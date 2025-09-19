Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CIDADE MORENA

Advogado acusa Agetran de 'extorquir campo-grandenses' após multa por insulfilm

Em um verdadeiro "cabo de guerra", ex-candidato a vereador afirma que multa foi aplicada "sem uso de luxímetro", enquanto Pasta defende que aparelho de medição correto seria outro, sem ser sequer necessário nesse caso

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

19/09/2025 - 12h58
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em Campo Grande, uma multa aplicada às 16h53 do dia 18 de novembro de 2024, agora têm se tornado um verdadeiro "cabo de guerra", em que o advogado penalizado por "conduzir veículo com vidro total ou parcialmente coberto por película, painéis/pintura" - a popular punição por insulfilm irregular - acusa a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) de "extorquir" pela falta do uso de "luxímetro" no registro da infração. 

Inconformado com a penalização de menos de duzentos reais (R$195,23), registrada na rua Dom Aquino com a Treze de Maio, no centro de Campo Grande, Luiz Henrique Correia de Pádua Pereira, profissional registrado na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS), têm movido "céus e terra" desde então contra o que chama de "máfia das multas".

Ex-candidato a vereador nas eleições de 2024, pelo Partido Renovação Democrática (PRD), ele afirma que a Agetran está "aplicando multas ilegais de trânsito referentes a insulfilme, na qual não está usando o luxímetro obrigado por lei Federal", o que ele inclusive chama de "abuso de autoridade". 

Com isso, foi registrada notícia de fato junto ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), para apurar possíveis irregularidades nas multas aplicadas pela Agetran em Campo Grande. 

Instaurada notícia de fato, servidores da Pasta foram notificados e a Agência Municipal de Transporte e Trânsito incitada a se manifestar. 

"Cabo de guerra"

Em 19 de março deste ano, a Agetran encaminhou o ofício em resposta ao MPMS dizendo que, "de modo temerário e descabido", Luiz Henrique estaria afirmando as acusações já apontadas acima, de abuso de autoridade e extorsão, e citando também que a resolução usado pelo advogado para respaldar a denúncia (254/2007) havia sido revogada pelo de número 960 de 17 de maio de 2022. 

Sobre o luxímetro, eles apontam que a denúncia estaria infundada, apontando o que chamaram de "grande equívoco" sobre o dito aparelho para medição de transmitância luminosa. 

Segundo a Pasta, esse dispositivo seria principalmente usado para medições de luminosidade em ambientes internos, portanto não seria o responsável conforme a legislação para a verificação dos índices das áreas envidraçadas dos veículos. 

"O art. 17 da Resolução do CONTRAN determina que a verificação dos índices de transmitância luminosa das áreas envidraçadas deve ser efetuada por meio de instrumento denominado Medidor de Transmitância Luminosa (MTL)". 

Além disso, a pasta se vale do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT), que é emitido pelo próprio Conselho Nacional do setor (Contran) e traz a "ficha de fiscalização", que especifica o uso do MTL dizendo que para emprego desse medidor o carro não pode estar em movimento. 

Ou seja, se o veículo estiver com as películas refletivas ou opacas, seria sim caso de infração e multa para o responsável, mesmo sem que aconteça uma abordagem por agente de fiscalização para não comprometer o trânsito. 

Ainda, a Agetran destaca as definições e procedimentos a serem adotados pelos agentes e guardas civis municipais, que relaciona os "veículos com vidros total ou parcialmente cobertos por película refletiva ou opaca" na coluna "quando autuar". 

No primeiro item das definições e procedimentos, inclusive, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito faz questão de reforçar que a chamada "transmitância luminosa ou transparência" é medida através do MTL que, por sua vez, "não pode ser confundido com luxímetro". 

Ainda, o MBFT reforça que "é possível a autuação sem abordagem, quando se tratar de veículo com vidros, total ou parcialmente, cobertos por películas refletivas ou opacas". 

Entretanto, se deparando com um possível arquivamento da notícia de fato, o advogado passou a apontar para a existência do chamou de "máfia da multa", usando até mesmo matérias da mídia local, como o material publicado pelo Correio do Estado em 17 de junho de que taxistas estavam sendo multados nas faixas destinadas a eles em Campo Grande. 

Arquivamento e recurso

Conforme o documento assinado pela Promotora de Justiça, Paula da Silva Volpe, em 18 de junho, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul chegou a entender e dar prosseguimento ao arquivamento da notícia de fato.

