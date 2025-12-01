Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

esfaqueou Bolsonaro

Adélio Bispo passa por avaliação psiquiátrica que pode colocá-lo em liberdade

Esfaqueador de Bolsonaro é considerado inimputável e está na Penitenciária Federal de Campo Grande desde 2018

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

01/12/2025 - 16h31
Adélio Bispo, responsável por desferir uma facada em Jair Bolsonaro em 2018, passa por nova avaliação psiquiátrica, cujo laudo irá definir se ele pode ser colocado em liberdade. Atualmente, ele está preso na Penitenciária Federal de Campo Grande.

De acordo com o Metrópoles, um perito oficial esteve no presídio para realizar os testes e exames que irão atestas as condições mentais de Adélio.

Adélio Bispo está preso em Campo Grande desde 2018 e é considerado inimputável por transtorno mental no processo criminal, ou seja, ele não pode ser condenado por nenhum crime, mas também 

Na nova avaliação, devem ser utilizados trechos do laudo que fundamentou a inimputabilidade de Adélio a novos exames para determinar se ele é ainda é portador de patologia ou transtorno mental que justifique a manutenção da custódia como medida de segurança.

Também é avaliado se ele apresenta condição psíquica que represente risco para ele mesmo ou para outras pessoas.

Caso seja constatado que sim, deverá ser mantida a internação e estabelecida data para novo reexame de avaliação de eventual cessação da periculosidade. Já em caso negativo, há possibilidade dele ser colocado em liberdade.

No entanto, segundo o Metrópoles, agentes do sistema prisional federal teriam relatado que a saúde mental de Adélio teria se deteriorado ao longo dos anos em que ele está em cárcere, além de não ter conhecimento de nada que ocorre fora do presídio.

Desde 2018, Adélio não leu nenhum livro na cadeia, que é uma das formas de remição de pena, e também não interage com outros internos.

Desta forma, especialistas avaliam que a chance dele deixar a penitenciária é remota e que os magistrados responsáveis pelo caso e que irão analisar o laudo tendem a priorizar mantê-lo no sistema prisional para manter a ordem pública.

Caso continue preso, ele deve permanecer no presídio federal de Campo Grande, que, dentre as cinco unidades prisionais federais do País, é considerada a que tem melhor estrutura para custodiar detentos com transtornos mentais, apesar de não ser adequada para este tipo de tratamento.

Transferência negada

No ano passado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu a transferência de Adélio Bispo da Penitenciária Federal de Campo Grande para Minas Gerais. Segundo a Defensoria Pública da União (DPU), houve um conflito de competência que impediu a transferência, cujo prazo se encerrava no dia 5 de julho.

O pedido de transferência foi feito pela Defensoria Pública da União (DPU), com base na Lei Antimanicomial e resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que proíbem a prisão de pessoas com transtorno mental em presídios comuns.

Após essa decisão, houve o chamado conflito negativo entre as varas federais. O juiz da 5ª Vara Federal de Campo Grande entende que compete ao Juízo da 3ª Vara Federal de Juiz de Fora (MG) determinar as providências necessárias para receber Adélio.

Já a vara mineira declarou que falta vaga no hospital de custódia de Minas Gerais e que as unidades médico-psiquiátricas penais com têm capacidade de prestar a assistência adequada. Como houve a indecisão, ele permanece em Campo Grande.

Atentado

No dia 6 de setembro de 2018, o então candidato e agora ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de uma facada no abdômen, no momento em que era carregado por apoiadores em ato de campanha, em Juiz de Fora (MG).

Adélio Bispo de Oliveira, 47 anos, foi preso em flagrante no dia do crime e confessou o ataque, afirmando ter agido sozinho e, em depoimento à Polícia Federal, disse ter desferido o golpe a mando de Deus. 

Adélio foi indiciado por prática de atentado pessoal por inconformismo político, crime previsto na Lei de Segurança Nacional, e transferido para a Penitenciária Federal de Campo Grande dois dias após o atentado.

