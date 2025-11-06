Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Adriane republica resolução e reduz feriadão para 9 dias

Edição extra no Diogrande trouxe uma correção do decreto alegando que os servidores deverão se revezar no período

Karina Varjão

Karina Varjão

06/11/2025 - 14h03
Continue lendo...

Após a primeira publicação no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) na tarde de ontem (5) a respeito do feriadão de final de ano, a Prefeitura da Capital recuou e republicou a medida, reduzindo o recesso dos servidores de 16 dias para 9 dias. 

O curioso é que, normalmente, a edição extra do Diogrande costuma ser publicada no final da tarde, mas a edição nº 8.117 foi divulgada no final do período matutino desta quinta-feira (6). 

Como publicado primeiramente, os servidores teriam folga nos períodos “de 22 a 26 de dezembro de 2025 e de 29 de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026”, como consta no texto. 

Porém, este recesso é precedido por um sábado e domingo (20 e 21) e também acaba com um fim de semana (3 e 4). Além disso, há um final de semana no meio deste período (27 e 28). 

Sendo assim, serão 16 dias consecutivos, algo que normalmente só ocorre em órgãos públicos como Tribunal de Justiça e Ministério Público, que costumam decretar "férias" de três semanas neste período.

Em nota, a Prefeitura chegou a dizer ao Correio do Estado que “ não haverá um recesso contínuo de 16 dias. Os servidores deverão se revezar em escala entre os dois períodos”, mas essa normativa não havia sido explicada oficialmente em publicação, até agora. 

Na edição extra do Diogrande nº 8.117, consta a republicação “por constar incorreção no original publicado no Diogrande nº 8.115, de 5 de novembro de 2025”. Ali, sim, aparece o parágrafo onde se diz: 

“Os servidores que optarem pelo recesso devem se revezar nos dois períodos comemorativos estabelecidos no caput, preservando os serviços essenciais, em especial o atendimento ao público”. 

No entanto, ainda não fica claro quais serviços públicos de atendimento ao público são os ditos “essenciais” e também não há indícios de reposição de horas antes ou após o feriadão. 

Fonte: Diogrande

A justificativa para o recesso é que a medida “acarretará economicidade no consumo de energia, água e outros produtos de gasto diário”, já que as festividades de final de ano costumam diminuir o fluxo de pessoal nos órgãos municipais. 

A publicação da medida vem após a redução do horário de funcionamento dos órgãos públicos municipais de oito para seis horas diárias, anunciada na última sexta-feira (31). 

A medida faz parte do pacotão de contenção de gastos em mais uma tentativa da Prefeitura de conquistar um reequilíbrio financeiro, com ações que vêm sendo adotadas desde o mês de janeiro, como uma “reforma administrativa” no município. 
 

Mobilidade elétrica

Leapmotor chega a Campo Grande com o Grupo Enzo

Marca da Stellantis estreia no Brasil com SUVs eletrificados e uma das primeiras concessionárias no país

06/11/2025 15h15

Fachada da nova concessionária Leapmotor Enzo, inaugurada em Campo Grande (MS), uma das primeiras da marca no Brasil

Fachada da nova concessionária Leapmotor Enzo, inaugurada em Campo Grande (MS), uma das primeiras da marca no Brasil Foto: Divulgação

A Leapmotor, marca chinesa de veículos eletrificados da Stellantis, inicia oficialmente suas operações no Brasil, e Campo Grande está entre as primeiras cidades a receber uma concessionária da marca.

Localizada na Rua Joaquim Murtinho, 2350, ao lado da Fiat Enzo, a concessionária abriu as portas no dia 5 de novembro, oferecendo test drives e uma ação especial de lançamento até o dia 8.

“É uma grande satisfação trazer a Leapmotor para Campo Grande. A marca representa o que há de mais avançado em tecnologia e sustentabilidade, e o Grupo Enzo tem orgulho de participar dessa nova fase da mobilidade”, destaca Bianca Nigres, diretora de Comunicação do Grupo Enzo.

Na estreia nacional, a Leapmotor apresenta dois SUVs eletrificados: o C10, disponível nas versões 100% elétrica e Ultra-Híbrida (REEV), e o B10. O sistema REEV utiliza um motor a combustão apenas como gerador de energia, oferecendo autonomia de até 970 km e eliminando a preocupação com recargas frequentes.

Para o diretor comercial da Leapmotor Enzo, William Borges, a chegada da marca reforça o compromisso do grupo com a inovação. “Nossa história começou com a Fiat há 40 anos, e agora damos mais um passo importante ao lado de uma marca que simboliza o futuro da mobilidade elétrica”, afirma.

