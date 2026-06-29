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Após 10 anos de promessa, Jardim das Nações começa a receber asfalto

Assinatura para início da primeira etapa das obras acontece na próxima quinta-feira (2), na Hikaru Kamiya

Karina Varjão

29/06/2026 - 15h30
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Depois de uma década de espera, os moradores do bairro Jardim das Nações, em Campo Grande, vão começar a receber o tão sonhado asfalto. 

Trechos do bairro já começaram a ser interditados mas o primeiro passo será dado na próxima quinta-feira (2), quando a Prefeitura de Campo Grande deve lançar, o programa VIRA CG Infraestrutura juntamente com a assinatura da ordem de serviço da primeira obra do pacote, no Jardim das Nações. 

O bairro passará por obras de pavimentação asfáltica e drenagem. Nesta primeira fase, as intervenções acontecerão em 17 vias com investimento de mais de R$ 10,3 milhões para a região. A cerimônia ocorrerá às 16h, na Rua Hikaru Kamiya, número 366. 

Os moradores convivem há anos com o problema da poeira pela falta de pavimentação. Com as chuvas, é comum o caos causaudo pela abertura de crateras no meio das ruas, especialmente na Hikaru Kamiya, principal rua do bairro. 

Além disso, entre as principais reclamações dos moradores é o barro em tempos chuvosos, que deixa muitos carros ilhados . Durante os tempos de seca, a poeira é o principal vilão, invadindo as casas com facilidade. 

Com a chegada das obras de esgotamento sanitário, em 2022, a expectativa era que o asfalto chegasse logo em seguida, o que não aconteceu. Mesmo com as linhas de ônibus funcionando, as vias por onde o transporte passa estão somente cascalhadas. 

Agora, a promessa é de que a pavimentação chegue de forma definitiva. A Macro Engenharia e Construções Ltda será a responsável pelo asfalto do bairro, com um investimento de R$ 10.340.612,59.

A estruturação viária do Jardim das Nações integra um plano global para a Capital ao longo de 2026. A administração municipal assegurou mais de R$ 280 milhões para a execução de 80 quilômetros de pavimento e drenagem para o programa. 

Pacote de asfalto

Com recursos federais, a expectativa da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), é de asfaltar 600 quilômetros da Capital até 2028, o que inclui 36 bairros da cidade. A  previsão é que os bairros, da primeira fase, comecem a ser asfaltados até 03 de julho de 2026, antes do prazo eleitoral.

O investimento é de R$ 343 milhões, sendo R$ 100 milhões da bancada federal de MS, R$ 143 milhões da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) e mais R$ 100 milhões do Governo de Mato Grosso do Sul para frentes de serviço na Capital. 

Ainda segundo a prefeita, 100% de Campo Grande terá saneamento básico até 2028. Além disso, bairros asfaltados, mas com pavimentação "velha", serão recapeados.

Através do Prgrama Avançar Cidades, do Governo Federal, devem ser pavimentados os seguintes bairros: 

  • Vila Nª Sra. Aparecida
  • Vila Bosque da Saúde
  • Jardim Noroeste - Lote 3 
  • Jardim Mansur 
  • Jardim Auxiliadora - Etapa B
  • Jardim Itatiaia - Etapa C
  • Jardim Los Angeles
  • Porto Galo 
  • Parque Res. Lisboa 
  • Aero Rancho 
  • Vila Nogueira
  • Vila Amapá 
  • Guanandi II 
  • Jd. Tarumã 
  • Coophavila II 
  • Batistão
  • Jardim São Conrado 
  • Av. Conde de Boa Vista - Santa Emília 

Já com o aporte da bancada federal de Mato Grosso do Sul de R$ 100  milhões, devem receber as obras os bairros:

  • Jd. Los Angeles - 2ª etapa
  • Vila Nogueira 
  • Vila Aimoré
  • Vila Amapá 
  • Jd. das Nações - 2ª Etapa 
  • Guanandi II - 2ª etapa 
  • Cophavila II 
  • Batistão - 2ª etapa 
  • Jd. Santa Emília
  • Residencial Aquarius I 
  • Residencial Aquarius I 
  • Jd. São Conrado 
  • Jd. Tijuca
  • Jd. Verdes Mares
  • Residencial Flores
  • Pq. Residencial União II
  • Residencial dos Girassóis 
  • Residencial Oliveira

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