Em maio de 2019, após a realização de laudos periciais oficiais, o juiz do processo criminal concluiu que Adélio é inimputável, ou seja, de acordo com as leis penais, não pode ser responsabilizado criminalmente por seus atos. De acordo com a perícia, o acusado é portador de transtorno delirante persistente.

No dia 14 de junho de 2019, o juiz Bruno Savino, da 3ª Vara da Justiça Federal em Juiz de Fora (MG), aplicou a figura jurídica da "absolvição imprópria", na qual uma pessoa não pode ser condenada. Como, no caso de Adélio, ficou constatado que ele é inimputável, não poderia ser punido por ter doença mental.

A prisão foi convertida em internação em manicômio judiciário por tempo indeterminado. Por conta da periculosidade do acusado, ele permanece no presídio federal de Campo Grande.

A sentença transitou em julgado no dia 12 de julho de 2019, ou seja, o processo foi encerrado. Bolsonaro e o MPF não recorreram.

Após isto, em 2020 houve nova frente de investigação para saber se havia coautores, onde o Ministério Público Federal em Minas Gerais se manifestou pelo arquivamento provisório do inquérito policial. No documento enviado à Justiça Federal, a Procuradoria afirmou ter concluído que Adélio concebeu, planejou e executou sozinho o crime.

Naquele mesmo mês, a Justiça Federal homologou o arquivamento.

Novo exame psiquiátrico foi realizado em 2022 para apontar se Adélio Bispo tinha condições de retornar ao convívio social. O laudo, divulgado no dia 25 de agosto do ano passado, apontou que Adélio Bispo ainda representa perigo para a sociedade. Ele passa agora por novo exame do tipo.

Os peritos ressaltaram que ele deveria cumprir a medida de segurança determinada pela Justiça em um hospital psiquiátrico de custódia. Como não há vaga em instituição deste tipo, ele permanece no sistema penitenciário.

Meio Ambiente

Monitoramento aponta alerta ambiental para rios que atraem 90% dos turistas para Mato Grosso do Sul

Entre os problemas ambientais identificados nesse trabalho estão redução de áreas de preservação permanente (APP), estresse no volume de recursos hídricos e mau uso do solo

01/12/2025 18h15

Monitoramento aponta alerta ambiental para rios que atraem 90% dos turistas para Mato Grosso do Sul

Monitoramento aponta alerta ambiental para rios que atraem 90% dos turistas para Mato Grosso do Sul Divulgação / IHP

Um trabalho de monitoramento ambiental com sobrevoo por quase 500 km nas áreas de nascentes dos rios Betione, Prata e Salobra identificou, inicialmente, sinais de passivos ambientais que podem ameaçar a saúde desses recursos hídricos. Esses locais atraem quase a totalidade de turistas que visitaram o Estado neste ano.

O sobrevoo foi feito por equipe do Instituto Homem Pantaneiro (IHP) no dia 27 de novembro. A equipe informou que vem realizando ações de monitoramento ambiental nessas regiões há 10 anos. Essas nascentes monitoradas estão nos municípios de Bodoquena, Bonito, Jardim e em Miranda.

Entre os problemas ambientais identificados nesse trabalho estão redução de áreas de preservação permanente (APP), estresse no volume de recursos hídricos e mau uso do solo. Quando essas áreas de APPs são menores do que está exigido às regras da legislação, há risco de assoreamento mais intenso, por exemplo.

Nas áreas de nascente, são exigidos, pelo menos, 50 metros de vegetação em volta. Já no curso do rio, essa faixa de vegetação varia de acordo com o tamanho do curso d’água e nos locais monitorados ficariam entre 30 m e 50 metros.

O assoreamento dos rios Betione, Prata e Salobra pode gerar impacto econômico direto. Os três já são usados ou tem potencial para o uso no ecoturismo.

Além disso, eles deságuam no rio Miranda, que é um dos principais tributários para formar o Pantanal, com o rio Paraguai. A região turística Bonito/Serra da Bodoquena está inserida no Mapa do Turismo do governo federal. 

Além disso, mais de 91% dos turistas que visitam Mato Grosso do Sul têm como destino a visitação dessas regiões dos rios cênicos, principalmente em Bonito (59,8%), Jardim (15,4%) e Bodoquena (15,9%). Os dados são da Inteligência Turística de MS (Alumia) e contabilizados para 2025, no período entre janeiro e agosto. 

