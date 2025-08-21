Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Corrida

3ª Corrida dos Poderes é lançada na próxima semana com presença de bicampeão paralímpico

Ao todos, estarão abertas 4.200 vagas para a 3ª edição da prova. As inscrições começam no dia 29 de agosto

Karina Varjão

Karina Varjão

21/08/2025 - 16h45
A 3ª edição da Corrida dos Poderes será lançada oficialmente na próxima quinta-feira (28), às 16h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. 

O evento dá início à contagem regressiva para uma das maiores e mais aguardadas provas do calendário esportivo de Mato Grosso do Sul. Neste ano, a corrida acontece no dia 25 de outubro, com largada às 17h10 em frente à Assembleia Legislativa. 

O lançamento do evento terá a participação do bicampeão paralímpico Yeltsin Jacques, uma referência nacional no esporte e exemplo de superação. 

Durante a gravação do TV ALEMS desta quinta-feira (21), a advogada Katia Claro, uma das idealizadoras do evento, relembrou a importância da atividade física, incentivada pela corrida. 

"Tudo que a gente pode fazer para melhorar a vida do servidor e contribuir para o bem-estar mental e físico, a atividade física e a corrida trazem isso. Nós temos aqui na Assembleia Legislativa exemplos de pessoas que começaram nos treinos e continuam a praticar o esporte, fomentando também a importância da prática com pessoas da família e amigos", comenta. 

Ela afirma que o aumento do número de cidades do Estado que estarão promovendo treinos para a corrida é um indicativo de que mais pessoas estão se interessando pelo esporte e buscando uma vida mais saudável. 

"Estou muito feliz com o aumento do número de cidades com treinos nesta terceira edição, começamos em Ponta Porã, Corumbá, Três Lagoas e em setembro será em Costa Rica, sempre com a colaboração de todas as prefeituras, corpo de Bombeiros, comunidade e toda a infraestrutura necessária".

Katia também revelou que o primeiro lote, disponível apenas para servidores, estará disponível no dia 29 de agosto, a partir das 9 horas da manhã e que é necessário ser "ágil, pois essas inscrições costumam esgotar logo, devido à procura". 

Para a realização das inscrição neste lote, é necessário somente digitar o número de matrícula do servidor e todos os outros dados pessoais já serão inseridos. 

O segundo lote, aberto para o público geral, será aberto no dia 23 de setembro, também às 9 horas. A taxa de inscrição é a doação de um brinquedo novo, que será destinado ao programa Caixa Encantada, uma iniciativa do Governo e apoio da Assembleia Legislativa (ALEMS) e dos demais Poderes, voltado para o acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade social. 

Ao todo, serão 4.200 vagas disponibilizadas para as diferentes categorias da prova. 

Modalidades

Os participantes poderão escolher entre as opções de caminhada (3 quilômetros) e corridas de 5 quilômetros ou 10 quilômetros, além da prova kids, voltada para as crianças. O percurso da corrida ainda não foi divulgado. 

A entrega dos kits está marcada para acontecer nos dias 21 e 22 de outubro, também no Centro de Convenções. A premiação principal será entregue no dia da corrida e os troféus serão distribuídos em uma cerimônia separada no dia 29 de outubro. 

Confira o cronograma simplificado:

  • Lançamento oficial: 28 de agosto, às 16h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.
  • 1º lote de inscrições (servidores públicos): 29 de agosto, às 9h, pelo link https://corridadospoderes.ms.gov.br/
  • Treinão em Costa Rica: 21 de setembro, às 7h30.
  • 2º lote de inscrições (público geral): 23 de setembro, 9h, também no link https://corridadospoderes.ms.gov.br/
  • Entrega dos kits: 21 e 22 de outubro no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.
  • Corrida: 25 de outubro, às 17h10 (largada em frente à Assembleia Legislativa).
  • Entrega dos troféus: 29 de outubro
     
3ª Edição da Corrida dos Poderes é lançada na próxima semana

 

Operação Galeno

Dono de farmácia é preso por vender medicação sem receita pelo WhatsApp

O esquema envolvia a participação de médicos, a comercialização de medicamentos de uso restrito sem receita, inclusive com a venda não autorizada no país, além de anabolizantes e Ozempic

21/08/2025 15h16

Gerson Oliveira/Correio do Estado

A Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo (Decon) deflagrou a operação Galeno na manhã desta quinta-feira (21), que culminou no fechamento de uma farmácia envolvida em um esquema de venda de medicamentos via Whatsapp sem receita médica e produtos vencidos em Campo Grande.

