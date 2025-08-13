Advogado de Campo Grande emplaca livro entre os mais vendidos do Brasil já na pré-venda

Comoção

Gabriel Costa Lima, de apenas 12 anos, morreu na segunda-feira (11) após um acidente de bicicleta no bairro Set Sul, em Três Lagoas

Gabriel Costa Lima, de apenas 12 anos, morreu na última segunda-feira (11), após um acidente de bicicleta no bairro Set Sul, em Três Lagoas. Diante da dor, a família decidiu transformar o luto em esperança e doará os órgão do garoto para o hospital da cidade.

De acordo com o site TL Notícias, o menino sofreu um grave traumatismo craniano e, durante o trajeto para o hospital, teve uma parada cardiorrespiratória e a morte encefálica foi confirmada. Não há detalhes de como ocorreu o acidente.

Nas redes sociais, a família presta homenagens e descrevem o adolescente como "um menino carinhoso e que conquistava amigos por onde passava".

O velório começou na noite de ontem (12), na Capela Cardassi, e o sepultamento aconteceu às 10h da manhã desta quarta-feira (13), no Cemitério Municipal de Três Lagoas.

Para a família, Gabriel deixa como último ato um gesto nobre: a doação de seus órgãos, que poderá salvar e transformar a vida de várias pessoas. O Correio do Estado tentou contato com a familiares e amigos por meio das redes sociais, mas não obteve retorno até o fim deste texto.

Doação

Quais órgãos podem ser doados? Coração, pulmões, pâncreas, fígado, intestino e rins. Além dos órgãos, medula óssea, tecidos como a córnea, pele, ossos e valvas cardíacas também podem ser doados. Para quem precisa de um transplante, doar é a esperança de uma vida mais feliz e saudável.

O ato ocorre quando o cérebro de uma pessoa para de funcionar, chamamos de morte encefálica ou morte cerebral. Com isso, a parada cardíaca é inevitável, embora ainda haja batimentos, o coração para em algumas horas. Por isso, a morte encefálica caracteriza a morte de uma pessoa.

Após a confirmação da morte de um paciente, a equipe médica entra em contato com a família para comunicar a morte e explicar todo o processo de doação.

É o momento de tirar todas as dúvidas dos familiares e da família conversar, refletir e tomar a decisão mais adequada. Mesmo em meio à dor, é possível salvar outras vidas pela doação de órgãos.

Em Mato Grosso do Sul, a Central Estadual de Transplantes (CET) é o órgão regulador do processo de doação e transplantes no âmbito do Estado. Para realizar o transplante, o paciente deve estar inscrito no Cadastro Técnico Único para órgãos e tecidos do Sistema Nacional de Transplantes/Ministério da Saúde.