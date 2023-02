Ação popular denuncia contrato superfaturado e irregular entre Campo Grande e Solurb

Por meio de uma ação popular, corre na justiça de Mato Grosso do Sul processo que objetiva anulação de prestação de serviço da CG SOLURB Soluções Ambientais, concessionária responsável pela gestão da Limpeza Urbana e o Manejo de Resíduos Sólidos do Município de Campo Grande.

O processo está na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, com autoria do advogado Ênio Martins Murad.

Conforme a denúncia, o autor expõe uma reativação ilícita do contrato do lixo da Capital, concessão de R$ 1,8 bilhão.

Como fundamento, foram utilizados documentos extraídos de procedimentos judicias perante o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e no âmbito dos processos que tramitam na Justiça Estadual.

Entre tais informações está decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nas operações Mineração e Terceirização de Ouro, ao dizer: “fica claro, a nosso ver, que os Conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul estão corrompidos pela organização criminosa que detém o controle do consórcio CG SOLURB”.

Em tal ocasião, constatou-se que os Conselheiros do Tribunal de Contas de MS venderam decisões para o favorecimento da Máfia do Lixo da Capital.

O denunciante argumenta, ainda, que, o município está mantendo e executando um contrato ilícito, superfaturado, com o amparo concedido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS).

Em 2016, o então prefeito, Alcides Bernal (PP), havia assinado um decreto anulando o contrato com a Solurb. Entretanto, em 2017, o TCE-MS suspendeu o decreto. Logo, o novo prefeito, Marquinho Trad, assinou outro decreto, que mantinha o contrato com a Solurb.

“Diante disso, com fundamento nas decisões fraudulentas exaradas em face da BLINDAGEM AO GRUPO DE JOÃO AMORIM no âmbito do TCE MS até hoje o Município de Campo GrandeMS está mantendo e executando um contrato ilícito, superfaturado e que

serviu para o evidente locupletamento dos familiares do ex-prefeito bem como de afins daquele alcaide”, argumentou o autor do processo.

Sobretudo, a denúncia informa que, de acordo com o Ministério Público Estadual e Polícia Federal, a família Trad recebeu mais de R$ 100 milhões em propina.

Diante das circunstâncias, a ação popular se dirige, também, a Waldir Neves Barbosa e Ronald Chadid, ambos conselheiros do Tribunal de Contas de MS, bem como a Marcos Marcello Trad.

A reportagem entrou em contato com a Solurb, mas não obteve resposta até a publicação do material.