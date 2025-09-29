Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Educação

Adriane Lopes revoga decreto que retirava benefícios dos professores temporários

Após críticas sobre o decreto que retirava gratificações dos docentes, a prefeita voltou atrás e anunciou que irá reavaliar o piso salarial

João Pedro Flores

29/09/2025 - 17h50
Após reunião com a Comissão de Educação da Câmara e o Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), nesta segunda-feira (29), a prefeita Adriane Lopes (PP) anunciou que irá revogar o decreto que corta as gratificações dos professores temporários, ligados à qualificação, como adicionais para especialização, mestrado e doutorado.

"Estamos revogando um decreto e construindo novos caminhos para o cumprimento do piso salarial dos professores na Capital", disse a prefeita.

Em nota, a ACP  reforça que a conquista é resultado direto do diálogo e da união entre os profissionais da educação, reafirmando a importância da luta coletiva em defesa dos direitos da classe trabalhadora.

O presidente da ACP, professor Gilvano Bronzoni, destaca: “Seguiremos atentos e atentas, e firmes na defesa da educação pública e na valorização de cada profissional da nossa rede pública de ensino”.

A comissão da Câmara é composta pelos vereadores Professor Juari, presidente, Professor Riverton, vice; e vereadores Ana Portela, Wilson Lands e Herculano Borges.

Decreto 

Na úlitma quinta-feira (25), foi publicado no Diário Oficial o decreto, o qual a prefeita aprovou a medida que regulamenta as aulas temporárias da Rede Municipal de Ensino (REME) e também a retirada dos benefícios ligados à qualificação dos professores temporários. Com isto, mestres e doutores teriam perda mensal de R$ 442 em relação ao que era praticado anteriormente.

Após esta ação, vereadores criticaram a decisão, argumentando que a decisão criava uma desigualdade entre os docentes efetivos e temporários.

Segundo a tabela do Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), um professor concursado com 20 horas semanais PH2-A recebe R$ 4.425,53. Com a progressão por titulação, o valor pode chegar a R$ 5.752,98.

Diferentemente do servidor concursado, o contratado temporário tem vínculo por prazo determinado e, na maioria das vezes, não recebe direitos como 13º salário, férias remuneradas e o adicional de um terço de férias.

Nota da ACP

Vitória da Categoria: Decreto n°16.389 é revogado e assembleia é suspensa


A ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) informa à categoria que, em virtude do anúncio da revogação do Decreto nº 16.389, de 22 de setembro de 2025, feito pela Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), a Assembleia Geral Extraordinária convocada para esta segunda-feira (29) foi suspensa.

O decreto, que tratava da reorganização das aulas temporárias na REME (Rede Municipal de Ensino), gerou ampla mobilização da categoria e forte atuação da ACP junto à administração municipal.

Desde a publicação do texto, a ACP se posicionou contra o decreto e buscou alternativas junto ao Executivo, com o apoio da Comissão de Educação da Câmara Municipal, para garantir que não houvesse nenhum retrocesso ou perda de direitos para a categoria. 

Com a revogação oficializada, a Assembleia que seria realizada no Auditório da FETEMS foi cancelada, uma vez que o objetivo principal da convocação foi alcançado.

A ACP reforça que a conquista é resultado direto do diálogo e da união entre os profissionais da educação, reafirmando a importância da luta coletiva em defesa dos direitos da classe trabalhadora.

“Seguiremos atentos e atentas, e firmes na defesa da educação pública e na valorização de cada profissional da nossa rede pública de ensino”, destaca o presidente da ACP, professor Gilvano Bronzoni.

 

SAÚDE

Campo Grande tem R$27 milhões bloqueados no setor da saúde

Do total, mais de R$20 milhões foram destinados a cirurgias não realizadas

29/09/2025 16h50

Audiência pública divulgou o relatório do 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2025

Audiência pública divulgou o relatório do 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2025 Câmara Municipal

De janeiro a agosto deste ano, Campo Grande já teve mais de R$ 27 milhões sequestrados no setor da saúde. A causa foram os descumprimentos judiciais, sendo a maioria cirurgias não-executadas. Os dados da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) referentes ao 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2025 foram apresentados em audiência pública na Câmara Municipal.

