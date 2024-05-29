Feriadão de Corpus Christi terá plantão de vacinação; confira os locais

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realizará durante todo o feriado e fim de semana, o plantão de vacinação, as doses estarão sendo aplicadas em unidades de saúde, shoppings e supermercados.

Vale lembrar que todas as vacinas estarão disponíveis, incluindo gripe e Covid-19. A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, destaca a importância da população aproveitar o feriado para colocar a caderneta de vacinação em dia.

“É a oportunidade para que as pessoas busquem os pontos de vacinação, principalmente aqueles que pertencem aos chamados grupos de risco, como idosos, por exemplo. Estamos com aumento de casos de doenças respiratórias, entre elas a gripe, por isso é fundamental se proteger”, diz.

Só em 2024, já foram 1.531 casos notificados de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGS) em Campo Grande, sendo 199 de Influenza A. A doença vitimou 19 pessoas até o momento no município.

A vacina da gripe está liberada para todas as pessoas a partir de seis meses desde o mês passado. Durante a semana as doses estão disponíveis nas 74 unidades de saúde de família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município. Confira os locais:

Quinta-feira, dia 30 de maio, feriado de Corpus Christi

USFs Lar do Trabalhador e Aero Rancho, das 7h30 às 17h

Shopping Norte Sul, das 10h às 18h

Supermercado Duarte, das 9h às 16h

Sexta-feira, dia 31 de maio

USFs Moreninha e Cohab, das 7h30 às 17h

Shopping Norte Sul, das 10h às 18h

Pátio Central Shopping, das 9h às 16h

Sábado, dia 01 de junho

USFs Silvia Regina e Aero Rancho, das 7h30 às 17h

Shopping Norte Sul, das 10h às 18h

Pátio Central Shopping, das 9h às 16h

Domingo, dia 02 de junho