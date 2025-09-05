Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Operação Bandeirantes

Açougues que vendiam carne de abate clandestino são interditados em MS

Durante a fiscalização, três estabelecimentos do município não comprovaram a origem da carne e, em um vídeo feito pela polícia no local, várias moscas pousam sobre as peças de carne

Laura Brasil

05/09/2025 - 14h00
Com estabelecimentos sendo interditados pela venda de carne sem procedência, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) intensificou a fiscalização e fechou três comércios em Bandeirantes.

Batizada de “Operação Bandeirantes”, a ação foi realizada nesta quinta-feira (4). Após a fiscalização, os estabelecimentos Divimar Casa de Carnes, Mercado Primos e Casa de Carnes Pantaneiros foram interditados.

Segundo a investigação da Decon, a comercialização de carne sem comprovação de origem está se tornando recorrente em todo o Estado, em razão do abate clandestino de animais.

Esse tipo de prática, em que o animal não passa pela vistoria dos órgãos responsáveis, coloca em risco a saúde da população, além de contribuir para a sonegação fiscal por parte dos comerciantes e para o descarte irregular de resíduos.

Outro ponto levantado é a concorrência desleal, já que, ao adquirir carne de forma clandestina, ela é vendida por um preço bem abaixo do praticado por estabelecimentos que seguem todas as normas sanitárias.

Em um vídeo divulgado pela polícia, é possível ver peças de carne penduradas com várias moscas ao redor, ferrugem em contato com o produto e até queijo estragado armazenado no mesmo local.

 

 

 

 

Os proprietários foram presos em flagrante e vão responder por crimes contra as relações de consumo, que incluem:

vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais ou que não corresponda à respectiva classificação oficial;

vender, ter em depósito para venda, expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias para consumo.

A detenção para esses crimes varia de dois a cinco anos, o que impossibilita o arbitramento de fiança nesta fase.

Outro caso

Após uma denúncia, a polícia, em ação conjunta com a Vigilância Sanitária Municipal, fiscalizou o Ponto da Carne e se deparou com 387 kg de produtos de origem animal de diversos tipos, sem procedência, na Rua Pedro Celestino, região central de Terenos.

Segundo informações da Polícia Civil, o freezer onde foram encontradas carnes congeladas — entre linguiça, carne bovina, charque e carne suína —, além de 4 litros de leite, não continha informações como:

  • data de fabricação;
  • origem;
  • tabela nutricional;
  • data de validade.

No local, em uma sala sem refrigeração, uma caixa plástica com água era usada para armazenar pedaços de carne bovina picada, que serviam para a fabricação de linguiça.

Além disso, nos fundos do açougue, a equipe verificou caixas com restos de carne e sangue em espaço aberto, o que representa grande risco de contaminação.

Cidades

PMA flagra terceirizadas da Prefeitura jogando lixo de forma irregular no Noroeste

Flagra ocorreu horas após reunião entre MPE, PMA e secretarias municipais

05/09/2025 13h30

Retroescavadeira foi um dos maquinários utilizados para descarte de resíduos

Retroescavadeira foi um dos maquinários utilizados para descarte de resíduos Divulgação

A Polícia Militar Ambiental flagrou, na manhã desta sexta-feira (5), empresas terceirizadas da Prefeitura Municipal de Campo Grande descartando entulhos de forma irregular no bairro Noroeste.

“Flagramos um motorista de caminhão, de uma máquina retroescavadeira e um suposto fiscal da Secretaria de Obras da Prefeitura que estava lá trabalhando para que os caminhões descartassem os resíduos sólidos de forma irregular”, detalhou o Comandante da PMA.

Segundo informações, os resíduos seriam utilizados para aterrar a via, prática proibida por lei e passível de responsabilização administrativa e criminal.

O descarte irregular de resíduos é considerado crime ambiental de poluição e o transporte de Resíduos da Construção Civil sem a documentação válida pode configurar o crime do artigo 68 da Lei de Crimes Ambientais, que tipifica o crime de "descumprimento de obrigação de relevante interesse ambiental".

O Comandante destacou ainda que, na semana anterior, as equipes já haviam realizado outros dois flagrantes, resultando na apreensão de quatro caminhões utilizados para o descarte irregular de resíduos, além de duas pás-carregadeiras.

A PMA vai mensurar os danos causados pelas empresas terceirizadas e formalizar um auto de infração para cada um dos autores.

FISCALIZAÇÃO

Poucas horas antes do flagra, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Núcleo Ambiental, realizou uma reunião de alinhamento com a PMA, Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), para organizar de forma articulada a fiscalização de descartes irregulares em Campo Grande. Durante o encontro, haviam sido discutidas justamente a geração, transporte e destinação final de Resíduos da Construção Civil (RCC). 

Durante a reunião foram destacados os principais pontos de atenção no gerenciamento dos RCC, abordando temas como:

• Geração de RCC: responsabilidades de grandes e pequenos geradores, elaboração de Planos de Gerenciamento e identificação de fraudes e fragilidades no sistema.

• Transporte de RCC: documentação obrigatória, cadastramento de veículos e procedimentos fiscalizatórios.

• Disposição final: boas práticas para destinação adequada, uso de aterros licenciados e prevenção do aterramento irregular de terrenos.

SETEMBRO AMARELO

Suicídios masculinos superam em 270% os femininos, aponta Sejusp

Em 2025, 212 pessoas cometeram suicídio no estado em 2025, sendo 161 homens e 51 mulheres

05/09/2025 12h00

Número de suicídios de homens é maior que o de mulheres em Rondônia

Número de suicídios de homens é maior que o de mulheres em Rondônia Foto: Getty Images

Conforme dados divulgados pela Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, de 2015 a 2025, os suicídios masculinos são 270% superiores aos de mulheres. De acordo com os números, 458 mulheres tiraram a própria vida nos últimos 10 anos. Já entre os homens, foram 1.695 ocorrências.

O dado alarmante revela uma preocupação, e os especialistas apontam que um dos motivos para essa realidade pode estar relacionado a dificuldade em buscar ajuda psicológica e a resistência em demonstrar fragilidade. Ou seja, a cobrança social muitas vezes impede que eles reconheçam sinais de sofrimento emocional e procurem apoio. Veja:

Número de suicídios de homens é maior que o de mulheres em Rondônia
Vítimas de suicídio por ano em MS. FONTE: Sigo/Sejusp 

Ainda segundo a Sejusp, 212 pessoas cometeram suicídio no estado em 2025, sendo 161 homens e 51 mulheres.

A psicóloga e psicanalista Kerolly Lopes ressalta a necessidade de prestar atenção aos primeiros sinais. “As mulheres têm uma autopercepção de si, da sua saúde mental, da sua saúde corporal, dos seus sentimentos de uma forma mais aguçada. Com isso elas podem tratar de forma mais rápida os sintomas depressivos. Ao passo que nos homens, essa falta de percepção, lá do comecinho dos sintomas, fica mais camuflado, perante às preocupações do dia a dia, por serem mais racionais, por não pensarem tanto nos sentimentos. Então quando chega a esses pensamentos suicidas, a depressão já está muito profunda. Eles se assustam e não têm mais tanto tempo para se tratar”, explicou.

De acordo com o Ministério da Saúde, a depressão ﻿é a doença mental mais associada ao suicídio, tende a ser crônica e recorrente, principalmente quando não é tratada. O tratamento é medicamentoso e psicoterápico – saiba mais aqui. Além disso, questões como o abuso de álcool e drogas entre os homens estão entre os fatores que agravam o cenário.

*Com informações de Agência Alems

