Recurso de empresa é indeferido e Vale Engenharia vence licitação para obras no Belas Artes

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Vale Engenharia e Construções foi declarada vencedora com a menor proposta, no valor de R$ 3.175.125,66, para reforma e adequação para uso do Centro Municipal de Belas Artes, em Campo Grande. Resultado do processo licitatório foi publicado na edição desta quarta-feira (1º) do Diário Oficial do Município.

Empresa já havia sido declarada vencedora no dia 27 de fevereiro, mas a Meta Construtora, que também participou da concorrência pública, apresentou recurso administrativo e o resultado final ficou suspenso até apreciação das contrarrazões apresentadas.

Os motivos que embasaram o recurso da Meta não foram divulgados no aviso, mas o mesmo foi indeferido pela Comissão Permanente de Licitação.

Dessa forma, o resultado anterior foi ratificado e a Vale Engenharia e Construções será a responsável pela obra, com valor que ficou R$ 1.234.381,09 abaixo do teto estipulado para a conclusão do empreendimento, pensado inicialmente para substituir o Terminal Rodoviário da cidade e abandonado há mais de 20 anos.

Projeto prevê reforma completa, desde as instalações hidráulicas, elétricas, acessórias até a arquitetura, passando por iluminação, aparelhagem de ar condicionado, esgotamento e controle de água da chuva.

Ainda consta no projeto a instalação de eletrodutos- linha elétrica fechada, para-raios, redes de tubulação, saídas de emergência com informações como placas e luminárias de emergência e barra anti-pânico, degrau antiderrapante e guarda-corpo nas saídas de emergência previstos em lei para garantir a segurança de servidores e da população.

A pavimentação de parte do piso terá granito polido, madeira, carpete e haverá esquadrias metálicas. As portas de madeira também serão substituídas e as paredes revestidas com azulejos.