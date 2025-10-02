Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Condenação

Advogado é condenado a sete anos de prisão por tráfico de cocaína

Sentença foi proferida pela juíza Camila de Melo Mattioli Pereira

Alison Silva

Alison Silva

02/10/2025 - 12h30
O advogado Rubens Dariu Saldivar Cabral, de 44 anos, foi condenado a sete anos e seis meses de prisão por tráfico de drogas e associação criminos.

A sentença foi proferida nesta quarta-feira (1º) pela juíza Camila de Melo Mattioli Pereira, da comarca de Nova Alvorada do Sul. Ele foi preso em janeiro deste ano transportando 21,6 quilos de pasta base de cocaína e continuará em regime fechado.

Na mesma decisão, a magistrada condenou Lucinei Ribeiro de Oliveira a oito anos e nove meses, além de multa de 875 dias-multa no valor de R$ 506 por dia, e o garagista Marlon Barroso de Andrade Lopes a dez anos, dois meses e 15 dias, com multa de 1.020 dias-multa. Os três residem em Dourados e seguirão presos na Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

Segundo a sentença, Saldivar sabia da droga escondida em um Audi A3 e “adotou todas as medidas para acompanhar pessoalmente a recuperação do automóvel com a carga ilícita”. Por ser advogado, permaneceu no Presídio Militar de Campo Grande, mas deve ser transferido para a PED.

Foto: Divulgação 

Batedor

De acordo com o inquérito, o Audi A3 carregado com cocaína havia sido abandonado em trecho da BR-267 após o condutor desobedecer ordem da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Dias depois, Rubens Saldivar retirou o veículo do pátio da PRF em Nova Alvorada do Sul, munido de ordem judicial. Na sequência, levou o carro até um posto de combustível e repassou-o a Lucinei, enquanto seguia em um Honda HR-V junto de Marlon, atuando como “batedor” até Dourados.

Antes de chegar ao destino, o grupo passou por uma oficina em Nova Alvorada do Sul para verificar se havia rastreamento no veículo. Pouco depois, foram interceptados na BR-163, próximo ao Trevo do Alegrete, quando Lucinei delatou os comparsas e confessou ter recebido R$ 1 mil do advogado para transportar a droga.

Operação Akã II 

Saldivar já havia sido preso em dezembro de 2023 durante a Operação Akã II, da Polícia Federal, que investigava um esquema de tráfico internacional entre o Paraguai e grandes centros do Brasil. Na época, ele foi detido em Dourados com R$ 100 mil em espécie, cuja origem não soube comprovar, alegando sigilo profissional e risco de morte. Também foi acusado de tentar obstruir as investigações e passou dez dias preso.

Com antecedentes criminais por tráfico, Marlon Lopes terá de pagar a multa junto à pena. Já Lucinei, que possui passagens por homicídio e tráfico de drogas, teve a pena reduzida pela confissão. Os advogados de defesa ainda não se manifestaram sobre a decisão. O advogado deve deixar o Presídio Militar em Campo Grande e ser transferido para a Penitenciária Estadual de Dourado (PED), onde já estão os outros dois condenados.

Cidades

Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol

O rapper Hungria foi internado em Brasília com suspeita de intoxicação por metanol. Caso reacende alerta sobre bebidas adulteradas no Brasil

02/10/2025 11h50

Na manhã desta quinta-feira (2 de outubro de 2025), o cenário artístico e de saúde pública no Brasil foi sacudido por uma notícia preocupante: o rapper Hungria Hip Hop (Gustavo da Hungria Neves) deu entrada emergencial no hospital DF Star, em Brasília, com sintomas compatíveis com intoxicação por metanol. 

Segundo boletim médico, o artista chegou à unidade com queixas de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica — sinais clássicos nos casos mais graves de envenenamento por metanol. 

Em nota, o hospital informa que já iniciou tratamento especializado e investiga a etiologia do quadro. 

A assessoria do cantor sustenta que o quadro é resultado da ingestão de bebida adulterada, afirmando que o caso remete aos episódios recentes de intoxicação por metanol registrados em São Paulo e outros estados. 

Ainda de acordo com ela, Hungria está “fora de risco iminente” e sob observação médica — porém alguns shows da agenda foram cancelados ou remarcados. 

O que é metanol e por que ele é tão perigoso?

O metanol (ou “álcool metílico”) é uma substância química usada como solvente, anticongelante e em processos industriais. Por si só, não é uma bebida alcoólica de consumo. Quando ingerido — especialmente em bebida adulterada —, ele é metabolizado no organismo em compostos ainda mais tóxicos, como formaldeído e ácido fórmico, que podem provocar:

Dano ao sistema nervoso central

Acúmulo de ácidos no sangue (acidose)

Lesões visuais, podendo levar à cegueira

Se não tratado rapidamente, risco de falência múltipla de órgãos e morte

Mesmo doses que, a olho nu, não pareçam tão elevadas podem causar consequências graves. Por isso, casos de suspeita de intoxicação exigem tratamento imediato e cuidado intensivo.

