta diferença de R$ 10 milhões é motivo de novo impasse.

Parte destes recursos viriam de um fundo de compensação ambiental criado pelo ex-governador André Puccinelli, em 24 de dezembro de 2014. Instituído com R$ 34.261.208,01 em caixa, atualmente existem aproximadamente R$ 17,6 milhões disponíveis neste fundo. Um total de R$ 16,8 milhões desta reservas já foram utilizados no aquário, segundo o governo do Estado.

(*) A reportagem, de Lúcia Morel e Eduardo Miranda, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.