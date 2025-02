Acidente envolvendo van com pacientes deixa uma pessoa morta na BR-163

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um grave acidente envolvendo uma van e um caminhão deixou uma pessoa morta e ao menos quatro feridas na BR-163. A colisão aconteceu por volta das 5h30 da manhã desta quinta-feira (20), entre os municípios de Rio Verde e Coxim.

A van tinha saído de Dourados, e transportava oito pacientes que fariam cirurgia no quadril em Coxim, através de uma parceria entre a Prefeitura e o Estado. A viagem, de 482 quilômetros, era realizada por uma empresa terceirizada, contratada pelo Município.

Conforme informações do Dourados News, a vítima era uma das pacientes. Ela foi identificada como Bélgica Delvalle Martinez, e tinha nacionalidade venezuelana.

Outros três pacientes foram encaminhados com ferimentos leves ao hospital, e uma quarta para ficar em observação. Não há maiores informações a respeito do estado de saúde dos outros três ocupantes da van e do motorista do caminhão.

A polícia ainda investiga as causas do acidente.

A Secretaria Municipal de Saúde de Dourados já enviou uma equipe para o local, com psicólogos e assistentes sociais que prestarão apoio aos envolvidos. A empresa terceirizada também providenciou outra van para atender os passageiros no local do acidente.

Média de 71 acidentes por mês

Um levantamento realizado pelo Correio do Estado em novembro do ano passado mostrou que a BR-163 tem, em média, 71 acidentes por mês. De janeiro a outubro de 2024, a rodovia, que corta Mato Grosso do Sul da divisa com o Paraná à divisa com Mato Grosso, foi cenário de 709 acidentes, que resultaram em 57 óbitos.

A média de 71 acidentes por mês é o pior índice visto desde 2017. De janeiro a dezembro daquele ano, foram registrados 877 acidentes, uma média de 73 acidentes mensais.

Se comparados os óbitos registrados, os números mostram que 2024 é mais mortal na rodovia. Os índices apontam para uma média de 5,7 mortes por mês, mais do que a média de 5,1 mortes mensais registradas em 2017. Nos 12 meses daquele ano, 62 pessoas morreram na BR-163.

O ano de 2017 marcou ainda o início de uma queda no número de acidentes. No entanto, em 2020 esses índices voltaram a subir. Confira o levantamento:





Rodovia da morte

A BR-163 teve, por muitos anos, o título de "rodovia que mais mata", sendo que a privatização de 2013 buscava tirar o título macabro do trecho.

Os números de 2015 apontam para uma queda significativa no número de mortos, que foi de 88 para 58 entre 2014 e 2015. No entanto, os índices voltaram a subir, principalmente porque a CCR MSVia, não cumpriu com o contrato, que previa a duplicação de todos os 845 km da BR-163, de Mundo Novo, na divisa com o Paraná, a Sonora, na divisa com o Mato Grosso.

O prazo para a duplicação completa terminaria em 2024, mas a concessionária fez apenas a duplicação necessária para iniciar a cobrança de pedágio, de cerca de 155 km.

A rodovia não recebe investimentos desde 2017, quando a empresa solicitou o reequilíbrio do contrato. A CCR chegou a dizer em 2019 que não tinha interesse em permanecer com a rodovia e até cobrou a devolução de ativos da União, no valor de R$ 1,4 bilhão.

O acordo final para a manutenção da empresa na gestão só foi alcançado em 2023, e aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em novembro deste ano.

Com essa decisão, espera-se um investimento de R$ 12 bilhões, que incluirá a duplicação de 170 km da via, a construção de uma terceira faixa em outros 190 km e diversas obras adicionais.

Assine o Correio do Estado