De acordo com o relatório, dos R$27.231.581,86 bloqueados judicialmente, R$20.391.288,52 foram destinados a cirurgias. Na sequência, os maiores valores para cumprir as demandas judicializadas são de R$2 milhões em "Home Care" (atendimento domiciliar), e medicamentos em torno de R$1,3 milhão.

Audiência pública divulgou o relatório do 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2025

Segundo o vereador Jean Ferreira, os R$ 20 milhões destinados a cirurgias ortopédicas determinadas por decisões judiciais foram realizadas em hospitais particulares. Nestes casos, normalmente, o custo é até dez vezes acima do valor pago normalmente pelo SUS.

Jean questionou também sobre os valores orçamentários aplicados na saúde. Ele justifica que já foram aplicados 33,47% dos recursos próprios na saúde, sendo R$ 550 milhões a mais do que o previsto pela legislação. Acrescentou ainda que o montante direcionado ao setor é sempre superior ao estipulado na Constituição, que é de 15% do orçamento.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconcelos questionou sobre o planejamento da Sesau para compra regular de fraldas e dietas, diante dos altos gastos decorrentes da judicialização, que acaba resultando em valores mais altos. Ele também cobrou documentos solicitados à Sesau com dados, os quais não foram enviados ao Conselho.

Representante do Ministério da Saúde em Campo Grande, Ronaldo Souza, falou que o recurso aplicado teria que ser R$ 1,4 bilhão por quadrimestre, porém apenas R$ 526 milhões foram pagos. “Existe um déficit de aplicação dos recursos previstos e isso vai refletir no atendimento das pessoas”, disse. 

Ele questionou também sobre os 41% anunciados pela prefeitura no relatório, que somam os repasses federais e os recursos que estão apenas empenhados. “Não existe falta de recursos, precisamos que a gestão seja efetiva”, complementou.

Cidades

Prefeitura de Corumbá herda casarão centenário e será obrigada a mantê-lo

Não foram encontrados registros de proprietários ou herdeiros que possam assumir as responsabilidades do prédio

29/09/2025 15h30

Imóvel estava há 115 anos ser ter atualização na matrícula

Imóvel estava há 115 anos ser ter atualização na matrícula Divulgação

A Prefeitura de Corumbá agora é obrigada, a partir de um decisão judicial, a manter e cuidar de um casarão abandonado há mais de um século no Centro do município.

A decisão foi proferida no âmbito de uma ação civil pública, após ser constatado o abandono do imóvel e do evidente risco à saúde pública.

O imóvel em questão, localizado na Rua Treze de Junho, 1520, não tinha a matrícula atualizada desde 1910. Também não foram encontradas informações sobre o proprietário, herdeiros ou representantes legais.

Segundo informações levantadas pelo Ministério Público Estadual (MPMS) durante procedimento para solicitar a limpeza da casa pela prefeitura, o imóvel está em condições de total abandono e havia se tornado abrigo de moradores de rua e usuários de drogas, acumulando lixo, mato, mau cheiro, além de favorecer a proliferação de vetores de doenças e de animais peçonhentos.

Por conta do estado de limpeza do imóvel, a 2ª Promotoria de Justiça de Corumbá oficiou o Município, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando a limpeza e higienização do imóvel, lacração do local para impedir invasões, condenação solidária dos réus, e determinação para que o Município inicie processo de desapropriação urbanística por interesse social, com base na função social da propriedade.

A Justiça concedeu tutela de urgência, determinando que a administração municipal realizasse a limpeza e a lacração do imóvel, medida que foi cumprida pela Prefeitura. Posteriormente, o Município requereu a extinção da ação, alegando perda do objeto por já ter realizado a limpeza inicial.

No entanto, a 3ª Vara Cível de Corumbá julgou procedentes os pedidos do MPMS e decidiu que o Município tem responsabilidade contínua de manter o imóvel limpo e lacrado, realizar ações permanentes de fiscalização, averbar a sentença na matrícula do imóvel, criando registro formal da situação, e analisar a viabilidade jurídica da desapropriação urbanística.

