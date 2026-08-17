Acidentes deixam ao menos 14 mortos durante fim de semana em MS

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Mato Grosso do Sul registrou um fim de semana marcado por tragédias no trânsito. Entre a noite de sexta-feira (14) e a madrugada desta segunda-feira (17), 13 pessoas morreram em três graves acidentes, ocorridos na MS-386, na BR-163 e em uma via do assentamento Bagaem, em Antônio João.

O caso com maior número de vítimas ocorreu por volta das 19 horas de sexta-feira (14), na MS-386, entre Mundo Novo e Iguatemi, no extremo sul do Estado. Cinco adultos e duas crianças morreram após uma Chevrolet Spin colidir contra a caçamba de um caminhão e pegar fogo.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a carreta trafegava no sentido contrário ao automóvel quando a caçamba carregada com milho tombou na pista, a aproximadamente 60 metros da ponte sobre o Rio Iguatemi.

Uma das hipóteses levantadas durante os trabalhos no local é de que uma falha no sistema hidráulico tenha feito a caçamba basculante se erguer enquanto o caminhão estava em movimento. O pino hidráulico foi encontrado completamente estendido.

Com o tombamento, a caçamba se desconectou do cavalo mecânico. O motorista da Spin

não conseguiu evitar a colisão. Após atingir a estrutura metálica, o veículo pegou fogo e as sete pessoas que estavam no automóvel morreram.

A gravidade do acidente obrigou a interdição da rodovia durante aproximadamente dez horas. O caminhoneiro deixou o local após a colisão e, até a manhã de sábado (15), ainda não havia sido identificado.

Quatro mortos na BR-163

No domingo (16), outro grave acidente deixou quatro pessoas mortas e seis feridas na BR-163, em Bandeirantes. A colisão envolveu duas carretas e três veículos de passeio, no km 569 da rodovia.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Pelas imagens, um automóvel tenta realizar uma ultrapassagem, invade a pista contrária e bate frontalmente contra uma carreta.

Após o impacto, o caminhão perde o controle e atinge outra carreta. A sequência de colisões provoca uma explosão e outros dois automóveis acabam envolvidos no acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três pessoas morreram em um dos carros e uma quarta vítima estava em outro veículo.

Outras três pessoas, em estado grave, foram encaminhadas para o hospital de São Gabriel do Oeste. Uma vítima com ferimentos moderados e outras duas com ferimentos leves receberam atendimento em Bandeirantes.

O acidente também provocou um longo bloqueio na BR-163. A Motiva Pantanal, concessionária responsável pelo trecho, informou que foi acionada às 15h24 de domingo. A rodovia permaneceu totalmente interditada nos dois sentidos até as 23h40 e o congestionamento chegou a aproximadamente 10 quilômetros em cada sentido.

O tráfego foi completamente normalizado somente à 1h05 desta segunda-feira (17).

Motocicleta bate contra poste

O terceiro acidente fatal do período ocorreu também na noite de domingo (16), no assentamento Bagagem, em Antônio João.

Pedro Henrique de Jesus Rodrigues, de 20 anos, e Lucas Cardoso Henrique Sales, de 27, morreram depois que a motocicleta em que estavam bateu contra um poste de iluminação.

Segundo informações policiais, Pedro conduzia a motocicleta e Lucas estava na garupa. A violência do impacto foi suficiente para deixar o poste sustentado apenas pela estrutura metálica interna, sendo necessário interromper o fornecimento de energia elétrica na região.

Pedro Henrique morreu ainda no local. Lucas foi socorrido e levado inicialmente ao Hospital Municipal Dr. Altair de Oliveira, em Antônio João. Em razão da gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Regional de Ponta Porã, onde morreu durante a madrugada desta segunda-feira.

As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil.

Com as ocorrências na MS-386, BR-163 e em Antônio João, o saldo chegou a 13 mortes entre sexta-feira e a madrugada desta segunda-feira, além de pelo menos seis pessoas feridas no acidente registrado na BR-163.

Capotamento mata mãe e filhos sobrevivem

No sábado (15), Bruna Rafaela Portela da Costa, de 36 anos, morreu após o carro que dirigia sair da pista e capotar na zona rural de Ponta Porã. Os dois filhos da vítima, de 1 e 5 anos, estavam no veículo e sobreviveram.

Conforme o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 13h. Por circunstâncias ainda investigadas, Bruna perdeu o controle da direção, saiu da pista e o veículo capotou.

A motorista sofreu ferimentos graves e morreu antes de receber atendimento médico. As duas crianças foram socorridas conscientes e, segundo o registro policial, não apresentavam lesões aparentes.

O irmão da vítima compareceu ao local e ficou responsável pelos sobrinhos. Polícia Civil e Perícia Técnica realizaram os levantamentos, e as causas do acidente serão apuradas.