O esquema funcionava por meio de um grupo do aplicativo de mensagens chamado "Farmácia Livre", com mais de 500 membros, conforme explicou ao Correio do Estado o delegado responsável pelo caso, Wilton Vilas Boas. O grupo foi monitorado durante um ano pela equipe de inteligência.

Nesse grupo eram vendidos medicamentos de uso restrito, que só podem ser adquiridos com receita médica, anabolizantes, remédios para emagrecer, como o Ozempic, e até produtos não autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O delegado explicou que a Morena Farma, localizada na Rua Israelândia, no bairro Moreninha, foi um dos alvos porque o proprietário e farmacêutico fazia parte do grupo que também envolvia médicos.

"O proprietário da farmácia fazia parte do grupo [de WhatsApp], que ele utilizava para realizar vendas de medicamentos impróprios, sem autorização e sem receita. E ele tinha estocado vários produtos. Tudo que entra na farmácia precisa ser registrado, então ele conseguia fazer a venda sem receita médica", afirmou o delegado.

Além da medicação sem receita, algumas eram adquiridas com prescrição médica. Segundo o delegado, outras prisões foram efetuadas no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais e residências em diferentes regiões, entre elas a de um funcionário da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC).

Por meio de nota, a AACC informou que um funcionário foi alvo da operação, mas ressaltou que a ação não possui qualquer ligação com a instituição. Leia a nota na íntegra:

"Um colaborador da instituição foi alvo da operação. O mandado de busca e apreensão foi cumprido em sua residência e, de forma acessória, também na sede da AACC/MS.

Esclarecemos que a investigação em questão não guarda qualquer relação com a instituição ou suas atividades, tratando-se de assunto de caráter estritamente pessoal do referido colaborador. A AACC/MS segue em seu compromisso exclusivo com a assistência às crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer."

Com relação à participação dos médicos, o delegado informou que, a princípio, recebeu a informação de que um profissional da saúde teria assinado uma das receitas.

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Batida

Na farmácia, os agentes se depararam com medicamentos armazenados de forma irregular, alimentos vencidos e produtos sem nota fiscal. O farmacêutico e proprietário do estabelecimento foi autuado e preso em flagrante.

"O farmacêutico foi preso pela prática de crimes contra as relações de consumo, por manter produtos impróprios e de forma ilegal também", disse o delegado Wilton Vilas Boas.

A Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) esteve presente durante a ação e confirmou que o atendimento da farmácia está suspenso. A fiscalização foi realizada em conjunto com o Conselho Regional de Farmácia (CRF).

Por meio de nota, o Procon-MS informou que o alvará de localização e funcionamento do estabelecimento está vencido desde outubro de 2024. Além disso, a farmácia comercializava produtos com prazo de validade expirado.

Confira a nota na íntegra:

"O local também vendia produtos como bebidas, biscoitos, leite, chá, ampolas capilares e desodorantes com o prazo de validade expirado, além de suplementos, medicamentos e outros produtos sem a devida prescrição médica, o que contraria as normas legais do setor.

Com a emissão do auto de infração, a empresa terá o prazo de 20 dias para apresentar sua defesa ao Procon de Mato Grosso do Sul, sem prejuízo de outras possíveis sanções que possam ser impostas pelas demais instituições que participaram da fiscalização."

Diante das irregularidades, o proprietário foi conduzido à Decon e autuado em flagrante pelos crimes previstos no artigo 7º, incisos II e IX, da Lei nº 8.137/1990, que trata dos crimes contra as relações de consumo. A pena prevista é de detenção de dois a cinco anos, não cabendo arbitramento de fiança na fase policial.

