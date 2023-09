BONITO

Para tranquilizar a população, a Iagro informou que a granja mais próxima fica a 130 km em linha reta do foco

Nesta segunda-feira (18), o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou o primeiro caso de gripe aviária em Mato Grosso do Sul. O foco foi detectado em uma fazenda de Bonito, município localizado a 297,4 km da Capital.

No local viviam 82 galinhas, destas, sete vieram a óbito e 75 vão ser sacrificadas como medida de contenção. Os animais pertenciam a funcionários da fazenda, e foram classificados pelo Mapa como "domésticas de criação de subsistência".

O caso foi descoberto porque na última semana uma das aves veio a óbito, e o proprietário da fazenda acionou a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), que realizou exames e encaminhou para um laboratório de Campinas, no interior de São Paulo, que confirmou a infecção do animal pelo vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP - H5N1).

Pouco depois, os outros seis óbitos foram registrados, todos em decorrência da gripe aviária.

O engenheiro agrônomo e diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, tranquilizou a população, alegando que a propriedade em que o foco foi detectado não fica próxima a nenhuma criação comercial de aves.

"Como trata-se de uma propriedade que fica em linha reta a aproximadamente 130 quilômetros de uma granja comercial, eu diria que a questão não é tão grave", comentou.

Segundo Ingold, já há um plano em ação no local para evitar que novos animais sejam infectados. O primeiro passo é sacrificar todas as 75 aves que ainda vivem na fazenda, e realizar exames em todas elas.

Em um raio de três quilômetros, equipes já realizam vigilância ativa para investigar se o vírus se propagou. As vigilância segue por um raio de dez quilômetros, mas com menos intensidade nessa área.

"Nossas equipes já estão no local, a área está interditada, naturalmente, e continuamos agora todo o trabalho técnico e a eliminação de todas essas aves", reforçou Ingold.

Vale reforçar que, como o foco foi registrado em aves "domésticas de subsistência", como confirmou o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o caso não trará restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros, e mantém o status do Brasil como país livre de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP - H5N1) para o comércio.

Histórico

O primeiro caso registrado no Brasil foi notificado no dia 15 de maio, em duas aves marinhas resgatadas no litoral do Espírito Santo. No dia 28 de junho, o vírus foi detectado pela primeira vez em aves domésticas, em uma criação de patos, gansos, marrecos e galinhas, localizada no quintal de uma casa no interior do Espírito Santo.

Agora, o País já soma 103 casos, sendo 100 em aves silvestres e três em aves de subsistência.

Orientações

Para evitar contato com o vírus, a Iagro orienta que a população não recolha aves doentes ou mortas, e entre em contato com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) através do WhatsApp (67) 99961-9205, ou via telefone, para notificar o órgão caso encontre algum animal nessas condições.

Doença

A influenza aviária é uma doença de distribuição mundial, com ciclos pandêmicos ao longo dos anos, e com graves consequências ao comércio internacional de produtos avícolas.

Os vírus de influenza tipo A apresentam alta capacidade de mutação (drift e shift antigênico) e consequentemente de adaptação a novos hospedeiros. A adaptação dos vírus de influenza aviária ao homem já foi responsável por uma alta taxa de letalidade, e a possibilidade de transmissão desses vírus entre os seres humanos pode representar um alto risco para a população mundial.

Atualmente os principais fatores que contribuem para a transmissão da influenza aviária são os seguintes:

Aves migratórias/silvestres – A exposição direta a aves silvestres infectadas é o principal fator de transmissão da IA. Estas aves atuam como hospedeiro natural e reservatório dos vírus da IA desempenhando um papel importante na evolução, manutenção e disseminação desses vírus. Essas aves normalmente apresentam infecção sem adoecer, o que lhes permite transportar o vírus a longas distâncias ao longo das rotas de migração. As principais espécies silvestres envolvidas parecem ser aves aquáticas, gaivotas e aves costeiras.

Globalização e comércio internacional – O intenso fluxo de pessoas ao redor do mundo, assim como de mercadorias, aumenta consideravelmente o risco de disseminação de doenças, incluindo a influenza aviária.

Mercados/feiras de vendas de aves vivas - Podem facilitar o contato próximo entre diferentes espécies de aves e outros animais, assim como com o homem, o que além de favorecer a transmissão, aumenta a possibilidade de recombinações genéticas entre diferentes tipos de vírus de influenza.

Segundo o Mapa, aplicar medidas de biosseguridade nos estabelecimentos avícolas visando limitar a exposição de aves domésticas a aves silvestres, principalmente migratórias e/ou aquáticas, é a principal medida de mitigação de risco para introdução do vírus da influenza aviária no plantel avícola nacional, e consequentemente diminuir o risco de evolução do vírus para formas altamente patogênicas e recombinação com componentes de outros vírus de influenza para formar vírus que podem não apenas infectar seres humanos, como ser transmitidos entre seres humanos.

Com informações de: Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa)

