Acidente de ônibus com duas carretas resulta em uma vítima fatal em rodovia de MS

O ônibus saiu de Sinop no Mato Grosso e tinha como destino Cascavel no Paraná - Divulgação Redes Sociais

Uma pessoa morreu no acidente que envolveu um ônibus com 40 passageiros e dois caminhões, na tarde desta sexta-feira (2), na BR-163, em Naviraí. O trecho que chegou a ser interditado durante o resgate agora segue no sistema pare-siga.

Após o acidente a CCR MS Via responsável pela via interditou totalmente a pista. Enquanto as vítimas eram resgatadas. O motorista do ônibus e outros quatro passageiros ficaram em estado grave.

No ônibus seguiam 40 passageiros que tiveram que ser resgatados. Equipes do Corpo de Bombeiros e ambulâncias do município ajudaram a socorrer as vítimas.

O condutor de um dos veículos que não teve o nome divulgado morreu no local. O ônibus tinha como destino Cascavel no Paraná.

A causa do acidente será divulgada após o resultado da perícia. A frente de um dos veículos ficou completamente destruída. Prestaram apoio equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma viatura da Força Nacional.

Os passageiros receberam atendimento Hospital Municipal de Naviraí, alguns seguem em observação, enquanto um homem, em estado grave, foi transferido para Dourados e outro paciente deve ser transferido ainda hoje.

Por meio de nota, o Centro de Controle Operacional da CCR MSVia, informou que recebeu a informação de colisão frontal envolvendo duas carretas e um ônibus com 40 passageiros. Veja a Nota na íntegra:



"O Centro de Controle Operacional da CCR MSVia recebeu às 12h05 desta sexta-feira, 02/02, a informação de um acidente no km 135 da BR-163/MS sentido norte, na região de Naviraí (MS). De acordo com informações, houve uma colisão frontal envolvendo duas carretas e um ônibus com 41 passageiros. Equipes da Concessionária, Corpo de Bombeiros e ambulâncias do município atuaram em conjunto no atendimento às vítimas. Ao todo, foram 31 vítimas ilesas, 8 vítimas com ferimentos moderados, 3 vítimas em estado grave e 1 óbito. A Concessionária informa, ainda, que o tráfego no local já começou a ser liberado por meio do sistema 'pare e siga'. O reflexo, no momento, é de 5 quilômetros de congestionamento no sentido norte e 7 quilômetros de congestionamento no sentido sul".

