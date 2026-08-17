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TRAGÉDIA

Acidentes deixam ao menos 14 mortos durante fim de semana em MS

Colisões registradas entre sexta-feira e domingo deixaram sete mortos na MS-386, quatro na BR-163 e outros dois jovens mortos após motocicleta bater contra poste em Antônio João

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

17/08/2026 - 10h00
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Mato Grosso do Sul registrou um fim de semana marcado por tragédias no trânsito. Entre a noite de sexta-feira (14) e a madrugada desta segunda-feira (17), 13 pessoas morreram em três graves acidentes, ocorridos na MS-386, na BR-163 e em uma via do assentamento Bagaem, em Antônio João.

O caso com maior número de vítimas ocorreu por volta das 19 horas de sexta-feira (14), na MS-386, entre Mundo Novo e Iguatemi, no extremo sul do Estado. Cinco adultos e duas crianças morreram após uma Chevrolet Spin colidir contra a caçamba de um caminhão e pegar fogo.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a carreta trafegava no sentido contrário ao automóvel quando a caçamba carregada com milho tombou na pista, a aproximadamente 60 metros da ponte sobre o Rio Iguatemi.

Uma das hipóteses levantadas durante os trabalhos no local é de que uma falha no sistema hidráulico tenha feito a caçamba basculante se erguer enquanto o caminhão estava em movimento. O pino hidráulico foi encontrado completamente estendido.

Com o tombamento, a caçamba se desconectou do cavalo mecânico. O motorista da Spin 

não conseguiu evitar a colisão. Após atingir a estrutura metálica, o veículo pegou fogo e as sete pessoas que estavam no automóvel morreram.

A gravidade do acidente obrigou a interdição da rodovia durante aproximadamente dez horas. O caminhoneiro deixou o local após a colisão e, até a manhã de sábado (15), ainda não havia sido identificado.

Quatro mortos na BR-163

No domingo (16), outro grave acidente deixou quatro pessoas mortas e seis feridas na BR-163, em Bandeirantes. A colisão envolveu duas carretas e três veículos de passeio, no km 569 da rodovia.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Pelas imagens, um automóvel tenta realizar uma ultrapassagem, invade a pista contrária e bate frontalmente contra uma carreta.

Após o impacto, o caminhão perde o controle e atinge outra carreta. A sequência de colisões provoca uma explosão e outros dois automóveis acabam envolvidos no acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três pessoas morreram em um dos carros e uma quarta vítima estava em outro veículo.

Outras três pessoas, em estado grave, foram encaminhadas para o hospital de São Gabriel do Oeste. Uma vítima com ferimentos moderados e outras duas com ferimentos leves receberam atendimento em Bandeirantes.

O acidente também provocou um longo bloqueio na BR-163. A Motiva Pantanal, concessionária responsável pelo trecho, informou que foi acionada às 15h24 de domingo. A rodovia permaneceu totalmente interditada nos dois sentidos até as 23h40 e o congestionamento chegou a aproximadamente 10 quilômetros em cada sentido.

O tráfego foi completamente normalizado somente à 1h05 desta segunda-feira (17).

Motocicleta bate contra poste

O terceiro acidente fatal do período ocorreu também na noite de domingo (16), no assentamento Bagagem, em Antônio João.

Pedro Henrique de Jesus Rodrigues, de 20 anos, e Lucas Cardoso Henrique Sales, de 27, morreram depois que a motocicleta em que estavam bateu contra um poste de iluminação.

Segundo informações policiais, Pedro conduzia a motocicleta e Lucas estava na garupa. A violência do impacto foi suficiente para deixar o poste sustentado apenas pela estrutura metálica interna, sendo necessário interromper o fornecimento de energia elétrica na região.

Pedro Henrique morreu ainda no local. Lucas foi socorrido e levado inicialmente ao Hospital Municipal Dr. Altair de Oliveira, em Antônio João. Em razão da gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Regional de Ponta Porã, onde morreu durante a madrugada desta segunda-feira.

As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil.

Com as ocorrências na MS-386, BR-163 e em Antônio João, o saldo chegou a 13 mortes entre sexta-feira e a madrugada desta segunda-feira, além de pelo menos seis pessoas feridas no acidente registrado na BR-163.

