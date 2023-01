Abandono escolar no Ensino Médio mais que dobrou em MS

Estudantes da Rede Estadual de Ensino deixaram a escola - Marcelo Victor/Arquivo/Correio do Estado

Dados da Secretaria de Estado de Educação (SED) mostram que a taxa de abandono escolar no Ensino Médio da rede pública de Mato Grosso do Sul voltou a crescer em 2021.

O porcentual de estudantes que abandonaram as instituições da Rede Estadual de Ensino (REE) mais que dobrou de um ano para o outro, passando de 0,6% em 2020, o equivalente a 516 pessoas, para 1,4% em 2021, referente a 1.266 alunos.

Ao Correio do Estado, o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, explicou que, diferente da evasão escolar, em que o estudante não retorna mais para o sistema de ensino, o abandono escolar ocorre quando o aluno sai do colégio e retorna no ano seguinte.

O secretário pontuou que, em 2019, antes da pandemia de Covid-19, a Rede Estadual de Ensino tinha uma taxa de abandono de 6,8% no Ensino Médio, o equivalente a 5.556 estudantes.

“Em 2020, durante o ensino remoto, fizemos um trabalho muito grande de busca ativa, conseguimos entrar em contato com as famílias e monitorar os estudantes, o que resultou em apenas 0,6% de abandonos. Em 2021, o índice de abandonos aumentou novamente para 1,4%, e creditamos isso ao retorno do ensino presencial. É um dado que quebrou um pouco a nossa sequência de queda dos abandonos”, ressaltou o secretário.

Daher destacou que a necessidade de complementar a renda familiar é um dos principais fatores que contribuem para o aumento do abandono escolar no Ensino Médio.

“No período em que estávamos com aulas remotas, muitos dos nossos estudantes entraram no mercado de trabalho, pois precisavam compor a renda e minimizar os impactos [da pandemia] na família”, disse.

Uma estudante que preferiu não se identificar relatou ao Correio do Estado que, durante a pandemia, precisou ajudar no sustento da família.

“Como estávamos em ensino remoto, eu ainda conseguia conciliar os estudos com o trabalho. Mas a partir da volta das aulas presenciais, infelizmente, tive que optar por me manter no trabalho”, afirmou a jovem de 18 anos.

Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em todo o País, o abandono escolar no Ensino Médio da rede pública mais que dobrou em 2021. Em 2020, o porcentual de estudantes que abandonaram os colégios foi de 2,3%, enquanto, em 2021, a taxa foi de 5,6%.

BUSCA ATIVA

Hélio Daher destacou que o primeiro passo para reverter o quadro de abandono escolar é por meio da busca ativa dos estudantes. Segundo a SED, trata-se de uma estratégia de identificação de crianças e adolescentes que não frequentam ou que, em algum momento, perderam o vínculo com a escola durante a etapa de formação.

Além disso, a iniciativa visa monitorar e atuar preventivamente no caso de estudantes em risco de abandono ou de descontinuidade do processo de escolarização, promovendo acolhimento, cuidado e promoção pedagógica a esses estudantes.

A estratégia consiste em uma série de ações com o objetivo de trazer o aluno para o ambiente escolar, a fim de que não abandone os estudos.

O trabalho da busca ativa escolar prevê a notificação imediata aos conselhos tutelares, no caso de faltas escolares que ultrapassem a marca de 30%, porcentual permitido pela legislação em vigor.

“Não adianta só ir atrás desses estudantes se a gente não mostrar algo que seja atrativo para eles. Começamos, então, a inserir vários cursos de qualificação profissional, desde o ano passado, integrados ao Ensino Médio, para o aluno concluir os estudos com um ponto de interesse e já com um certificado profissional”, frisou Daher.

Para reverter o quadro de evasão escolar, a SED conta ainda com o Sistema Integrado de Informações e Notificação de Busca Ativa Escolar, para o fortalecimento da articulação da rede de proteção integral e para a garantia do direito à educação.

De acordo com a secretaria, os dados de abandono e evasão escolar na REE referentes ao ano de 2022 devem ser divulgados em março.

EVASÃO ESCOLAR

Na mesma tendência do abandono dos estudos, a taxa de evasão escolar no Ensino Médio da rede pública de Mato Grosso do Sul voltou a crescer em 2021.

O porcentual de estudantes que abandonaram as instituições da REE quase dobrou em três anos, passando de 0,12%, o equivalente a 289 pessoas, em 2019, para 0,27% no ano de 2021, referente a 518 alunos.

Em 2020, a taxa de evasão escolar na Rede Estadual de Ensino foi de 0,19%, o equivalente à perda permanente de 417 estudantes.

“Normalmente, esse aluno só vai retornar anos depois, por meio do Ensino de Jovens e Adultos [EJA]. São casos em que o estudante fica anos fora do sistema educacional, diferente do abandono escolar, que no ano seguinte conseguimos trazer esse aluno de volta para a rede”, explicou o secretário de Estado de Educação.

Assine o Correio do Estado