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Criminosos invadiram uma residência, fizeram jantar, tiveram relações sexuais no banheiro e fugiram levando perfumes e um aparelho de DVD. O crime aconteceu na noite de ontem, no Jardim Novo Aeroporto, em Três Lagoas.

Segundo as informações da imprensa local, o morador, de 69 anos, chegou em casa e percebeu que a janela tinha sido arrombada e a cozinha revirada. Ele ainda encontrou preservativos no banheiro e descobriu que perfumes e um aparelho de DVD haviam sumido.

A Polícia Militar foi acionada, mas os suspeitos não foram encontrados. Aos militares, ele contou que a janela estava presa com pedaços de madeira e que, esta é a terceira vez que a casa é invadida em uma semana. O primeiro caso aconteceu no dia 16 e outro no dia 20.

Ainda conforme o relato, os ladrões prepararam uma macarronada e tomaram banho antes de deixarem o local.