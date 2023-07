Advogado investigado pelo Gaeco entrou com cinco ações usando o nome de uma mesma vítima

Investigado pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, o advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos, é apontado como responsável por ingressar com pelo menos cinco processos contra bancos diferentes usando procuração de um único cliente.

De acordo com o processo movido por Sebastião Ramos contra o advogado, de quem era cliente anteriormente, indica que Cardoso teria entrado com cinco ações em anos diferentes contra instituições financeiras utilizando uma procuração assinada por ele em 2018.

Ainda conforme o relatado por Sebastião, o documento foi assinado após ele ser procurado por funcionários do advogado, que o convenceu que a equipe resolveria questões com empréstimos indevidos. Assim, com a assinatura da procuração, ele concedeu poderes para que o advogado ingressasse com ações judiciais.

Dessa forma, o investigado moveu ações pedindo indenizações por danos morais e materiais. Os valores pagos pelas instituições nunca foram repassados para Sebastião, que sequer sabia que a procuração que assinou em 2018 ainda estava sendo usada em ações que datam de 2019, 2020 e 2021.

“O requerido vem distribuindo ações em nome do autor [Sebastião], deliberadamente, sendo que o mesmo junta documentos de informações pessoais e bancárias de forma indevida, pois o Sr Sebastião nunca enviou tais documentos para os réus”, aponta o processo.

Além de não saber das ações envolvendo seu nome, a vítima também nunca chegou a receber tais valores que, de acordo com o processo, pode chegar a R$ 31 mil (em valores atualizados) por vários processos ganhos total ou parcialmente e também por uma multa paga pela vítima.

Um dos exemplos citados no processo é a ação movida contra o Bradesco que, ao final, foi condenado a pagar R$ 21.687,36, que foram pagos pelo banco em 2021, sendo que nenhum valor foi repassado para Sebastião.

Já em outros processos, o advogado recebeu R$ 1 mil, que também não foram repassados para seu “cliente”. Além disso, por ter diversas ações contra bancos, a vítima ainda foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em uma outra ação, na qual também teve negado o benefício da justiça gratuita mesmo sendo de baixa renda.

Diante de tantos prejuízos, a vítima ingressou com uma outra ação, sendo representada por outro advogado, no qual pede indenização no valor de R$ 31 mil, contudo, conseguiu apenas R$ 11 mil como devolução voluntária feita por Luiz Fernando.

OPERAÇÃO ANARQUE

Além do advogado Luiz Fernando Cardoso, o Gaeco também prendeu, durante a Operação Arnaque, mais seis advogados em oito estados e 39 supostos envolvidos em golpes contra bancos e financeiras.

O Gaeco cumpriu 51 mandados de busca e apreensão em sete estados, e em Mato Grosso do Sul a operação foi deflagrada nos municípios de Iguatemi, Naviraí, Paranhos, Tacuru, Sete Quedas, Eldorado, Anaurilândia e Chapadão do Sul.

As ordens de prisões e apreensões foram expedidas pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Competência Residual da comarca de Campo Grande.

A operação foi feita em etapa conclusiva, na qual se tornaram réus dois vereadores e dois servidores públicos pela prática dos crimes de integrar organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e uso de documento falso.

A operação contou também com a participação das comissões de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados de seccionais da OAB por todo o País.

