Prefeitura de Jardim quer incentivar moradores a fazerem jus ao nome da cidade

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A Prefeitura de Jardim, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente, iniciou na sexta-feira (22) o Programa 'Que Floresça Jardim', iniciativa que visa fomentar o plantio e cultivo de jardins e canteiros floridos em espaços públicos, de forma que os moradores se envolvam com o propósito e façam o mesmo em suas residências e comércios.

A prefeita de Jardim, Clediane Matzenbacher, esteve na Praça Evandro Bazzo junto ao secretário municipal de Agronegócio e Meio Ambiente, Mário Sergio Pache, equipe técnica do Departamento de Meio Ambiente e voluntários realizando o plantio de diversas mudas em mais de 30 pneus inservíveis que foram convertidos em vasos.

“Estamos aqui para darmos uma repaginada na praça e gostaríamos que as pessoas também adotem essa inciativa e deixem suas casas com jardins floridos. Peço também que ajudem a cuidar do que é nosso e caso vejam alguém pegando uma mudinha tentem pedir para a pessoa não pegar, para deixarmos as nossas praças e canteiros floridos, pois isso é de todos nós”, disse a prefeita Clediane.

O secretario Mario Sergio destacou o viés sustentável do programa: “Pegamos pneus que estavam sem uso, nossa equipe pintou e agora eles servem de vasos na praça. Nossa equipe também preparou o adubo para esse plantio. Ao reutilizarmos esse material, estamos dando utilidade a um material que levaria anos para se decompor e poderia estar se ornando foco de reprodução do mosquito da dengue”.

Mais informações sobre o programa Que Floresça Jardim podem ser obtidas no Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente, pelo fone (67) 3291 1799.