Capotamento mata mãe e filhos sobrevivem

No sábado (15), Bruna Rafaela Portela da Costa, de 36 anos, morreu após o carro que dirigia sair da pista e capotar na zona rural de Ponta Porã. Os dois filhos da vítima, de 1 e 5 anos, estavam no veículo e sobreviveram.

Conforme o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 13h. Por circunstâncias ainda investigadas, Bruna perdeu o controle da direção, saiu da pista e o veículo capotou.

A motorista sofreu ferimentos graves e morreu antes de receber atendimento médico. As duas crianças foram socorridas conscientes e, segundo o registro policial, não apresentavam lesões aparentes.

O irmão da vítima compareceu ao local e ficou responsável pelos sobrinhos. Polícia Civil e Perícia Técnica realizaram os levantamentos, e as causas do acidente serão apuradas.

Segurança Pública

Cresce número de armas apreendidas e MS tem recorde de fuzis encontrados

Secretário atribui aumento a reforço no policiamento e disputas entre o Comando Vermelho e o PCC no Estado

17/08/2026 07h50

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Segundo o Instituto Sou da Paz, entre 2021 e 2025 houve alta de 175% na apreensão de fuzis

Segundo o Instituto Sou da Paz, entre 2021 e 2025 houve alta de 175% na apreensão de fuzis Foto: Divulgação

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Mato Grosso do Sul registrou um aumento de armas de fogo apreendidas, considerando os primeiros sete meses do ano, com destaque para o número de fuzis, que pela primeira vez atingiu a marca de 20 apreensões e acompanha o crescimento de ações contra o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) no Estado.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), 1.117 armas foram apreendidas de 1º de janeiro a 31 de julho em Mato Grosso do Sul. Dentre os tipos mais encontrados pelos agentes, revólver lidera a lista, seguido de pistola e espingarda. As armas adulteradas ou com a numeração raspada são responsáveis por mais de 50% da quantidade apreendida.

Porém, o que chama mesmo a atenção nesta lista é o aumento da presença de fuzis no Estado ano após ano, com recorde já estabelecido este ano, mesmo tendo mais três meses e meio pela frente. Para se ter ideia, 20 fuzis já foram apreendidos este ano em Mato Grosso do Sul, o dobro em relação a 2023 e quatro vezes mais em comparação com 2022. No ano passado inteiro, apenas 14 foram confiscados.

Para Antônio Carlos Videira, titular da Sejusp, o reforço no policiamento é um dos principais fatores que contribuem para o aumento nas apreensões, especialmente diante da parceria com os estados de São Paulo, Mato Grosso e Paraná para fiscalização das rodovias que acabam sendo trechos essenciais para organizações criminosas conseguirem transportar os ilícitos.

Outro motivo listado pelo secretário é a volta de disputas territoriais entre as duas maiores facções criminosas do Brasil no Estado, especialmente na faixa de fronteira. Tanto que, considerando o recorte dos 44 municípios que fazem divisa com os países vizinhos – Paraguai e Bolívia –, quase metade das armas e dos fuzis encontrados estão na fronteira.

“Essa disputa entre facções não se restringe apenas a Mato Grosso do Sul. Elas também estão demandando armas e munições para outros estados, e essas armas principalmente vêm do Paraguai. Então, a gente tem também uma incrementação nas apreensões de armas que estariam sendo transportadas principalmente do Paraguai para outros estados, onde essa disputa também está acontecendo”, explica.

“Nós estamos trabalhando para, além de aumento da fiscalização, instauração dos inquéritos, pedidos de prisões e busca e apreensão, para que os magistrados determinem a inclusão de presos que estão cumprindo pena, principalmente no Mato Grosso, e dando ordens para crimes em Mato Grosso do Sul serem incluídos no sistema penal federal. Isso é uma forma de isolar essas lideranças negativas e tentar manter o controle aqui”, reforça Videira.

Segundo o Instituto Sou da Paz, entre 2021 e 2025 houve alta de 175% na apreensão de fuzis

RECURSO FEDERAL

Vale lembrar que, no início de junho, Mato Grosso do Sul recebeu R$ 10,3 milhões do governo federal para custear diárias de policiais para ações contra organizações criminosas nas regiões de fronteira, divisas e biomas. Esse recurso tem colaborado para o aumento das operações de combate ao PCC e ao CV.

Esse recurso veio por parte do programa Brasil contra o Crime Organizado, instituído em maio deste ano pelo governo federal como a principal estratégia para combater facções, milícias e grupos paramilitares. O objetivo da medida é a asfixia financeira desses grupos, a atuação de inteligência e a cooperação interinstitucional.

