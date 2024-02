Administradora da BR-163 pretende acabar com dinheiro vivo nos pedágios até 2026

De olho!

Todas as regiões do Estado serão monitorados até o final deste ano

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, declarou até o final deste ano, emergência ambiental e risco de incêndios florestais em diversos estados do país, entre eles Mato Grosso do Sul. O documento foi publicado na manhã de hoje (8), no Diário Oficial da União.

Segundo o ofício, as regiões do Pantanal e Sudoeste de Mato Grosso do Sul, são consideradas de alto risco de incêndios.



Conforme a portaria, nos meses de vigilância podem ser modificados, conforme a época do ano e a localização.

Entre março a outubro:



As regiões do centro-norte como (Alcinópolis, Camapuã, Coxim, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sonora, Campo Grande, Bandeirantes, Corguinho, Jaraguari, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos) e do leste (Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Paraíso das Águas, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência, Selvíria, Três Lagoas, Água Clara, Brasilândia, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Nova Andradina, Anaurilândia, Bataguassu, Batayporã e Taquarussu); serão vigiados.



Entre abril e novembro:



As regiões do Pantanal (Corumbá, Ladário, Porto Murtinho, Anastácio, Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti e Miranda) e sudoeste (Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque, Dourados, Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Caarapó, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Itaporã, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Ponta Porã, Rio Brilhante, Vicentina, Iguatemi, Angélica, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Eldorado, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Mundo Novo, Naviraí, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru), também receberão atenção dos vigilantes.



Além de Mato Grosso do Sul, a portaria cita que os estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Tocantins, Acre, Bahia, Amazonas, Amapá, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Ceará, Pará, Pernambuco, Piauí, Roraima e Distrito Federal também estão em emergência ambiental.



