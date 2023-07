Acidente entre Van e Fiesta mata homem de 60 anos na BR-262

Acidente ocorrido por volta das 10h da manhã desta sexta-feira (28) envolvendo uma Van e um Fiesta, num trecho da BR-262, saída para Três Lagoas, a cerca de 20 quilômetros de Campo Grande matou um homem com pouco mais de 60 anos de idade. Peritos no local apuram a dinâmica do desastre. O Fiesta, que seguia de Campo Grande para a cidade Ribas do Rio Pardo, teria rodado e invadido a pista contrária.

A BR-262 atravessa MS a partir de Três Lagoas, na divisa com o estado de São Paulo até Corumbá, região de fronteira com a Bolívia, uma extensão de 752 quilômetros.

Reportagem do Correio do Estado, apurou, no local, que quem conduzia o Fiesta era Mauro Alves Ferreira, que teria mais de 60 anos de idade, segundo disse uma sobrinha sua que não se identificou.

Ela, que foi ao local do acidente, informou que o avô tinha vindo da cidade de Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros, onde mora, trazer uma de suas netas, de nove anos de idade, que havia passado as férias na casa dele. Mauro seguia só no veículo.

Conforme apuração preliminar, no local onde ocorreu a batida é proibida a ultrapassagem. O carro dirigido por Mauro teria rodado e entrado na pista contrária, por onde seguia a Van.

O motorista do Fiesta morreu no local. Uma de suas pernas despreendera do corpo, tamanha a violência do choque com a Van.

Ainda conforme apuração no local, a Van era conduzida por uma servidor do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), de 48 anos de idade, que vinha justamente de Ribas do Riuo Pardo.

Outros dois homens ocupavam a Van. Embora sem ferimentos graves, os três foram levados para o hospital, em Campo Grande. Os dois passageiros da Van prestam serviços ao MPMS como terceirizados.

ESTRADA PERIGOSA

Dados oficiais indicam que, de janeiro a junho deste ano, período de seis meses, ocorreram 187 acidentes, entre os quais 152 pessoas pessoas sofreram ferimentos leves e outras 55, graves. Ainda segundo o levando, no primeiro semestre 16 pessoas moreram em acidentes na BR-262.

Na contagem do Correio do Estado, somente em julho, contando com o acidente desta sexta-feira, acidentes nesta BR já mataram oito pessoas.