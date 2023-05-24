Últimas Notícias Cidades Política Economia Correio B Opinião Edição Impressa Esportes

Cidades

Censo Previdenciário

Servidores estaduais tem até o dia 31 para realizar o recadastramento do Censo Previdenciário

Faltando uma semana para o encerramento do prazo, cerca de 9% do público estimado ainda não realizou o envio de dados

Alanis Netto

24/05/2023 - 18h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Servidores estaduais de Mato Grosso do Sul devem realizar o recadastramento do Censo Previdenciário até o dia 31 de maio. Segundo dados da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev-MS) cerca de 9% do público estimado ainda não realizou o envio de dados. 

Dos 72.797 servidores - sendo 38.084 ativos, 28.809 aposentados e 5.904 pensionistas - 91% já efetivaram a realização do Censo Previdenciário.

Iniciada em 9 de janeiro e cujo o prazo inicial de encerramento era 28 de abril, a atualização cadastral foi prorrogada até 31 de maio de 2023, com o objetivo de proporcionar mais tempo para que o público-alvo realizasse o processo.

O recadastramento realizado pelo Governo do Estado por meio da Ageprev-MS é obrigatório para segurados, aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Mato Grosso do Sul (RPPS/MS) e dos militares estaduais ativos, da reserva remunerada, reformados, dependentes e pensionistas vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM/MS).

O servidor que não realizar o processo, que neste ano ocorre on-line, pode ter o benefício suspenso até a regularização das informações.

“A modalidade virtual assegura celeridade e eficácia no processo de gestão de pessoas, solidificando o projeto de estabelecer uma pasta virtual a todos os servidores públicos do Estado, prezando pela proteção de dados. Houve grande preocupação do Governo do Estado em proporcionar orientação aos servidores, com a disponibilização de atendimento por canais de comunicação, orientação presencial e até mesmo, em casos específicos, a visita domiciliar. Ao estender o prazo, o servidor contou com mais uma oportunidade para regularizar suas informações”, esclareceu a secretária Ana Carolina Nardes.

O Censo é uma exigência de Lei Federal que determina que a unidade gestora deverá proceder a cada cinco anos o recenseamento dos seus segurados. O último levantamento foi realizado em 2016 e um novo deveria ocorrer em 2021, contudo, devido a pandemia de Covid-19 o prazo foi postergado.

A Agereg ressalta que não haverá nova prorrogação.

O Censo Previdenciário deve ser realizado pelo site www.censo.ms.gov.br.

Em caso de dúvidas, a Ageprev disponibiliza atendimento pelo telefone (67) 4042-1007 e pelo WhatsApp (67) 99630-7481.

TEMPO

Massa polar traz frio no início da semana, mas calor e chuva voltam a Campo Grande

Cemtec prevê mínimas de 11°C no sul do Estado nesta segunda-feira

08/11/2026 15h00

Compartilhar
Campo Grande terá início de semana com temperaturas mais amenas e previsão de novas pancadas de chuva a partir de terça-feira

Campo Grande terá início de semana com temperaturas mais amenas e previsão de novas pancadas de chuva a partir de terça-feira Marcelo Victor

Continue Lendo...

FRONTEIRA

Operação tem apoio de MS e apreende R$ 5,7 milhões em drogas e agrotóxicos

Ação em Guaíra, no Paraná, recolheu 288 quilos de maconha, 150 quilos de defensivos agrícolas e um veículo

08/11/2026 14h15

Compartilhar
Operação em Guaíra apreendeu 288 quilos de maconha e 150 quilos de agrotóxicos, além do veículo usado no transporte

Operação em Guaíra apreendeu 288 quilos de maconha e 150 quilos de agrotóxicos, além do veículo usado no transporte Divulgação

Continue Lendo...

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A reflexão contida em O Pequeno Príncipe: "As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes"
Reflexão e Filosofia

/ 2 dias

A reflexão contida em O Pequeno Príncipe: "As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes"

2

Lao Tsé: "Não podemos exigir que os outros sejam como queremos... pois nem nós mesmos somos"
Reflexão e Filosofia

/ 1 dia

Lao Tsé: "Não podemos exigir que os outros sejam como queremos... pois nem nós mesmos somos"

3

Victor Hugo: "O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem"
Citação Histórica

/ 2 dias

Victor Hugo: "O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem"

4

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno
Tendência

/ 01/11/2026

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3082, sexta-feira (06/11): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3082, sexta-feira (06/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Assinantes

/ 2 dias

Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Assinantes

/ 3 dias

Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Meta não é estratégia comercial
Assinantes

/ 5 dias

Meta não é estratégia comercial
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Assinantes

/ 30/10/2026

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro