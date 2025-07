Advogado é identificado como vítima de acidente com caminhão na BR-163 em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O motorista de uma caminhonete Ford Ranger, identificado como Gabriel Ferreira Mansour, de 27 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (14) ao colidir com uma carreta que transportava carne na BR-163, em Nova Alvorada do Sul.

O acidente ocorreu no km 400 da rodovia, entre o distrito de Anhanduí e Nova Alvorada do Sul. Com o impacto da batida, a caminhonete foi lançada para a lateral da pista e colidiu com o guard rail, segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Equipes da CCR MSVia e da PRF prestaram socorro. O jovem advogado não resistiu e morreu no local. Já o motorista do caminhão recebeu os primeiros socorros e foi levado para o Hospital Francisco Ortega, em Nova Alvorada do Sul.

Pedaços dos veículos ficaram espalhados pela pista, que precisou ser parcialmente interditada por cerca de cinco horas para a limpeza do local do impacto e a remoção do caminhão e da caminhonete, causando lentidão no trecho.

A Polícia Rodoviária Federal deve solicitar imagens do circuito de segurança da CCR MSVia para tentar descobrir se um terceiro veículo estava envolvido no acidente ou, se algum animal atravessou a pista ou se o motorista da caminhonete perdeu o controle da direção por algum outro motivo.

O advogado Gabriel Ferreira Mansour, natural de Campo Grande, era formado pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e filho de uma conhecida família do setor do agronegócio de Mato Grosso do Sul.

“A Polícia Rodoviária Federal registrou um grave sinistro de trânsito na BR-163, no município de Nova Alvorada do Sul-MS. Ocorreu uma colisão frontal entre uma caminhonete Ford/Ranger e um caminhão. O condutor da Ranger, de 27 anos (lesões graves), e o condutor do caminhão, de 40 anos (lesões leves), foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Nova Alvorada do Sul pela equipe de resgate da concessionária CCR MSVia. No momento da colisão, a caminhonete ocupava a pista contrária”, diz a nota da PRF.

** Colaborou Neri Kaspary

