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MS tem três novas confirmações de Covid-19, mas casos suspeitos ficam estáveis

Estado soma 51 casos confirmados, com uma morte pela doença

Glaucea Vaccari

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No período de 24 horas, mais três casos foram confirmados para a Covid-19 em Mato Grosso do Sul, aumento para 51 as confirmações da doença no Estado. Apesar dos novos testes positivos, os casos suspeitos se mantém estáveis, passando dos 38 em monitoramento ontem para 39 nesta quarta-feira (1º), segundo boletim divulgado pela Secretária Estadual de Saúde (SES).  Estado mantém um óbito pela doença. 

Casos novos são uma mulher de 36 anos, de Campo Grande, cuja forma de contaminação com o coronavírus está sob investigação e se encontra em isolamento domiciliar. A Capital é a cidade que concentra a maioria dos casos, com 38 positivos, sendo que deste total 25 finalizaram a quarentena e não apresentam mais sintomas, considerados curados.

Outros dois novos são de um homem de 60 anos, de Dourados, que voltou recentemente de viagem a São Paulo e ao Nordeste brasileiro; e um homem de 53 anos, de Três Lagoas, cuja contaminação também está sob investigação e é o primeiro caso confirmado na cidade. Ambos se encontram internados.

Demais casos confirmados, além dos 38 em Campo Grande, são em Sidrolândia (1) Ponta Porã (1), Rio Verde de Mato Grosso (1), Alcinópólis (1), Dourados (3), Nova Andradina (2), Três Lagoas (1) e Batayporã, com três casos, sendo um a primeira vítima da Covid-19 no Estado, Eleuzi Silva Nascimento, de 64 anos.

Do total, sete pacientes estão internados, 16 estão em isolamento domiciliar e 27 pessoas finalizaram a quarentena e estão sem sintomas.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 595 notificações de casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso do Sul, com 494 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19 e 11 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.

Os 39 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. 

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