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Entrou em vigor hoje a Diretoria-Executiva de Articulação Econômica do Gabinete do Prefeito. O grupo formado por cinco servidores que serão nomeados pelo prefeito Marcos Trad (PSD) só deve começar a entrar em ação no próximo ano, assim que começar a gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL).

Os escolhidos terão que ter bastante trânsito em Brasília e terão funções específicas no grupo. Conforme o documento publicado no Diário Oficial de Campo Grande de hoje haverá um cargo em comissão, símbolo DCA-1, um cargo em comissão símbolo DCA-3, um cargo em comissão símbolo DCA-4 e dois cargos em comissão símbolo DCA-8.

O site de transparência do município não disponibiliza mais a tabela de símbolos salariais e por isso a reportagem não conseguiu ter acesso aos vencimentos dos novos quadros.

Eles serão responsáveis por identificar oportunidades e alternativas para captação de recursos financeiros para implementação de programas e projetos não contemplados ou insuficientemente contemplados com recursos orçamentários próprios, bem como conquistar possíveis parceiros para o desenvolvimento de projetos inovadores para a Administração Municipal.

Por fim, Trad coloca o funcionamento do grupo em seu gabinete, já que o projeto de lei que encaminhou para o Legislativo não havia discernimento de onde os servidores serão lotados. Na Casa de Leis, o texto foi aprovado com quatro votos contrários.