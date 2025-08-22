Abatedouro clandestino que distribuía carne para comércios é fechado em Campo Grande - Divulgação PCMS

Um abatedouro de frangos que funcionava em condições precárias foi fechado na manhã desta sexta-feira (22), em uma ação da Polícia Civil, em uma área de mata na Rua Arthur Pereira, Bairro Los Angeles, em Campo Grande.

A polícia segue com a investigação para identificar o responsável pelo local e entender como operava a rede de distribuição, que inclui comerciantes que podem ter colocado os produtos à venda sem que tivessem passado pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

A ação ocorreu por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo (DECON), que apurou que os produtos eram vendidos sem inspeção.

Além disso, imagens feitas no local mostram frangos abatidos jogados em um caixote de plástico no chão, um tanque com água suja que pode ter sido usado para depenar as aves e outro recipiente com animais em condições que impossibilitam determinar há quanto tempo aguardavam refrigeração.

Conforme divulgado pela polícia, foram encontradas 40 aves abatidas e outras 90 presas, prontas para o abate. O funcionário que realizava o processamento dos frangos foi preso em flagrante.

O homem detido durante a ação foi levado à DECON e autuado em flagrante pelo crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990, que trata de crimes contra as relações de consumo.

A pena prevista varia de dois a cinco anos de detenção, sem possibilidade de fiança nesta fase.

Outro caso

Um homem de 51 anos foi preso após o estabelecimento em que trabalhava passar por inspeção. Entre as infrações sanitárias constatadas, estavam carnes fracionadas e sem procedência, além de vinho e cachaça manipulados no local, situado às margens da BR-262, em Terenos (MS).

No estabelecimento, foram apreendidos 300 kg de carne sem procedência e sem qualquer indício de que tenham passado por inspeção da Vigilância Sanitária.

Entre as infrações, havia também o cultivo de hortaliças e a criação de porcos nos fundos do local, o que, segundo uma médica veterinária, aumenta o risco de transmissão de doenças como cisticercose e teníase.

Outra irregularidade verificada foi a reutilização de garrafas PET. O comerciante usava esses recipientes para vender banha de porco, cachaça e vinho falsificados, além de ovos e queijos sem procedência.

A criação dos animais próxima ao local de abate aumenta o risco de contaminação entre animais e alimentos.

Além do armazenamento inadequado de alimentos e da falta de procedência, o local ainda vendia óculos de grau de forma irregular, o que representa risco à saúde, já que os produtos não passaram por prescrição médica.

