3ª Corrida dos Poderes é lançada na próxima semana com presença de bicampeão paralímpico

A 3ª edição da Corrida dos Poderes será lançada oficialmente na próxima quinta-feira (28), às 16h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

O evento dá início à contagem regressiva para uma das maiores e mais aguardadas provas do calendário esportivo de Mato Grosso do Sul. Neste ano, a corrida acontece no dia 25 de outubro, com largada às 17h10 em frente à Assembleia Legislativa.

O lançamento do evento terá a participação do bicampeão paralímpico Yeltsin Jacques, uma referência nacional no esporte e exemplo de superação.

Durante a gravação do TV ALEMS desta quinta-feira (21), a advogada Katia Claro, uma das idealizadoras do evento, relembrou a importância da atividade física, incentivada pela corrida.

"Tudo que a gente pode fazer para melhorar a vida do servidor e contribuir para o bem-estar mental e físico, a atividade física e a corrida trazem isso. Nós temos aqui na Assembleia Legislativa exemplos de pessoas que começaram nos treinos e continuam a praticar o esporte, fomentando também a importância da prática com pessoas da família e amigos", comenta.

Ela afirma que o aumento do número de cidades do Estado que estarão promovendo treinos para a corrida é um indicativo de que mais pessoas estão se interessando pelo esporte e buscando uma vida mais saudável.

"Estou muito feliz com o aumento do número de cidades com treinos nesta terceira edição, começamos em Ponta Porã, Corumbá, Três Lagoas e em setembro será em Costa Rica, sempre com a colaboração de todas as prefeituras, corpo de Bombeiros, comunidade e toda a infraestrutura necessária".

Katia também revelou que o primeiro lote, disponível apenas para servidores, estará disponível no dia 29 de agosto, a partir das 9 horas da manhã e que é necessário ser "ágil, pois essas inscrições costumam esgotar logo, devido à procura".

Para a realização das inscrição neste lote, é necessário somente digitar o número de matrícula do servidor e todos os outros dados pessoais já serão inseridos.

O segundo lote, aberto para o público geral, será aberto no dia 23 de setembro, também às 9 horas. A taxa de inscrição é a doação de um brinquedo novo, que será destinado ao programa Caixa Encantada, uma iniciativa do Governo e apoio da Assembleia Legislativa (ALEMS) e dos demais Poderes, voltado para o acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade social.

Ao todo, serão 4.200 vagas disponibilizadas para as diferentes categorias da prova.

Modalidades

Os participantes poderão escolher entre as opções de caminhada (3 quilômetros) e corridas de 5 quilômetros ou 10 quilômetros, além da prova kids, voltada para as crianças. O percurso da corrida ainda não foi divulgado.

A entrega dos kits está marcada para acontecer nos dias 21 e 22 de outubro, também no Centro de Convenções. A premiação principal será entregue no dia da corrida e os troféus serão distribuídos em uma cerimônia separada no dia 29 de outubro.

Confira o cronograma simplificado:

Lançamento oficial: 28 de agosto, às 16h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

28 de agosto, às 16h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. 1º lote de inscrições (servidores públicos): 29 de agosto, às 9h, pelo link https://corridadospoderes.ms.gov.br/

29 de agosto, às 9h, pelo link https://corridadospoderes.ms.gov.br/ Treinão em Costa Rica: 21 de setembro, às 7h30.

21 de setembro, às 7h30. 2º lote de inscrições (público geral): 23 de setembro, 9h, também no link https://corridadospoderes.ms.gov.br/

23 de setembro, 9h, também no link https://corridadospoderes.ms.gov.br/ Entrega dos kits: 21 e 22 de outubro no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

21 e 22 de outubro no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Corrida: 25 de outubro, às 17h10 (largada em frente à Assembleia Legislativa).

(largada em frente à Assembleia Legislativa). Entrega dos troféus: 29 de outubro

