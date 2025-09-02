Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Risco para consumo

Açougue que produzia linguiça em sala sem refrigeração é interditado

A fiscalização, que ocorreu nesta terça-feira (2), se deparou com carne armazenada sem registro de procedência, conforme estabelecido por lei

Laura Brasil

02/09/2025 - 16h53
Após uma denúncia, a polícia, em ação conjunta com a Vigilância Sanitária Municipal, fiscalizou o Ponto da Carne e se deparou com 387 kg de produtos de origem animal de diversos tipos, sem procedência, na Rua Pedro Celestino, região central de Terenos.

Segundo informações da Polícia Civil, o freezer onde foram encontradas carnes congeladas — entre linguiça, carne bovina, charque e carne suína —, além de 4 litros de leite, não continha informações como:

  • data de fabricação;
  • origem;
  • tabela nutricional;
  • data de validade.

No local, em uma sala sem refrigeração, uma caixa plástica com água era usada para armazenar pedaços de carne bovina picada, que serviam para a fabricação de linguiça.

Além disso, nos fundos do açougue, a equipe verificou caixas com restos de carne e sangue em espaço aberto, o que representa grande risco de contaminação.

Devido às diversas irregularidades encontradas, o proprietário, Luis Carlos Pinheiro, foi preso em flagrante por crimes contra as relações de consumo.

De acordo com o artigo 7º, incisos II e IX, da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, constitui crime contra as relações de consumo:

  • II – vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial;
  • IX – vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo.

As infrações podem resultar em pena de detenção de 2 a 5 anos, o que impossibilita o arbitramento de fiança nesta fase.

Outro caso

A proprietária de açougue, identificada como M.M.R.S., de 35 anos, foi autuada em flagrante pela Polícia Civil, após constatar a comercialização de carne sem procedência no estabelecimento, que fica no bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande.

Um ponto que chamou atenção foi a falta de controle relacionado à circulação do fluxo operacional, em atividades básicas como a movimentação dos funcionários, considerando que um banheiro foi instalado na sala onde a carne era manipulada.

A ação contou com fiscais da Vigilância Sanitária Municipal e do Serviço de Fiscalização Municipal (SIM), após denúncia de que a MD Casa de Carnes e Conveniência vendia carne de abate clandestino.

Durante a fiscalização, verificou-se o armazenamento de 385 kg de carnes de bovinos e frango, além da produção de linguiça sem informações sobre a origem, controle de produção ou rastreabilidade do produto.

Deste modo, o estabelecimento não seguia as normas de higiene e sanitárias, e não apresentava qualquer medida de autocontrole, conforme prevê a Resolução nº 5 do SIM/CG/Consórcio Central MS, o que pode causar contaminação durante a manipulação dos alimentos e gerar riscos graves à saúde do consumidor.

na mira do mpms

Diretor da Fiems é alvo de inquérito por desmatar fazenda em MS

Empresário também é presidente do Lide MS e desmatou 6,503 hectares em propriedade rural em Nioaque

02/09/2025 17h32

Aurélio Rocha é diretor de relações internacionais da Fiems

Aurélio Rocha é diretor de relações internacionais da Fiems Foto: Divulgação

O diretor de Relações Internacionais da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) e presidente do Grupo de Líderes Empresariais - Lide MS, Aurélio Rolim Rocha, é alvo de inquérito do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) por desmatamento sem autorização ambiental em uma fazenda de sua propriedade, em Nioaque.

De acordo com o MPMS, o inquérito civil é para apurar a regularidade jurídico-ambiental da supressão vegetal a corte raso, em área total de 6,503 hectares.

A investigação foi aberta após o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) constatar e multar o empresário em R$ 7 mil pelo desmatamento.

