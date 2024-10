Adriane compara vitória no 1º turno com batalha de Davi contra Golias

A atual prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, comemorou o resultado do 1º turno das eleições junto com a família e acompanhada pela Senadora Tereza Cristina (PP) - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Contra os prognósticos das pesquisas eleitorais, Adriane Lopes (PP) vence o primeiro turno e cita batalha bíblica de Davi contra Golias visando a disputa pela segundo turno, contra Rose Modesto (União Brasil).

Comemorando o resultado do 1º turno das eleições municipais, junto com a família, e acompanhada pela Senadora Tereza Cristina (PP), a atual prefeitura de Campo Grande, Adriane Lopes, se pronunciou após a apuração final dos votos, no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

Em entrevista a candidata agradeceu o apoio dos eleitores, da vice Dra Camila Oliveira e do seu marido o Deputado Estadual Lídio Lopes.

"Estou muito feliz de estar aqui, de ter chego em primeiro lugar, todas as pesquisas de todo o sistema dizia que não, mas eu agradeço a Deus que me sustentou até aqui, e a todas as pessoas que nos credenciaram um voto de confiança", declarou.

Em sequência, a candidata Adriane reiterou que na próxima semana o foco será voltado para a estratégia de campanha para o segundo turno.

"A primeira etapa da batalha nós vencemos, mas amanhã é dia de começar cedo no trabalho. Davi venceu a batalha contra Golias com a inteligência, e não com a força, e é assim que queremos vencer a batalha", destacou.

Questionada sobre a procura de apoios para o segundo turno, principalmente do candidato Beto Pereira (PSDB) que ficou na terceira colocação, de fora da disputa pela prefeitura, Adriane informou que a partir de agora será iniciada essa busca por novas alianças, com a contribuição das articulações políticas da líder do partido Progressistas (PP) em Mato Grosso do Sul, a Senadora Terena Cristina.

SEGUNDO TURNO

A eleição para a Prefeitura de Campo Grande será decidida no segundo turno e entre duas mulheres. As candidatos Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil) disputarão a preferência dos eleitores no dia 27 de outubro.

Adriane Lopes somou 31,67% dos votos válidos, enquanto Rose Modesto tem 29,56%. Na sequência, aparecem os candidatos, já derrotados, Beto Pereira (PSDB) com 25,93% e Camila Jara (PT) com 9,43%.

Pela manhã, ao votar, Adriane Lopes se mostrou confiante de que estaria no segundo turno, ressaltando que teve um crescimento na reta final da campanha e aproveitou para fazer novas promessas.

"Se reeleita eu for, eu vou zerar a lista de espera por uma vaga numa escola e vou terminar todas as obras inacabadas de Campo Grande", disse.

A atual prefeita, que busca a reeleição, votou na Escola Municipal Professor Virgílio Alves de Campos, na Mata do Jacinto, acompanhada do esposo, o deputado estadual Lídio Lopes, e dos dois filhos.