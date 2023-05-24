Servidores estaduais tem até o dia 31 para realizar o recadastramento do Censo Previdenciário - Governo do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Servidores estaduais de Mato Grosso do Sul devem realizar o recadastramento do Censo Previdenciário até o dia 31 de maio. Segundo dados da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev-MS) cerca de 9% do público estimado ainda não realizou o envio de dados.

Dos 72.797 servidores - sendo 38.084 ativos, 28.809 aposentados e 5.904 pensionistas - 91% já efetivaram a realização do Censo Previdenciário.

Iniciada em 9 de janeiro e cujo o prazo inicial de encerramento era 28 de abril, a atualização cadastral foi prorrogada até 31 de maio de 2023, com o objetivo de proporcionar mais tempo para que o público-alvo realizasse o processo.

O recadastramento realizado pelo Governo do Estado por meio da Ageprev-MS é obrigatório para segurados, aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Mato Grosso do Sul (RPPS/MS) e dos militares estaduais ativos, da reserva remunerada, reformados, dependentes e pensionistas vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM/MS).

O servidor que não realizar o processo, que neste ano ocorre on-line, pode ter o benefício suspenso até a regularização das informações.

“A modalidade virtual assegura celeridade e eficácia no processo de gestão de pessoas, solidificando o projeto de estabelecer uma pasta virtual a todos os servidores públicos do Estado, prezando pela proteção de dados. Houve grande preocupação do Governo do Estado em proporcionar orientação aos servidores, com a disponibilização de atendimento por canais de comunicação, orientação presencial e até mesmo, em casos específicos, a visita domiciliar. Ao estender o prazo, o servidor contou com mais uma oportunidade para regularizar suas informações”, esclareceu a secretária Ana Carolina Nardes.

O Censo é uma exigência de Lei Federal que determina que a unidade gestora deverá proceder a cada cinco anos o recenseamento dos seus segurados. O último levantamento foi realizado em 2016 e um novo deveria ocorrer em 2021, contudo, devido a pandemia de Covid-19 o prazo foi postergado.

A Agereg ressalta que não haverá nova prorrogação.

O Censo Previdenciário deve ser realizado pelo site www.censo.ms.gov.br.

Em caso de dúvidas, a Ageprev disponibiliza atendimento pelo telefone (67) 4042-1007 e pelo WhatsApp (67) 99630-7481.