O pano de fundo: casos em São Paulo e o alerta nacional

Nos últimos dias, notícia após notícia trouxe à tona casos de intoxicação por metanol em São Paulo — com ao menos seis casos confirmados, e dezenas sob investigação.  

A situação motivou operações integradas da Polícia Federal, do Ministério da Agricultura e de vigilância sanitária para identificar redes de abastecimento de bebidas adulteradas e coibir distribuição clandestina. 

Ainda não há confirmação oficial de que o episódio com Hungria tenha ocorrido no Distrito Federal ou em Brasília. 

A Secretaria de Saúde local declara que não há casos confirmados até o momento no DF. 

Mas o alerta está dado: quando figuras públicas são atingidas, a visibilidade torna o problema mais claro e o clamor por respostas, mais intenso.

Vidas humanas — além dos holofotes

O que está em jogo vai muito além da carreira ou da rotina de quem faz shows. O caso expõe fragilidades no controle da produção, fiscalização e comercialização de bebidas. Quando bebidas são adulteradas com compostos tóxicos, quem consome — muitas vezes sem saber — está vulnerável a danos profundos.

Pessoas comuns já perderam a visão, a mobilidade ou até a vida pela contaminação por metanol. Casos de vítimas anônimas frequentemente não ganham atenção midiática, mas existem, sobretudo em áreas de produção informal ou onde há consumo de bebidas clandestinas.

O nome de um artista dá visibilidade, mas a dor e o risco atingem a todos — sobretudo quem está em situação de menor poder social ou econômico.

O que aguardar agora?

  1. Resultados laboratoriais: serão fundamentais para confirmar ou descartar a intoxicação por metanol, identificando marcadores específicos nos exames.
  2. Rastreamento da origem da bebida adulterada: caso confirmado, é urgente detectar onde e como essa bebida foi contaminada — e interromper a cadeia de distribuição.
  3. Ações regulatórias e de fiscalização: para reforçar o controle de qualidade, punir ilícitos e evitar novos casos.
  4. Alertas à população: informar sinais de intoxicação, instruir sobre os riscos de bebidas de origem duvidosa e orientar a busca imediata por atendimento em casos suspeitos.
  5. Apoio e transparência: garantir que o artista receba o melhor cuidado possível e que as informações sejam compartilhadas com responsabilidade, evitando pânico ou especulação irrestrita.

Administração

Estado terceiriza distribuição de R$ 33 milhões do Fundo Pantanal

Na prática, produtores, comunidades tradicionais ou indígenas recebem dinheiro por manter áreas preservadas

02/10/2025 11h30

Compartilhar

Foto: Saul Schramm / Reprodução

Continue Lendo...

A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) será responsável por administrar R$ 33 milhões do Fundo Clima Pantanal, conforme publicação no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (2).

O recurso será destinado à execução do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) Bioma Pantanal, com foco na conservação e valorização da biodiversidade, em teoria, deveria ser administrado por uma entidade pública.

A Fundação Educacional para o Desenvolvimento Rural (Funar), ligada à Famasul, será a agente executora do programa, que terá vigência de 30 de setembro de 2025 a 31 de dezembro de 2026.

O montante (R$ 32.998.646,94) será aplicado no atendimento a produtores rurais interessados em se tornar provedores de serviços ambientais, com ações voltadas à proteção do Pantanal.

Fundo Clima Pantanal

A medida integra a política estadual iniciada em fevereiro de 2025, quando o Governo de Mato Grosso do Sul regulamentou o Fundo Estadual de Desenvolvimento Sustentável do Bioma Pantanal. Na ocasião, o governador Eduardo Riedel destacou o aporte inicial de R$ 40 milhões para garantir o pagamento a quem conservar o bioma. O fundo foi criado pela Lei do Pantanal, de dezembro de 2023, com a missão de fomentar a sustentabilidade, financiar programas de PSA e apoiar a conservação de ecossistemas da planície pantaneira.

O que é um PSA?

O Pagamento por Serviços Ambientais funciona como uma espécie de "recompensa" a quem cuida do meio ambiente.

Na prática, significa que produtores, comunidades tradicionais ou indígenas recebem dinheiro por manter áreas preservadas.

Ou seja,  um pecuarista que mantém a mata ciliar intacta em sua fazenda ajuda a proteger nascentes e rios passa a ser reconhecido e pago pelo programa.

Legislação federal

No plano nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou em 1º de outubro de 2025 a Lei nº 15.228, que estabelece novas diretrizes para o uso, conservação e recuperação do Pantanal. A norma reforça princípios como a participação social, a transparência e o desenvolvimento sustentável, conciliando preservação ambiental com atividades econômicas que geram renda à população local.

Entre os pontos de destaque estão o combate ao desmatamento e aos incêndios florestais, a recuperação de áreas degradadas, o estímulo à bioeconomia e ao turismo sustentável. A lei também criou o selo “Pantanal Sustentável”, que vai certificar pessoas e empresas comprometidas com boas práticas ambientais, valorizando produtos e serviços regionais.

