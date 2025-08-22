Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Abatedouro clandestino que distribuía carne para comércios é fechado em Campo Grande

O local, que funcionava em uma região de mata, teve as atividades encerradas nesta sexta-feira (22) por uma equipe da Polícia Civil

Laura Brasil

22/08/2025 - 14h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um abatedouro de frangos que funcionava em condições precárias foi fechado na manhã desta sexta-feira (22), em uma ação da Polícia Civil, em uma área de mata na Rua Arthur Pereira, Bairro Los Angeles, em Campo Grande.

A polícia segue com a investigação para identificar o responsável pelo local e entender como operava a rede de distribuição, que inclui comerciantes que podem ter colocado os produtos à venda sem que tivessem passado pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

A ação ocorreu por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo (DECON), que apurou que os produtos eram vendidos sem inspeção.

Além disso, imagens feitas no local mostram frangos abatidos jogados em um caixote de plástico no chão, um tanque com água suja que pode ter sido usado para depenar as aves e outro recipiente com animais em condições que impossibilitam determinar há quanto tempo aguardavam refrigeração.

Conforme divulgado pela polícia, foram encontradas 40 aves abatidas e outras 90 presas, prontas para o abate. O funcionário que realizava o processamento dos frangos foi preso em flagrante.

O homem detido durante a ação foi levado à DECON e autuado em flagrante pelo crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990, que trata de crimes contra as relações de consumo.

A pena prevista varia de dois a cinco anos de detenção, sem possibilidade de fiança nesta fase.

Outro caso

Um homem de 51 anos foi preso após o estabelecimento em que trabalhava passar por inspeção. Entre as infrações sanitárias constatadas, estavam carnes fracionadas e sem procedência, além de vinho e cachaça manipulados no local, situado às margens da BR-262, em Terenos (MS).

No estabelecimento, foram apreendidos 300 kg de carne sem procedência e sem qualquer indício de que tenham passado por inspeção da Vigilância Sanitária.

Entre as infrações, havia também o cultivo de hortaliças e a criação de porcos nos fundos do local, o que, segundo uma médica veterinária, aumenta o risco de transmissão de doenças como cisticercose e teníase.

Outra irregularidade verificada foi a reutilização de garrafas PET. O comerciante usava esses recipientes para vender banha de porco, cachaça e vinho falsificados, além de ovos e queijos sem procedência.

A criação dos animais próxima ao local de abate aumenta o risco de contaminação entre animais e alimentos.

Além do armazenamento inadequado de alimentos e da falta de procedência, o local ainda vendia óculos de grau de forma irregular, o que representa risco à saúde, já que os produtos não passaram por prescrição médica.

Assine o Correio do Estado

Multa

MP investiga queimadas ilegais em mais de 100 hectares em Bela Vista

Investigações envolvem duas fazendas da região, cujos proprietários já foram notificados

22/08/2025 16h22

Compartilhar

Foto: MPMS / Divulgação

Continue Lendo...

Após denúncias e fiscalizações, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul abriu dois inquéritos para apurar queimadas irregulares que atingiram mais de 100 hectares de vegetação nativa em Bela Vista. As investigações envolvem duas fazendas da região, cujos proprietários já foram notificados.

No primeiro caso, uma empresa foi flagrada pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) utilizando fogo em 40 hectares sem autorização ambiental.

A irregularidade foi confirmada por laudo técnico e auto de infração. A multa aplicada foi de R$ 41 mil. Como a empresa não apresentou defesa dentro do prazo, acabou sendo considerada revel.

Já o segundo inquérito apura a queima de 67 hectares em outra propriedade. A área tinha autorização apenas para o corte de árvores isoladas, mas a prática ocorreu durante o período em que a atividade estava suspensa por portaria do Imasul.

A infração resultou em multa de R$ 68 mil, com base em normas federais de proteção ambiental.

Segundo o promotor de Justiça substituto Guilermo Timm Rocha, além de responsabilizar os envolvidos, o MP busca garantir reparação ambiental. Para isso, os fazendeiros podem ser chamados a assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), medida que permitiria regularizar a situação sem a necessidade de ação judicial.

Os notificados têm dez dias úteis para apresentar documentos, comprovar eventuais licenças ou manifestar interesse em acordo. Caso não haja resposta, o Ministério Público poderá recorrer à Justiça com ação civil pública ou adotar outras medidas legais.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Prefeitura de Figueirão destina R$ 45 mil para igreja evangélica reformar telhado

Dinheiro também será usado para compra de instrumentos musicais para a Assembleia de Deus

22/08/2025 16h00

Compartilhar
Prefeirtura de Figueirão autorizou repasse de R$ 45 mil reais para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Belém Missões

Prefeirtura de Figueirão autorizou repasse de R$ 45 mil reais para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Belém Missões Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Prefeitura Municipal de Figueirão, sob a gestão do prefeito Juvenal Consolaro (PSDB), oficializou o repasse de R$ 45 mil reais para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Belém Missões. A verba, dividida em dois Termos de Fomento publicados no Diário Oficial do dia 06 e 07 de agosto, será utilizada para a troca do telhado do templo e para a aquisição de novos instrumentos musicais.

