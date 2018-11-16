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No próximo dia 20, Dia Nacional da Consciência Negra, a Assembleia Legislativa de MS vai realizar a solenidade de entrega da Comenda Zumbi dos Palmares em homenagem a personalidades e entidades que atuam no combate ao racismo e na promoção da igualdade racial no Estado. O evento acontecerá no Plenário Júlio Maia, a partir das 19h30.

A comenda leva o nome de Zumbi dos Palmares, um dos maiores símbolos da resistência negra contra a escravidão.

Na quarta-feira (21), a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), composta por Lidio Lopes (PATRI), Barbosinha (PSDB), Enelvo Felini (PSDB), Renato Câmara (MDB) e Cabo Almi (PT) , estará reunida para apresentar a análise dos aspectos legal e constitucional dos projetos de deputados estaduais, Governo do Estado, Poder Judiciário, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e Tribunal de Contas. A apresentação ocorre às 8h, no Plenarinho Nelito Câmara.

Conforme o site da ALMS, as sessões plenárias acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h. Todos os eventos da Casa de Leis são abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9.