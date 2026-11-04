Novo atacarejo tem previsão de ficar pronto em dezembro em Campo Grande

Imagem aérea de uma unidade do Atacadão, rede que prepara a implantação de um novo atacarejo em Campo Grande. - (Foto: Divulgação/Atacadão)

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Campo Grande poderá ganhar uma nova unidade do Atacadão ainda em 2026. O empreendimento, previsto para a Avenida Ministro João Arinos, no Bairro Tiradentes, tem conclusão das obras prevista para dezembro deste ano, com expectativa de gerar 200 empregos diretos e indiretos.

O projeto prevê uma estrutura de aproximadamente 10,8 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de mais de 23 mil metros quadrados, ampliando a presença do comércio atacadista na região leste da Capital.

Os detalhes constam das apresentações do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), discutido em audiência pública realizada no dia 13 de agosto de 2026, sob responsabilidade da Prefeitura de Campo Grande.

O empreendimento, identificado nos documentos como ATC-CG5, tem como responsável a May Empreendimentos Imobiliários Ltda., que atua sob o nome fantasia MGR Incorporações.

Apesar da previsão de conclusão em dezembro, os documentos não confirmam a data de inauguração ou de início das operações comerciais.

Atualmente, Campo Grande conta com quatro unidades do Atacadão, localizadas nas avenidas Duque de Caxias, Costa e Silva, Cônsul Assaf Trad e Doutor Gunter Hans, esta última inaugurada em agosto de 2023, no Jardim Centenário.

Com a implantação do novo empreendimento, a Capital poderá passar a contar com cinco lojas da rede, ampliando a presença da empresa no mercado atacadista da cidade.

Nova unidade prevê 313 vagas de estacionamento

De acordo com o projeto apresentado à Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), o estabelecimento ocupará um terreno de aproximadamente 23,2 mil metros quadrados, com previsão de 10,8 mil metros quadrados de área construída.

A estrutura contará com 313 vagas de estacionamento, sendo 248 destinadas a automóveis, 60 a motocicletas e bicicletas e cinco para operações de carga e descarga.

Entre as vagas para veículos, o projeto reserva oito para pessoas com deficiência e 12 para idosos, conforme as informações apresentadas no estudo.

A expectativa é que o funcionamento do novo atacadista gere 150 empregos diretos e outros 50 indiretos, totalizando 200 oportunidades de trabalho.

Além da geração de empregos, o estudo aponta possíveis reflexos positivos na economia local, incluindo a valorização de imóveis, a atração de novos estabelecimentos comerciais e o fortalecimento das atividades econômicas no entorno.

Na área tributária, as projeções apresentadas pelo empreendedor indicam que a arrecadação anual de IPTU relacionada ao imóvel poderá passar de aproximadamente R$ 26,2 mil para R$ 400 mil após a implantação.

O documento também estima a geração de R$ 1,3 milhão em Imposto Sobre Serviços (ISS) durante a construção. Os valores representam projeções e não receitas já arrecadadas pelo município.

Estudo aponta mudanças no trânsito da região

A implantação da unidade também deverá alterar a movimentação de veículos nas ruas próximas, principalmente em razão da circulação de consumidores, fornecedores e caminhões responsáveis pelo abastecimento.

O EIV analisou as condições de tráfego em quatro vias: Avenida Ministro João Arinos, Avenida Centáurea, Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade e Rua José Nogueira Vieira.

As projeções indicam piora nos níveis de serviço de seis dos oito sentidos de circulação avaliados, considerando o aumento esperado no fluxo de veículos após a implantação do empreendimento.

Na Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, por exemplo, um dos sentidos poderá atingir o nível E, classificação associada a condições desfavoráveis de circulação. Situação semelhante foi projetada para um dos sentidos da Rua José Nogueira Vieira.

Já a Avenida Ministro João Arinos deverá permanecer no nível B, segundo as estimativas apresentadas.

Para reduzir os impactos durante a construção, o estudo propõe medidas como a organização dos horários de carga e descarga, priorizando períodos de menor movimentação.

O documento também identifica possíveis impactos relacionados à poeira, ao ruído e à circulação de veículos pesados durante a execução das obras.

Projeto também prevê medidas ambientais

Outra questão apresentada no estudo envolve a capacidade de absorção da água da chuva pelo terreno. O projeto informa uma taxa de permeabilidade de 21,33%, enquanto o percentual exigido indicado na apresentação é de 25%.

Como medida para reduzir os impactos da impermeabilização do solo, o empreendedor prevê a implantação de um reservatório de águas pluviais, destinado a controlar o escoamento da água da chuva.

A documentação também aponta viabilidade de atendimento pelas redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e energia elétrica, além de indicar a existência de linhas de ônibus que atendem à região.

Na área de influência analisada, o estudo identificou 12 linhas de transporte coletivo e quatro pontos de ônibus em um raio de 500 metros do futuro estabelecimento.

Com a previsão de conclusão das obras em dezembro, o novo Atacadão representa mais um investimento comercial planejado para Campo Grande. Entretanto, a documentação apresentada não informa o valor total do empreendimento nem estabelece uma data definitiva para a abertura ao público.