Além da multa, o Imasul também notificou Rocha a:

  • paralisar imediatamente a supressão vegetal; 
  • cumprir na íntegra resolução Semade, no que tange ao pagamento da taxa de licenciamento ambiental, reposição florestal e respectiva compensação ambiental;
  • protocolar junto ao Imasul um Plano de Manejo e Conservação de Solo e Água (PMCSA) devidamente assinado por profissional habilitado acompanhado de anotação de responsabilidade técnica;
  • efetuar pagamento de crédito de reposição florestal considerando a estimativa de 147 m²/ha baseado na fitofisionomia savana árborea densa na área total desmatada, de 6,503 hectare.

Em sua defesa, protocolada nos autos, o diretor de relações institucionais da Fiems afirma, por meio de advogados, pediu que o auto de infração e o laudo de constatação emitidos pelo Imasul fossem declarados nulos de pleno direito e, por consequência, extintas as obrigações e implicações neles contidas.

A alegação é de que os fiscais que lavraram o auto de infração exerceram ilegalmente a profissão e "não detêm as qualificações necessárias para que pudessem elaborar ou mesmo proferir qualquer laudo de constatação" e nem competência para aplicar multa, entre outros pontos.

No entanto, o Ministério Público instaurou o inquérito civil público, pois, segundo o órgão, além das infrações cíveis e administrativas, a conduta de Rocha pode configurar, em tese, crime de “destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção”, para casos de Área de Proteção Permanente (APP).

A situação também pode configurar crime de "construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”, para outros casos fora de APP, Reserva Legal (RL) e Mata Atlântica.

O empresário foi notificado para apresentar, no prazo de 10 dias, cópias de documentos e prestar esclarecimentos solicitados. Ainda não há nova manifestação do investigado no inquérito.

Aurélio Rocha é diretor de relações internacionais da FiemsÁrea de 6,503 hectares foi desmatada sem autorização (Foto: Reprodução)

Assembleia

Projeto que cria cadastro de condenados por violência contra mulher é aprovado na ALEMS

O projeto de lei é de autoria do deputado Pedrossian Neto e estava em trânsito desde o ano passado

02/09/2025 17h15

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Arquivo

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) aprovou na tarde desta terça-feira (2) o projeto de lei que cria o Cadastro Estadual de Condenados por crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

O projeto, de autoria do deputado Pedrossian Neto, já havia sido protocolado em 2024.  o texto destaca que interpreta-se como condenado aquele que tenha contra sua pessoa decisão transitada em julgado em processo de apuração de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, previstos na Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, e em outras leis que vierem a tipificar condutas no mesmo contexto. 

Na justificativa, o Pedrossian destaca que o cadastro deverá incluir, no mínimo, dados pessoais completos, fotos e características físicas, grau de parentesco e/ou relação entre o cadastro e a vítima, idade do cadastrado e da vítima, circunstâncias e o local em que o crime foi praticado, endereço atualizado do cadastrado, além do histórico de crimes. 

Na época, o parlamentar afirmou que “tornar pública a identificação de condenados por crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar traz uma proteção maior às vítimas, familiares e à própria sociedade, além de funcionar, à princípio, como freio inibitório de reincidência penal”. 

Levantamento 

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) de Mato Grosso do Sul, de janeiro até agora foram registradas 12.717 ocorrências por violência doméstica, sendo 4.603 somente em Campo Grande. 

A violência doméstica apresenta um recorte racial, com mulheres negras sendo as vítimas mais frequentes. Dos 12.393 casos deste ano, 7.673 ou 62% tiveram como vítimas mulheres pretas e pardas. Ou seja, de cada dez mulheres agredidas em suas casas, seis são negras.

Também foram registrados, até agora, 1.211 casos de estupro. Destes, 1.131 foram mulheres de todas as idades, incluindo crianças, adolescentes e idosos. 

De acordo com a Secretaria, foram 590 crianças, 469 adolescentes, 212 jovens e adolutos e 16 idosos até o mês de agosto. 

Somente neste ano, Mato Grosso do Sul já registrou 22 casos de feminicídio. No ano passado, de janeiro a julho, haviam sido 19 casos. 


 