O MPMS considerou que o aparelho adequado seria, de fato, o MTL, e que, na maioria dos casos de autuações pelo uso indevido de películas, essas ocorrem sem a abordagem do veículo, para
fins de segurança do agente de trânsito e para não atrapalhar o fluxo de carros.

Ficou reforçado que essas autuações, por sua vez, só acontecem nos casos em que é possível a a verificação da infração sem a necessidade do medidor, e que no caso em questão não se destinaram à inspeção da transparência, mas da fiscalização de uma característica "intrinsecamente proibida". 

Entretanto, se deparando com um possível arquivamento da notícia de fato, o advogado passou a apontar para a existência do chamou de "máfia da multa", usando até mesmo matérias da mídia local, como o material publico pelo Correio do Estado em 17 de junho de que taxistas estavam sendo multados nas faixas destinadas a eles em Campo Grande. 

Porém, o advogado não concordou com o arquivamento e recorreu da decisão, dizendo que a Agetran estaria errada em seus argumentos e que o luxímetros seria: "necessário sim, pois sem o equipamento vira bagunça, Campo Grande já vive uma verdadeira máfia das multas". 

"O guardinha da AGETRAN não pode dar multas pelo que acha ou pelo que ''viu no olho'' isso é uma
grave ilegalidade, os equipamentos são necessários por uma questão de lógica matemática, não existe isso de manter a máfia de multas fazendo o que quiser sem usar dos equipamentos previstos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)", expôs em recurso, que será apreciado e votado na
sessão de julgamento virtual do Conselho Superior do Ministério Público.

 

Assine o Correio do Estado

Cidades

Peixes são retirados de poças onde o Rio da Prata secou em MS

O Instituto Guarda Mirim Ambiental iniciou, nesta sexta-feira (19), o resgate dos primeiros peixes em locais mais críticos onde o rio secou, em Jardim

19/09/2025 13h23

Compartilhar

Imagem Dilvulgação

Continue Lendo...

Os peixes que ficaram presos em poças começaram a ser retirados em um trabalho de voluntários, em duas das áreas mais críticas, em uma extensão aproximada de 6 km em que o Rio da Prata secou, acima da ponte do Curê, em Jardim.

Como explicou o presidente do Instituto Mirim de Guarda Ambiental, Nisroque da Silva Soares, as observações começaram no dia 6 de setembro, quando foi percebida a diminuição da água do rio na região.

Os peixes ficaram ilhados em poças que, com o passar dos dias e o calor intenso, foram diminuindo. Na manhã desta sexta-feira (19), a retirada dos peixes começou em dois locais onde a situação estava mais crítica para os animais.

No ano anterior, o Instituto realizou duas intervenções para a retirada dos peixes, e a estimativa foi a remoção de mais de 600 animais, que posteriormente foram devolvidos em outro ponto do rio.

Já nessa primeira intervenção, Nisroque explicou que o grupo vai atuar nas poças menores, em que os animais precisam ser retirados imediatamente devido à velocidade com que a água está evaporando.

A estimativa, segundo o presidente, é que uma das poças, onde os peixes estão lutando pela sobrevivência, tenha seis metros por dois, enquanto a outra possua dez metros por quatro.

Veja o resgate

 

 

Além dos voluntários do Instituto, outras pessoas irão participar. Neste ano, o Atrativo Recanto Ecológico Rio da Prata e o Instituto Homem Pantaneiro (IHP) não irão auxiliar com efetivo, mas enviaram recursos. Também auxiliam a Polícia Militar Ambiental (PMA) e proprietários rurais.

A ação ocorre com aval do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que autorizou a retirada dos animais.

Entre as espécies observadas, os peixes ilhados incluem:

  • piraputanga;
  • curimba;
  • lambari;
  • pequenos peixes.

Após a retirada os peixes são levados a outro ponto e devolvidos ao rio. 

Acompanhe:

 

 

Assine o Correio do Estado

TEMPORAIS

Energisa se prepara para temporais previstos para domingo e segunda

Início da semana que vem tem previsão de tempestades com rajadas de vento e é necessário algumas prevenções

19/09/2025 12h30

Compartilhar
Início da próxima semana pode ter fortes tempestades em Mato Grosso do Sul

Início da próxima semana pode ter fortes tempestades em Mato Grosso do Sul Foto/ Divulgação

Continue Lendo...

