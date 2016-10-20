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Carregamento de quase meia tonelada de maconha foi apreendido e quatro homens que faziam o transporte presos em flagrante, ontem, na BR-060, em Jardim. A interceptação ocorreu depois que batedor avisou traficante sobre barreira, na frente de policiais.

De acordo com Boletim de Ocorrência, a descoberta da grande carga do entorpecente ocorreu na sequência da abordagem de dois homens, de 27 e 34 anos, que agiam como batedores, em automóvel Uno.

Enquanto a dupla era abordada por policiais rodoviários federais, um dos homens recebeu ligação e informou para a pessoa sobre a barreira de fiscalização. Aos policiais, ele justificou que falava com um parente, depois disse que era o patrão.

No entanto, acabou admitindo que ele e o passageiro atuavam como batedores de carregamento de maconha e que receberiam R$ 1 mil pela prestação de serviço ao crime.

Cientes do transporte, policiais saíram em buscas pela rodovia e encontraram perto da Torre do Morrinho carro Fiesta parado, com dois ocupantes, de 39 e 42 anos. O automóvel foi revistado e encontrados vários tabletes de maconha que posteriormente foram pesados e totalizaram 492 quilos.

O Fiesta era roubado e estava com placas falsas. Os quatro presos foram levados à delegacia de Jardim e indiciados por tráfico de drogas, além da receptação pelo carro e adulteração de sinal de veículo.