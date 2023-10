Faltando poucos dias para o feriado do Dia de Finados, entulhos e túmulos abertos encontrados nos cemitérios públicos demonstram a necessidade de manutenção.

Como é recorrente em todos os anos, a Prefeitura de Campo Grande, responsável pela manutenção dos cemitérios públicos da Capital, corre atrás do tempo perdido nas semanas que antecedem o Dia de Finados, para realizar reparos e a manutenção da limpeza antes da visita dos familiares aos túmulos.

Em entrevista ao Correio do Estado, Marcello Fonseca, gestor dos cemitérios públicos, informou que um mutirão de limpeza está sendo feito antes do feriado.

“Do dia 23 até o dia 1º de novembro estamos dando manutenção em todos os cemitérios. Estão sendo feitas pinturas na parte administrativa dos cemitérios, no meio-fio, e iluminações que estavam com defeito foram corrigidas”, informou Fonseca.

Questionado com relação a túmulos abertos, que foram encontrados nos cemitérios públicos, o gestor explicou que algumas medidas administrativas estão sendo tomadas nas sepulturas.

“Túmulos que estão abertos podem estar nessa situação por alguns motivos, como translado para outro local, em razão de adequação, para que sejam reconstruídos e realocados em gavetas, e têm aqueles que realmente a tampa está quebrada. O responsável pelo lote dificilmente cuida do túmulo, e essa responsabilidade acaba passando para a prefeitura, que, na medida do possível, está tentando tampar o máximo de túmulos que estão abertos, lembrando que essa responsabilidade é da família”, declarou Fonseca.

De acordo com o gestor dos cemitérios, também existe uma dificuldade de avisar as famílias com relação a alterações nos túmulos dos quais elas são responsáveis, porque o cadastramento da prefeitura está desatualizado.

“Estamos desde maio deste ano convocando a população, para as famílias comparecerem no cemitério para atualizar os seus dados cadastrais”, finalizou.

SITUAÇÃO CEMITÉRIOS

A reportagem do Correio do Estado esteve presente nos três cemitérios públicos de Campo Grande, Santo Antônio, Santo Amaro e São Sebastião (do Cruzeiro), para averiguar as condições de manutenção dos locais.

No Cemitério Santo Antônio, na quarta-feira, uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) estava presente para realizar a manutenções na estrutura do cemitério, em razão do Dia de Finados.

Entre as principais reformas estava a pintura do muro e da entrada do cemitério e a instalação de iluminação na passarela que leva ao cruzeiro do local.

Foi possível perceber que alguns túmulos estavam com falta de manutenção, quebrados e rachados pelo tempo. Já a grama estava baixa, aparentando que havia sido roçada há pouco tempo.

Já no Cemitério Santo Amaro, a chuva que passou na região na quinta-feira (19) deixou estragos na estrutura dos muros do local.

Na Avenida Alfredo Scaff, cinco pontos do muro caíram, e na Rua Fernando de Noronha, três trechos não aguentaram a força dos ventos. Segundo a administração dos cemitérios, a chuva derrubou 250 metros de muro.

Para não deixar os buracos nos muros expostos, a prefeitura colocou oito tapumes em cada ponto em que o muro caiu, e só haverá os devidos reparos após o Dia de Finados.

Trabalhadores da Sisep estavam no cemitério na quarta-feira para realizar a manutenção da Capela Municipal. Foi possível perceber também que a grama havia sido roçada recentemente no Cemitério Santo Amaro.

A reportagem também esteve presente no Cemitério São Sebastião, também conhecido como do Cruzeiro.

No local, um funcionário informou que o mutirão de limpeza da prefeitura ainda não havia ido até o local, porém que na segunda-feira (30) vai ao cemitério apenas para fazer a limpeza.

Foram encontrados no local alguns entulhos próximos da passarela e de túmulos, que não foram devidamente retirados. Por ser um cemitério com muitas árvores em volta, é possível perceber galhos e folhas caídos no entorno.

FINADOS

Os três cemitérios públicos, Santo Amaro, Santo Antônio e São Sebastião (do Cruzeiro), estarão abertos no feriado do dia 2 de novembro (quinta-feira), das 6h até as 17h.

Se o familiar quiser se antecipar ao Dia de Finados, pode comparecer aos cemitérios no horário normal de funcionamento, todos os dias, das 7h às 17h.

Segundo a gestão dos cemitérios, a expectativa de comparecimento nos três cemitérios da Capital no Dia de Finados é de 40 mil pessoas, sendo entre 20 a 25 mil pessoas no Santo Amaro, de 10 a 15 mil no do Cruzeiro e cerca de 2 mil pessoas no Santo Antônio.