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Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (29) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Tempo permanece frio e nublado em todo o estado

Mariana Piell

29/05/2024 - 04h30
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Nesta quarta-feira (29), o tempo deve ficar mais firme com sol e variação de nebulosidade.

Há probabilidade de ocorrência de neblina/nevoeiro e, pontualmente, pequena chance de ocorrer geada fraca, com destaque no sul do estado.

Há previsão de muitas nuvens e possibilidade de chuvas. As amplitudes térmicas serão pequenas, ou seja, pequena diferença entre a temperatura máxima e a mínima. A sensação de frio será reforçada devido ao tempo fechado.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30km/h e 50 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:

Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 10°C e máxima de 21°C.

A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 11°C e 21°C.

Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 7°C e a máxima de 20°C.

O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 12°C e máxima de 25°C.

As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 12°C e 21°C.

Anaurilândia terá mínima de 8°C e máxima de 19°C.

A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 6°C e máxima de 18°C.

Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 5°C e 17°C.

Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 5°C e máxima de 17°C.

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