O primeiro repasse, no valor de R$ 34.000,00, foi destinado especificamente para "custear a troca do telhado da Igreja",conforme despacho assinado em 6 de agosto de 2025.

O segundo, de R$ 11.000,00, tem como objeto a "aquisição de materiais permanentes, consistentes em instrumentos musicais", e foi assinado no dia seguinte, 7 de agosto.

Ambos os repasses são classificados como "Subvenções Sociais" e foram retirados do orçamento da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento. A legalidade da transferência é amparada pela Lei Federal nº 13.019/2014, conhecida como o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), que regulamenta parcerias entre o poder público e entidades sem fins lucrativos.

Para receber os recursos, a igreja precisou cumprir requisitos legais, incluindo a Lei Municipal nº 522/2023, que a declarou como entidade de Utilidade Pública, um passo essencial para firmar parcerias com o município. Além disso, a Câmara de Vereadores aprovou a Lei Municipal nº 608/2025, que autorizou especificamente a celebração destes convênios.

O financiamento provém de "Recursos Ordinários" do tesouro municipal, ou seja, de impostos e transferências não vinculados a áreas específicas como saúde ou educação. Os Termos de Fomento foram assinados pelo prefeito Juvenal Consolaro e por Silvino Cardoso dos Santos, representante da igreja.

O QUE PODERIA SER GASTO COM R$ 45 MIL EM FIGUEIRÃO?

O valor total de R$ 45.000,00, embora destinado a uma finalidade legalmente amparada, representa uma quantia significativa para um município de pequeno porte como Figueirão, que possui cerca de 3.539 habitantes (IBGE 2022).

Para colocar o montante em perspectiva, aqui estão algumas alternativas de investimentos que poderiam ser realizados com os mesmos recursos na cidade, baseados em valores de compras divulgados no PNCP (Portal Nacional de Compras Públicas):

1. Saúde Básica:

  • Equipamentos para o Posto de Saúde: Compra de um aparelho de eletrocardiograma (ECG) de última geração (cerca de R$ 8 mil) ou um novo desfibrilador (cerca de R$ 15 mil, haja vista que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e a prevenção e exames são essenciais.  
  • Também poderia incluir um um sonar Doppler para exames obstétricos (cerca de R$ 5 mil), além de R$ 17 mil em medicamentos e insumos básicos (seringas, luvas, gazes) para abastecer a unidade de saúde por meses.
  • Contratação Temporária: Pagamento de um fisioterapeuta ou psicólogo para atender a população por 8 a 10 meses, considerando um salário médio de R$ 4.500 a  5.500.

2. Educação:

  •  Material Escolar: Aquisição de kits de material escolar completos (mochila, cadernos, lápis, etc.) para aproximadamente 900 alunos da rede municipal, considerando um custo médio de R$ 50 por kit. Isso cobriria com folga a demanda de todas as crianças do município.
  • Tecnologia na Escola: Compra de 12 a 15 computadores novos para equipar ou modernizar um laboratório de informática em uma escola municipal, promovendo a inclusão digital dos estudantes.

3. Infraestrutura e Lazer:

  • Iluminação Pública: Instalação de aproximadamente 40 a 50 postes de iluminação LED em ruas escuras ou praças, aumentando a segurança e a qualidade de vida dos moradores (custo médio de R$ 900 a 1.100 por ponto instalado).
  • Reforma de Praça ou Parquinho: Revitalização completa de um parquinho infantil, com a instalação de novos brinquedos (balanços, escorregadores, gira-gira) e a reforma do piso e dos bancos de uma praça pública.

4. Assistência Social:

  • Cestas Básicas: Distribuição de cerca de 300 cestas básicas de R$ 150 cada, atendendo 300 famílias em situação de vulnerabilidade por um mês. Para um município do tamanho de Figueirão, isso representaria um impacto social direto e imediato.
  • Aquisição de Veículo: O valor poderia ser usado como entrada para a compra de um veículo utilitário novo (tipo Fiat Fiorino ou similar) para o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), facilitando visitas domiciliares e transporte de materiais.

Embora a subvenção à entidade religiosa seja uma opção válida dentro da lei, o mesmo recurso público poderia ser aplicado em diversas outras áreas prioritárias, gerando benefícios diretos e abrangentes para toda a comunidade de Figueirão.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3474, quarta-feira (20/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3474, quarta-feira (20/08): veja o rateio

2

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2284, quinta-feira (21/08)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2284, quinta-feira (21/08)

3

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30
Solidariedade

/ 2 dias

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6806, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 8 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6806, quinta-feira (21/08): veja o rateio

5

Resultado da Quina, concurso 6805, quarta-feira (20/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina, concurso 6805, quarta-feira (20/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 17 horas

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 4 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira