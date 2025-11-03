Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

conto de fadas

Advogados que 'iludem' prefeitos em MS são alvo em outros cinco estados

Eles prometem recuper tributos pagos ao INSS, recebem 20% sobre o valor do suposto crédito e somem. Mas, depois a Receita Federal cobra os valores e ainda aplica multa às prefeituras

Neri Kaspary

Neri Kaspary

03/11/2025 - 10h23
Alvo de investigações, denúncias e até de sequestro de bens por conta dos contratos que firmaram com pelo menos 13 prefeituras de Mato Grosso do Sul, o escritório de advocacia Nunes Golgo & Alves e o Instituto Ibrama, pertencente aos mesmos advogados,  estão enfrentando situações parecidas em pelo menos outros cinco estados. 

Em Mato Grosso do Sul, o escritório está envolvido em denúncias e investigações por parte do Tribunal de Contas, Justiça ou Ministério Público Estadual em pelo menos seis cidades: Mundo Novo, Bataguassu, Glória de Dourados, Deodápolis, Bela Vista e Corguinho. Mas, atuou em pelo menos outras sete cidades (Selvíria, Inocência, Tacuru, Eldorado, Iguatemi, Figueirão e Chapadão do Sul).

Em todos os municípios, assim como também ocorreu nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, os advogados viraram alvo depois de receberem comissão de 20% sobre contratos relativos à recuperação de crédito que as prefeituras supostamente tinham com a Receita Federal (principalmente INSS). 

Sob a orientação jurídica do escritório, com sedes no Rio Grande do Sul e em São Paulo, as prefeituras pararam de recolher determinados impostos trabalhistas mediante a promessa de que haviam pagado a maior em anos anteriores. E, assim que retinham os pagamentos, as prefeituras já pagavam 20% dos valores ao escritório. 

Porém, depois disso a Receita Federal bateu na porta das prefeituras para informar que a retensão de tributos é ilegal e passou a cobrar retroativos e ainda aplicou juros e multas aos municípios. O escritório, que já havia recebido sua parte, desapareceu dos municípios e passou a alegar que a defesa destas cobranças cabia às prefeituras. 

Em Glória de Dourados, por exemplo, o Tribunal de Contas entendeu que o escritório gerou um prejuízo de  R$ 2.169.494,71 aos cofres municipais.  Parte do prejuízo, de R$ 1,003 milhão, é referente a pagamentos indevidos feitos aos advogados, e o restante, R$ 1,165 milhão, relativo a juros e multas aplicados pela Receita Federal.

Por conta do não pagamento de R$ 3.943.499,18 em tributos, da multa e dos juros, no fim do ano passado a prefeitura de Glória de Dourados tinha uma dívida de R$ 5.618.751,73 com a Receita Federal. 

A prefeitura foi obrigada a parcelar a conta em 20 anos para não ficar com o nome sujo e por conta do prejuízo, o Tribunal de Contas bloqueou os bens de três advogados e do ex-prefeito de Glória de Dourados, Aristeu Pereira Nantes.

Em Deodápolis, o prejuízo foi ainda maior. Ação que tramita na Justiça exige que o escritório cubra um rombo de R$ 5.909.652,97. A administração municipal aponta a ineficácia da prestação dos serviços, vez que a Receita Federal declarou ilegal e fraudulenta a compensação dos créditos apurados pela banca de advocacia. 

Em Bataguassu, o ex-prefeito Akira Otsubo também denunciou seu antecessor, o deputado Pedro Arlei Caravina, por prejuízo de R$ 2.893.080,92. Por conta desta dívida junto à Receita, a prefeitura foi inscrita no CADIN e ficou sem direito a receber repasses públicos. 
 

Akira Otsubo foi obrigado a parcelar a dívida e o escritório alegou que ele perdeu os prazos de recurso na Receita Federal e não soube se defender.  E, acatando esta alegação, o Ministério Público engavetou a denúncia, embora houvesse cláusula no contrato determinando que o pagamento ao escritório fosse feito somente depois que estivesse garantido o sucesso da causa. 

O deputado Caravina, esposo da atual prefeita de Bataguassu, se defende dizendo que a prefeitura fez o pagamento antes disso porque, segundo ele, havia decisão judicial determinando este pagamento. Além disso, também atribuiu  ao seu sucessor a responsabilidade pela suposta inércia e falta de defesa jurídica, deixando claro que entende que a tese dos advogados está correta e a errada é a Receita Federal.

OUTROS ESTADOS 

Situações parecidas aconteceram, por exemplo, nos municípios mato-grossenses de Cáceres,  Poconé, Jangada e Nova Bandeirante. Em Minas Gerais, existem ações judicias nas comarcas de Juiz de Fora, Pouso Alto, Coronel Pacheco e Alpinópolis. 

E, assim como ocorre em Mato Grosso do Sul, em praticamente todos os casos os advogados simplesmente desaparecem quando os investigadores ou os prefeitos que recebem a cobrança da Receita Federal tentaram acioná-los. 

Mas, apesar do longo histórico questionamentos e polêmicas, a promessa de recuperação de dinheiro continua convencendo prefeitos em Mato Grosso do Sul. No ano passado, por exemplo, os advogados firmaram contrato com  a prefeitura de Chapadão do Sul. 

Em nota enviada ao Correio do Estado, o escritório alega que em Mato Grosso Grosso do Sul a recuperação de crédito não teria obtido sucesso porque as prefeituras perderam os prazos e que as investigações tanto em Glória de Dourados e em Mundo Novo estariam nas fases iniciais. 

