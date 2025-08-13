Advogado de Campo Grande emplaca livro entre os mais vendidos do Brasil já na pré-venda

O advogado, judoca e escritor sul-mato-grossense Roberto Cunha alcançou um feito raro no mercado editorial brasileiro com seu novo livro Mais Forte aos 40. Em apenas seis dias de pré-venda, apoiada exclusivamente em sua autoridade pessoal e redes sociais, ele comercializou mais de 200 exemplares – número que já garante à obra um lugar entre os 15% de livros mais vendidos no país no mês de lançamento.
O marco é ainda mais expressivo quando comparado ao desempenho médio do setor. No Brasil, são publicados anualmente mais de 70 mil novos títulos, e menos de 15% conseguem vender 200 cópias no primeiro mês. Cunha atingiu esse patamar antes mesmo do lançamento oficial, previsto para setembro.
Com uma narrativa que combina filosofia estoica, rotina de alto desempenho, fé, disciplina e superação, Mais Forte aos 40 apresenta a transformação física e mental vivida pelo autor após os 40 anos. O conteúdo é voltado para homens e mulheres que buscam mais energia, propósito e autodisciplina, com linguagem acessível e relatos pessoais.
As projeções indicam que a obra pode ultrapassar a marca de 1.000 exemplares vendidos já no primeiro mês após o lançamento, o que a colocaria no seleto grupo dos 5% mais vendidos do país em seu nicho.
O livro conta com prefácio do medalhista olímpico Tiago Camilo, referência no judô brasileiro, e parte da renda será destinada a um projeto social ligado à modalidade.
A pré-venda está disponível na Amazon e no site oficial www.maisforteaos40.com.br/venda/.
Serviço
Livro: Mais Forte aos 40
Autor: Roberto Cunha
Contato: (67) 99640-2786