Vanguard entrega Mondo no Jardim Bela Vista em Campo Grande

Residencial Mondo, 35ª torre da Vanguard em Campo Grande, une localização, lazer e estilo de vida no Jardim Bela Vista.

21/08/2025 14h29

Entrega do Mondo, novo residencial da Vanguard no Jardim Bela Vista, Campo Grande.

Entrega do Mondo, novo residencial da Vanguard no Jardim Bela Vista, Campo Grande.

Entrega do Mondo abre mês de aniversário de Campo Grande.

O mês do aniversário de Campo Grande começa com um marco para o setor imobiliário: neste sábado, 2 de agosto, a Vanguard, do Grupo Plaenge, entregou oficialmente o Mondo, sua 35ª torre na Capital. Localizado no Jardim Bela Vista, o novo residencial simboliza mais que uma nova moradia — é uma entrega de valor para toda a cidade, como destaca Vanessa Scaff, superintendente regional da Vanguard.

“Esse é um momento muito simbólico. São 18 anos da Vanguard em Campo Grande e essa é a 35ª torre entregue. Isso mostra nosso compromisso com a cidade e, principalmente, com cada cliente que sonhou com esse dia. O Mondo representa o cuidado com o urbano, com a paisagem e com as conexões humanas. É um projeto aberto à cidade, que dialoga com a luz, com o entorno e com o que a gente acredita como ideal de morar bem.”

Com 25 andares e plantas de 84 m² e 103 m², o Mondo oferece estrutura completa de uso comum: academia, piscinas, coworking, áreas gourmet, espaço kids, espaço pet e muito mais.

Equipamentos que pontuaram para a decisão de compra do pecuarista Álvaro Boeira. Ele adquiriu uma unidade para o filho, João Ricardo, estudante de Odontologia na Uniderp, a poucos minutos dali.

Localização estratégica no Jardim Bela Vista.

“A localização foi decisiva. Ele não precisa de carro, consegue ir a pé para a faculdade. E o prédio oferece tudo: academia, piscina, churrasqueira. Ele vai poder conhecer gente, fazer amizades. É uma estrutura pensada para quem quer viver bem e se conectar.”

Depoimentos de moradores e investidores.

A engenheira civil Marisa Mielo também escolheu o Mondo para o filho morar com a esposa e o neto recém-nascido. Para ela, confiança foi o diferencial: “É tudo muito bem equipado. Você não precisa investir além. A infraestrutura surpreende, e se fosse buscar no mercado, não encontraria algo assim com facilidade. A localização e qualidade foram essenciais e a confiança que a gente tem no grupo. Isso foi determinante.”

Já para a jovem Ana Carolina Aguilera, estudante de Medicina, morar no Mondo é o início de uma nova fase. Será seu primeiro lar em um apartamento e, segundo ela, um passo cheio de significado:

“Sempre morei em casa, mas aqui senti um aconchego, um ar de lar desde as primeiras visitas, quando ainda estava em obras. Agora ver tudo pronto me emociona. A academia aqui é maravilhosa, e tudo foi pensado para o bem-estar — até a ventilação natural, que evita aquele ar fechado. Estou muito animada com essa nova vida.”
 

Depoimento de corretor:

O corretor de imóveis Leonardo Maruyama, que faz parte do time da Vanguard desde 2022, destaca a satisfação de acompanhar o ciclo completo — da venda no papel à entrega real:

“O Mondo é o primeiro empreendimento da Vanguard acima de 100 m², e vender no papel e ver agora as pessoas felizes com a entrega é gratificante. A experiência de mostrar tudo pronto, os espaços pensados com tanto carinho, reforça que valeu a pena. Eu brinco que o Jardim Bela Vista virou o novo centro, as pessoas que são mais urbanas estão migrando pra cá.”

Um projeto que conecta, inspira e valoriza o entorno.

 

Entrega do Mondo, novo residencial da Vanguard no Jardim Bela Vista, Campo Grande.

 

 