A operação no Brasil faz parte da joint venture global entre Stellantis e Leapmotor, firmada em 2024, que impulsiona a expansão internacional da marca. O projeto também conta com parcerias estratégicas com WEG, GreenV, Zletric, VoltBras e Ituran, garantindo infraestrutura completa e soluções para o ecossistema da mobilidade elétrica.

Com design moderno, alto padrão de acabamento e foco em conectividade, a Leapmotor chega ao país pronta para oferecer uma nova experiência de condução, unindo tecnologia, conforto e eficiência.

Tráfico

Polícia faz mais uma apreensão de cocaína em caminhão com minério

Intercepção de drogas em caminhões saindo de Corumbá tem sido frequente desde o início do ano

06/11/2025 15h00

A carga apreendida estava em mochilas no próprio compartimento da carga

A carga apreendida estava em mochilas no próprio compartimento da carga Divulgação/PRF

Mais um caminhão transportando minério de ferro saindo de Corumbá foi interceptado no Estado com carga de cocaína. Desta vez, o veículo foi apreendido na Capital, Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (6) com cerca de 100 quilos de cloridrato de cocaína. 

A droga estava escondida em bolsas de viagens sobre o minério e teria como destino o município de Sete Lagoas, em Minas Gerais. O motorista, de 41 anos, foi conduzido, juntamente com o entorpecente e o caminhão, até a Superintendência da Polícia Federal no Estado, para as providências cabíveis. 

A operação foi uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul (FICCO/MS), que é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Penal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e Guarda Municipal, que destaca o sucesso das ações ao “caráter integrado e cooperativo da ação entre as forças de segurança participantes”. 

Os caminhões carregados com minério estão na mira da Polícia Rodoviária do Estado nos últimos meses, especialmente na BR-262, já que tem sido recorrente o caso de transporte de entorpecentes nas cargas. 

Com mais de 400 caminhões com carga de minérios saindo de Corumbá diariamente, os flagrantes do transporte irregular de entorpecentes escondidos tem sido cada vez mais comum. 

Por ser uma rodovia que atravessa Mato Grosso do Sul, ligando até São Paulo, o uso dessa rodovia para transporte de drogas não é uma novidade. 

Os traficantes utilizam veículos com grandes cargas para esconder as drogas para transportá-las até os receptores, com ajuda das famosas “mulas”, que se expõem aos perigos, como ultrapassar barreiras policiais, em troca de recompensas que podem chegar a 10 salários mínimos. 

Outros casos

Em 12 de fevereiro, 120 kg de cocaína foram apreendidos na BR-262, droga essa que estava fracionada e escondida entre cargas de ossos, armazenadas em tambor plástico com capacidade para armazenar até 200 litros 

Outra carga interceptada na BR-262, menos de dez dias depois, também tentava passar substâncias entorpecentes entre carregamento lícitos, sendo 391 kg de cocaína e 247 Kg de maconha localizados nessa ocasião em um bitrem, que transportava minério de ferro

Como se não bastasse, até mesmo uma carga de produtos de limpeza foi usada para tentar camuflar um carregamento de cocaína que, segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), foi avaliado em R$ 15 milhões após apreensão feita em após o início de março. 

Em 1º de abril deste ano, foram apreendidos 452 quilos de cocaína (avaliada em R$ 22 milhões) em Terenos, que estavam escondidos em um caminhão carregado de minério de ferro.

Dois dias depois, uma apreensão semelhante ocorreu em Campo Grande, desta vez foram confiscados 368 quilos do entorpecente (260 quilos de pasta base e 108 quilos de cloridrato).

No mês seguinte, em meados de maio, duas ações policiais em menos de 24 horas encontraram mais de uma tonelada de drogas escondidas em cargas de minério (560,7 quilos em Terenos e 547,9 quilos em Corumbá). Ambas seriam entregues em outros estados, como Minas Gerais e São Paulo, respectivamente.

No dia 10 de setembro, a PRF também interceptou mais um caminhão vindo de Corubmá até Campo Grande. Após a vistoria, a polícia apreendeu 39,3 kg de cloridrato de cocaína e 225,2 quilos da droga em forma de base livre (pasta base), além de R$ 4,4 mil em espécie que estavam com o motorista e o aparelho celular do suspeito. 

O caminhoneiro admitiu que aceitou a missão com a promessa de receber R$ 10 mil caso a entrega fosse bem sucedida. 

Além do disfarce do minério, o narcotráfico também usa calcário, placas de energia solar, tambores, carnes e outros tipos de cargas lícitas para esconder os entorpecentes.

 

*Colaboraram Leo Ribeiro e Felipe Machado