De acordo com o presidente do IHP, Ângelo Rabelo, as atividades de monitoramento que estão sendo feitas buscam garantir o uso sustentável do solo e dos recursos hídricos.

“Um ponto de atenção que alertamos é a escassez hídrica e, por isso, é importante salientar que nessas condições a água desses rios não devem ser desviadas para atender açudes, áreas de lazer de propriedades. Desvios como esses podem comprometer ainda mais o equilíbrio desse recurso.”

O biólogo do instituto, Sérgio Barreto, detalhou que o monitoramento aéreo é complementar para outras ações que são feitas no âmbito de georreferenciamento.

“Temos uma continuidade de trabalho na cabeceira do Pantanal por que são essas áreas que vão alimentar os recursos hídricos da planície. O levantamento aéreo foi importante para visualizar diferentes cenários. Existem casos de supressão vegetal, por exemplo, que podem ter autorização, mas identificamos áreas com falta de APP. Vamos realizar, agora, a etapa de análise dos dados.”

De acordo com o IHP, por conta dos potenciais problemas identificados nas nascentes, haverá um trabalho de análise de imagens para que possa ser identificado situações como possibilidade de desmatamento ilegal, necessidade de ações de recuperação de áreas com plantios. Além do instituto, proprietários rurais e instituições públicas também podem ser acionadas para haver um trabalho de recuperação.

A situação desses rios cênicos ainda chama a atenção pois eles encontram-se na bacia do rio Miranda, que atende 50% da população de Mato Grosso do Sul. A bacia abrange 44.740 km².

“Onde há a identificação de potenciais danos, é possível agir de forma emergencial para evitar que o passivo continue. Também é preciso atuar na recuperação desses territórios para garantir que rios de beleza extraordinária possam seguir sendo utilizados no ecoturismo, gerando recursos de forma equilibrada”, defendeu Rabelo. 

Rios monitorados

A nascente do rio Salobra fica dentro do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. O rio tem atrativo cênico por conta da sua translucidez, bem como a região de cânions que destaca grande exuberância da natureza e da biodiversidade.

A nascente e a foz do rio Betione ficam dentro do município de Bodoquena e há diferentes trechos que favorecem o ecoturismo.

A nascente do rio da Prata fica na divisa entre os municípios de Jardim e Bonito, em área de banhado, e possui grandes atrativos turísticos.

Todos esses três recursos hídricos monitorados pelo IHP deságuam no rio Miranda, formando a bacia que tem importância enorme para Mato Grosso do Sul.

Cidades

Preso com R$ 2,5 milhões em cabelo humano é ex-vereador de Dourados

Rodrigo Júnior afirmou que havia pegado o material em Ponta Porã e receberia R$ 1 mil pelo transporte

01/12/2025 18h00

Foto; Reprodução / Redes Sociais

O homem preso na manhã deste domingo (30) pelo Departamento de Operações de Fronteira por transportar uma carga avaliada em mais de R$ 2,5 milhões em cabelo humano é Rodrigo Júnior de Moraes Rodrigues, ex-vereador de Dourados. Ele exerceu mandato entre 2016 e 2020, eleito com 1.353 votos pelo então PR, atual PL.

A prisão ocorreu durante um bloqueio na MS-164, em Ponta Porã. A equipe do DOF fazia fiscalização na zona rural quando abordou um VW T-Cross conduzido pelo ex-parlamentar, de 48 anos. Durante a vistoria, foram encontrados 257 quilos de cabelo humano distribuídos em sacolas no interior do veículo.

Rodrigo Júnior afirmou que havia pegado o material em Ponta Porã e o levaria até Dourados, onde receberia R$ 1 mil pelo transporte. A carga foi encaminhada à Polícia Federal de Ponta Porã.

A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Sejusp e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O DOF mantém canal de denúncias e informações pelo telefone 0800-647-6300, com atendimento 24 horas.

Colaborou Alicia Miyashiro*

