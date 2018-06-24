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Três pessoas foram detidas, na noite deste sábado, por furto e porte ilegal de armas pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aquidauana. A fiscalização ocorreu em um estrada vicianal, a 55 km da cidade, que dá acesso ao pesqueiro Toca da Onça .

A PMA abordou os homens que estavam em um veículo e duas motocicletas, marca Honda. Em um veículo Ford Verona foram encontradas várias sacolas com carne de gado, além de facas, facões e chairas. Nas proximidades das motocicletas, foram encontradas à margem da estrada, quatro armas com munições, sendo duas espingardas calibre 22, um revólver calibre 38 e outro revólver calibre 32. Os envolvidos confessaram que teriam abatido um novilho à beira da cerca, divisória da estada, em uma fazenda próxima do local.

As armas e munições não possuíam documentos e foram apreendidas, além dos três veículos, a carne do animal abatido, as facas, facões e chairas. Este tipo de material indica que os autores saíram para realizar furto de gado (abigeato) e até caça de animais silvestres.

A PMA deu voz de prisão aos infratores, de 37, 20 e 17 anos, residentes em Anastácio, e os encaminhou, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde eles foram autuados em flagrante por furto e por porte ilegal de arma. A pena de abigeato é de dois a cinco anos de reclusão. O crime de porte ilegal de arma é de dois a quatro anos de reclusão.

Um dos infratores não possuía documento e afirmou ter apenas 17 anos. Inicialmente, ele responderá por atos infracionais pelo mesmo tipo penal dos dois maiores, com as mesmas penalidades. (Com assessoria)