Com previsões de tempestade para o próximo domingo (21) e segunda-feira (22), Energisa conta com plano de contingência para ambos os dias. 

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS) e pelo NetClima, o início da próxima semana pode chuvas intensas em Mato Grosso do Sul.

A previsão é que rajadas de vento acompanhem as tempestades em todo o estado sul-mato-grossense. Com isso, a Distribuidora de Energia preparou orientações para a população sobre segurança no período.

O plano para imprevistos ou eventuais danos causados pela tempestade, conta com diversas equipes da distribuidora espalhadas pelas principais regiões do estado que estão reforçadas. Com tecnologias que permitem religamento e isolamento de trechos, a intenção é agilizar o retorno do fornecimento de energia antes mesmo da conclusão dos serviços, se vier acontecer a queda.

Segundo o coordenador do Centro de Operação Integrado da Energisa do estado, Marcelo Santana, a precaução é devido a combinação de chuvas com ventos fortes e descargas atmosféricas, fatores de risco para rede elétrica. Além disso, a quebra de galhos, quedas de grandes árvores ou objetos arremessados pela força do vento contra a rede também são motivos de preocupação.

Ele ainda ressalta que devido a combinação, outros fatores podem atrasar o atendimento das equipes, por isso a necessidade de prevenção. “Também é comum surgirem atoleiros e o transbordamento de riachos e alagamentos das vias, especialmente nas áreas rurais, o que pode dificultar a chegada das equipes em áreas mais distantes”, comenta.

Algumas recomendações para os dias de tempestades vão desde cuidados para evitar choques elétricos a outros acidentes em decorrência das chuvas.

“Evite manipular cabos ou antenas, ficar em locais descampados e se aproximar de cabos rompidos ou postes danificados, pela possibilidade de estarem energizados", alertou o coordenador.

Para prevenção é recomendado evitar objetos soltos na frente de casa ou no quintal, pois eles podem ser arremessados pelo vento e provocar descargas e falta de energia ao acertar as redes elétricas.

Além disso, a coordenadora de Segurança, Renata Rodrigues de Paula, lembra que devido a intensidade da tempestade prevista é necessário também retirar equipamentos da tomada, para evitar prejuízos dentro de casa.

“Alguns eletrodomésticos são mais sensíveis, como computadores e televisores. Então, a orientação é desligar da tomada quando começar uma chuva muito forte. Resguardar os equipamentos com uso de dispositivos de proteção de surtos (DPSs), também é uma forma de prevenir danos elétricos”, explica.

Outras medidas de proteção são, se possível, tirar os eletrodomésticos de perto das janelas e portas, ou deixá-las bem fechadas ao menor sinal de chuva. Alguns equipamentos ao entrar em contato com a água podem gerar curto-circuitos e problemas irreparáveis nos componentes internos de computadores e notebooks, por exemplo.

Confira dicas para evitar acidentes com rede elétrica em período chuvoso:

  • Evite usar chuveiro elétrico durante tempestades, pois há risco de choque em caso de raios na rede elétrica;
  • Evite contato direto com objetos de estrutura metálica, como fogões, geladeiras e torneiras, que estejam ligados à eletricidade;
  • Se estiver dentro de um carro durante uma tempestade, permaneça no veículo, pois oferece proteção contra raios;
  • Durante uma tempestade, evite utilizar celular enquanto estiver carregando;
  • Evite locais abertos e superfícies planas, como campos de futebol, piscinas, rios ou mares. Procure abrigo em um local seguro, mas não se esconda debaixo de árvores;
  • Não manipule equipamentos conectados à tomada, antena ou rede telefônica;
  • Em caso de fios elétricos partidos ou caídos na rua, mantenha distância.

É recomendado que comunique as ocorrências que envolvem a rede elétrica por meio dos canais de atendimento da Energisa.

Assine o Correio do Estado

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Frente fria derruba temperaturas e traz tempestades no fim de semana
virada no tempo

/ 20 horas

Frente fria derruba temperaturas e traz tempestades no fim de semana

2

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00

3

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne
policia

/ 2 dias

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne

4

Acidente grave deixa quatro feridos após motocicleta bater em poste na Rua da Divisão
Choque grave

/ 1 dia

Acidente grave deixa quatro feridos após motocicleta bater em poste na Rua da Divisão

5

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 13 horas

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?