De acordo com Videira, esse recurso será utilizado até setembro para operações contra essas facções criminosas. A intensificação dessas operações veio ao mesmo tempo que o governo dos Estados Unidos classificou como terroristas as facções PCC e CV.

Porém, segundo o secretário, o aumento dessas operações não são uma resposta ao país da América do Norte, e sim uma consequência do programa do governo federal. 

Os recursos de Mato Grosso do Sul são economizados e destinados para outras ações, principalmente em Campo Grande.

Clima

Super-El Niño causa altas temperaturas, ameaça soja e pode até matar bovinos

Fenômeno deve provocar ondas de calor em MS e no Centro-Oeste, afetar o plantio da soja e elevar o risco de perdas na pecuária

17/08/2026 05h00

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Pesquisador Eduardo Assad durante evento do Instituto Clima e Sociedade

Pesquisador Eduardo Assad durante evento do Instituto Clima e Sociedade Divulgação

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O calorão deste fim de semana, quando a temperatura se aproximou dos 40ºC em Mato Grosso do Sul, é um prenúncio do que está por vir nos próximos meses. A influência do El Niño, fenômeno climático causado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, com consequências em toda a América do Sul, já começou, mas o auge dos efeitos causados por ele deve ocorrer nos meses de outubro e novembro.
Para Mato Grosso do Sul, conforme análise do pesquisador da Embrapa e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), Eduardo Assad, o Super-El Niño resultará, sobretudo, em temperaturas mais altas que o normal. Apenas no sul do Estado, a partir do mês de dezembro, podem ocorrer chuvas acima do normal, uma vez que a região é abrangida pelas consequências do fenômeno, que podem atingir o Sul do Brasil e parte do Paraguai e da Argentina.

“O que se tem hoje? A temperatura já está 1,71ºC acima do normal”, explica o professor, ao mostrar um gráfico que indica que a anomalia de temperatura do El Niño deste ano, em curva ascendente, já é superior à do El Niño de 1997, o mais agudo das últimas décadas. Naquele período, no mesmo intervalo de comparação, era registrado aumento de 1,5ºC na temperatura e, no auge do fenômeno, de mais de 3,2ºC.

A análise de Assad foi feita a partir de um modelo com dados de 74 fenômenos El Niño que ocorreram desde o século passado, pelo qual é possível estabelecer padrões de atuação. Isso dá mais segurança também para prever seus efeitos neste ciclo atual, que caminha para ser o mais intenso entre todos os fenômenos passados.

Para a região Centro-Oeste, Assad lembrou, durante seminário promovido pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS), em São Paulo (SP), que a perspectiva é de “ondas de calor acentuadas”.
O especialista alertou para as consequências dessas ondas de calor. “Estas ondas de calor podem provocar óbitos nos bovinos, podem secar a soja e, se durarem muito, estas ondas podem até secar o milho”, explica.

Segundo ele, por enquanto, o Super-El Niño deve prejudicar o plantio da próxima safra de soja, previsto para ter início a partir da segunda quinzena de setembro. “O fenômeno vai ter seu pico em outubro e novembro, que é o período em que a gente planta soja no Brasil”, indica.
Apesar da incidência do El Niño, por causa das dimensões continentais do Brasil, Assad afirma que o País continuará tendo uma supersafra, mas que as perdas podem ser igualmente grandes.

“Os eventos que nós tivemos até hoje mostram que, em situação crítica, nós podemos chegar a 10%. Mas 10% está bom? Está bom nada! Estamos falando de 32 milhões de toneladas, é muita coisa, muita coisa”, compara.

Calorão

Monitoramento do meteorologista de Mato Grosso do Sul, Natálio Abraão Filho indica que em Corumbá, ontem, a temperatura passou dos 38ºC, mas a sensação térmica foi de 42ºC. 
Em Campo Grande, ontem o dia foi de muito calor, com temperatura de 34,8ºC e sensação térmica de 38ºC. 

Para a capital do Estado, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê mais calorão no início de semana: máxima de 38ºC e mínima de 23ºC. 
Não há perspectiva de chuva para esta semana.

Pesquisador Eduardo Assad durante evento do Instituto Clima e SociedadeCampo Grande teve altas temperaturas neste domingo/Gerson Oliveira

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