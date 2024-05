Acumulado em R$ 47 milhões, prêmio da Mega-Sena será sorteado neste sábado

A expectativa está alta para o próximo sorteio da Mega-Sena. O evento, agendado para as 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, promete agitar os apostadores com um prêmio acumulado em R$ 47 milhões.

Para os apostadores que querem acompanhar número a número, o sorteio será transmitido ao vivo pelo canal Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas para o concurso de número 2.729 podem ser feitas até as 18h no horário de Mato Grosso do Sul de hoje (25), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou de forma conveniente pela internet. Para tentar a sorte, o jogo simples, composto por seis números marcados, custa R$ 5.

m uma probabilidade matemática que desafia as estatísticas, a chance de um único ganhador acertar as seis dezenas sorteadas é extremamente reduzida, mas não impossível. Portanto, a probabilidade de um único ganhador acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de aproximadamente 1 em 50 milhões.

Quina de São João

A Quina de São João também está movimentando o cenário das apostas. Com um prêmio estimado em R$ 220 milhões, as apostas já estão disponíveis nas casas lotéricas de todo o país, bem como pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa, em volante específico.

Para participar deste sorteio especial, cada aposta simples custa R$ 2,50, oferecendo aos jogadores a chance de marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no cartão. Além disso, há a opção da Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente.

Vale ressaltar que, seguindo a política dos concursos especiais das Loterias Caixa, a Quina de São João não acumula. Caso não haja ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores das faixas seguintes, conforme as regras estabelecidas.

Para aqueles sortudos que levarem o prêmio da Quina de São João e optarem por aplicá-lo na poupança, há uma perspectiva interessante de retorno financeiro. Com as taxas atuais impostas pelo Banco Central do Brasil, o ganhador poderá desfrutar de um rendimento estimado em mais de R$ 1,2 milhão já no primeiro mês. Uma oportunidade tentadora para transformar a fortuna em segurança financeira a longo prazo.