Últimas Notícias Cidades Política Economia Correio B Opinião Edição Impressa Esportes

Cidades

CAMPO GRANDE

Recurso de empresa é indeferido e Vale Engenharia vence licitação para obras no Belas Artes

Empresa já havia sido declarado vencedora, mas concorrente entrou com recurso

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Vale Engenharia e Construções foi declarada vencedora com a menor proposta, no valor de R$ 3.175.125,66, para reforma e adequação para uso do Centro Municipal de Belas Artes, em Campo Grande. Resultado do processo licitatório foi publicado na edição desta quarta-feira (1º) do Diário Oficial do Município.  

Empresa já havia sido declarada vencedora no dia 27 de fevereiro, mas a Meta Construtora, que também participou da concorrência pública, apresentou recurso administrativo e o resultado final ficou suspenso até apreciação das contrarrazões apresentadas.  

Os motivos que embasaram o recurso da Meta não foram divulgados no aviso, mas o mesmo foi indeferido pela  Comissão Permanente de Licitação.

Dessa forma, o resultado anterior foi ratificado e a Vale Engenharia e Construções será a responsável pela obra, com valor que ficou R$ 1.234.381,09 abaixo do teto estipulado para a conclusão do empreendimento, pensado inicialmente para substituir o Terminal Rodoviário da cidade e abandonado há mais de 20 anos.

Projeto prevê reforma completa, desde as instalações hidráulicas, elétricas, acessórias até a arquitetura, passando por iluminação, aparelhagem de ar condicionado, esgotamento e controle de água da chuva.

Ainda consta no projeto a instalação de eletrodutos- linha elétrica fechada, para-raios, redes de tubulação, saídas de emergência com informações como placas e luminárias de emergência e barra anti-pânico, degrau antiderrapante e guarda-corpo nas saídas de emergência previstos em lei para garantir a segurança de servidores e da população.

A pavimentação de parte do piso terá granito polido, madeira, carpete e haverá esquadrias metálicas. As portas de madeira também serão substituídas e as paredes revestidas com azulejos.

Queimdas

Fogo destruiu 114 mil hectares no Pantanal em Corumbá

Área queimada supera a de 2025, ano de menor registro da série histórica, e equivale a cerca de 13% da de 2024

16/11/2026 10h25

Compartilhar
Corumbá registrou 114 mil hectares queimados de janeiro a novembro de 2026

Corumbá registrou 114 mil hectares queimados de janeiro a novembro de 2026 Foto: Arquivo Correio do Estado

Continue Lendo...

ACIDENTE FATAL

Empresário morre em acidente na BR-376

Colisão frontal deixou vítima fatal com duas fraturas e hemorragia antes de óbito

16/11/2026 09h30

Compartilhar
Empresário morre em acidente na BR-376

Empresário morre em acidente na BR-376 Montagem / Fátima em Dia

Continue Lendo...

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7168, domingo (15/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7168, domingo (15/11)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3830, domingo (15/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3830, domingo (15/11)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3880, domingo (15/11): veja o rateio
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3880, domingo (15/11): veja o rateio

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3086, domingo (15/11): veja o rateio
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3086, domingo (15/11): veja o rateio

5

'Tia da pipoca' é encontrada morta em rio de MS; marido confessa assassinato
Feminicídio

/ 21 horas

'Tia da pipoca' é encontrada morta em rio de MS; marido confessa assassinato

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Novembro azul: o câncer de próstata e o direito à proteção previdenciária
Juliane Penteado

/ 3 dias

Novembro azul: o câncer de próstata e o direito à proteção previdenciária
O banco pode tirar seu salário da conta para cobrar o consignado?
Leandro Provenzano

/ 4 dias

O banco pode tirar seu salário da conta para cobrar o consignado?
Nem todo cliente merece receber uma proposta
Assinantes

/ 6 dias

Nem todo cliente merece receber uma proposta
Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Assinantes

/ 06/11/2026

Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes