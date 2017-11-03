Homem é preso depois de agredir a mãe, de 82 anos, com tapas no rosto

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A Polícia Militar prendeu um homem, de 50 anos, por lesão corporal semelhante a violência doméstica depois de agredir a mãe, de 82 anos, com tapas na tarde de ontem (2) em Pontinha do Cocho, distrito de Camapuã.

Conforme o boletim de ocorrência, o irmão do suspeito ligou para a Polícia Militar informando que a mãe havia apanhado do irmão. Os militares foram até o local e encontraram a idosa machucada.

À equipe, ela disse que as lesões no rosto foram na verdade causadas depois de ter sofrido uma queda. O homem foi encaminhado para a delegacia. No documento não foi detalhado o que motivou as agressões.