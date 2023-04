A três dias do encerramento, 10 mil servidores ainda não se recadastraram no Censo Previdenciário

O Censo Previdenciário 2023, realizado pelo Governo do Estado, teve início em janeiro deste ano e se encerra nesta sexta-feira (28).

Até o momento, apenas 48.200 servidores participaram do recadastramento, número que representa 70,8% do total de funcionários. Sendo assim, faltam dados de 10. 217 servidores ativos. As informações são da Agencia de Previdência Social do Mato Grosso do Sul (Ageprev).

Este Censo Previdenciário se trata de uma atualização cadastral obrigatória dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul. Estão inclusos nesta lista segurados, dependentes, aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul (RPPS/MS).

Os citados podem estar vinculados tanto aos órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo, como dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública.

Também participam do Censo Previdenciário de 2023 militares ativos, da reserva remunerada, reformados, dependentes e pensionistas vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares de Mato Grosso do Sul (SPSM/MS).

Servidores ativos que estejam cedidos, em autorização de exercício, em designação de exercício, a qualquer título, independentemente do destino, licenciados, afastados ou que, por qualquer motivo, estejam ausentes de suas atividades, fecham a lista.

A não realização do recadastramento dentro do prazo estabelecido pode acarretar em algumas consequências ao servidor, tais como a suspensão do pagamento da remuneração, proventos ou pensão até que a situação se regularize, podendo haver o cancelamento do benefício.

O procedimento pode ser feito na modalidade de autocadastramento on-line, por meio do site www.censo.ms.gov.br, e no aplicativo para celular ou tablet (MEU RPPS).

Ainda há a possibilidade de realizar o censo de maneira presencial, na sede da Ageprev, localizada na Avenida Mato Grosso, número 5778, Bloco I. O prédio fica aberto para atendimento ao público das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

No interior do estado, o recadastramento de forma presencial exige agendamento, que pode ser feito nos polos de atendimentos disponibilizados em Três Lagoas, Coxim, Jardim, Corumbá, Dourados, Ponta Porã, Navirai e Nova Andradina.

Para o segurado que possui mais de um vínculo é necessário apenas um recenseamento, permanecendo o vínculo de servidor ativo. Já aqueles que cumprem pena de prisão ou detenção, há a obrigação de apresentar atestado ou declaração de permanência carcerária expedido pela instituição prisional, com entrega postal com AR (aviso de recebimento).

Àqueles que, porventura permanecerem com dúvidas, a Ageprev (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul) mantém suporte de atendimento via e-mail (censo.ageprev.ms.gov.br), por WhatsApp, no número (67) 9 9630-7481, ou teleatendimento, no telefone (67) 4042-1007.