Porém, escondeu o fato de já ter sido alvo da ação judicia, investigação e cobrança em pelo menos outras três cidades: Deodápolis, Bela Vista e em Corguinho. 

O escritório alega, ainda, que está sofrendo prejuízos por conta da série de reportagens do Correio do Estado e que um município já cancelou o contrato por conta das reportagens. Não informou, porém, qual o município que teria rompido o contrato. 

 

MATO GROSSO DO SUL

TJ promove juíza ao cargo de desembargadora em MS

Natural do Mato Grosso, Sandra Regina veio com os pais para Campo Grande ainda em 1976 e já acumula mais de três décadas como magistrada

05/11/2025 09h42

Sandra acumula em sua bagagem o cargo de secretária do Conselho de Supervisão dos Juizados, atuando por anos nas Turmas Recursais e até como juíza membro do TTRE-MS em 2023. 

Sandra acumula em sua bagagem o cargo de secretária do Conselho de Supervisão dos Juizados, atuando por anos nas Turmas Recursais e até como juíza membro do TTRE-MS em 2023.  Reprodução/Flickr/TRE-MS

Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, magistrada há mais de três décadas, é o mais recente nome promovido por merecimento para ocupar uma cadeira como desembargadora no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) após eleição na última terça (04) e conforme publicado hoje (05) no Diário da Justiça. 

Natural do Mato Grosso, Sandra Regina veio com os pais para Campo Grande ainda em 1976, com o intuito de terminar seus estudos e já está há 33 anos na magistratura, sendo a segunda eleição baseada na Resolução nº 609/2024 do Tribunal. 

Como bem esclarece o TJMS em nota, o texto altera o chamado concurso de promoção de magistrados, por merecimento, em busca de novos nomes para o cargo de desembargador do Tribunal, nos termos da Resolução nº 507/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em outras palavras, enquanto não for atingida proporção de 40 a 60% por gênero, os cargos de desembargador para os magistrados de carreira possuem vagas pelo critério de merecimento preenchidas por meio de editais abertos de forma alternada: "para o recebimento de inscrições mistas — para homens e mulheres — ou exclusivas para mulheres, observadas as políticas de cotas instituídas pelo CNJ, até atingir a paridade de gênero". 

Sandra acumula em sua bagagem o cargo de secretária do Conselho de Supervisão dos Juizados, atuando por anos nas Turmas Recursais e até como juíza membro do TTRE-MS em 2023. Reprodução/Diário da Justiça Eletrônico

Além de Sandra, a lista tríplice contava ainda com os nomes das seguintes juízas que, atualmente, são convocadas para atuação em 2º grau de jurisdição: Denize de Barros Dodero e Cíntia Xavier Letteriello. 

Nova desembargadora

Formada em direito pela antiga Faculdade Fucmat, conhecida atualmente como Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), ainda em 1984, já em 86 começou a dar seus passos para próximo do Tribunal de Justiça após aprovação em concurso público.

Uma vez servidora do Tribunal de Justiça, mesmo ainda longe do trato dos julgamentos em si, esse cargo já lhe permitia uma extensa dedicação por meio da leitura e estudo dos votos  dos desembargadores. 

Isso já lhe acendia uma centelha, junto da influência do pai, de seguir um futuro como promotora de Justiça, mas o ingresso na Escola da Magistratura em 1990 mudou o foco de carreira de Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli. 

Cerca de quatro anos depois, a agora desembargadora já tornava-se pioneira como primeira mulher a ser titularizada na comarca de Costa Rica, onde esteve até 1998 quando foi promovida para atuar no município de Miranda. 

Já em 2001, assim que surgiram vagas nos Juizados Especiais de Campo Grande, Sandra foi promovida para atuar no que para ele foi um "retorno às origens", na 5ª Vara, instalada na UCDB. 

Nos Juizados Especiais do ambiente acadêmico onde estudou, a magistrada estava, até então, realizada. Da 5ª Vara do Juizado Especial foi transferida para o Centro Integrado de Justiça (Cijus), em 2019, para atuar como diretora até o ano de 2022. 

Além disso, Sandra acumula em sua bagagem o cargo de secretária do Conselho de Supervisão dos Juizados, atuando por anos nas Turmas Recursais até posse como juíza membro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) em 2023. 

No TRE de Mato Grosso do Sul ela assumiu inclusive a diretoria da Escola Judiciária Eleitoral (EJE-MS), responsável pelo desenvolvimento de diversos projetos na área da educação. 

Tendo presidido a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão e a Comissão de Enfrentamento ao Assédio Sexual e Moral, a partir de 30 de outubro de 2024 ela passou a atuar mo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul como juíza convocada junto aos órgãos julgadores. 

 

INFRAESTRUTURA

Falta dinheiro para resolver o problema das enchentes na Avenida Rachid Neder

Valor total seria de R$ 200 milhões, dinheiro de que a prefeitura não dispõe no momento; obra foi recusada pelo Novo PAC

05/11/2025 09h30

Rotatória das Avenidas Rachid Neder e Ernesto Geisel é um dos principais pontos de problema durante fortes chuvas

Rotatória das Avenidas Rachid Neder e Ernesto Geisel é um dos principais pontos de problema durante fortes chuvas Gerson Oliveira

Um dos principais pontos problemáticos quando o assunto é chuva está localizado na rotatória das Avenidas Rachid Neder e Ernesto Geisel. A solução para o alagamento constante causado por grandes volumes de precipitação custa cerca de R$ 200 milhões, valor de que a Prefeitura de Campo Grande, que passa por um contingenciamento em função da falta de recursos, não dispõe no momento.

Com o período chuvoso se aproximando, a situação de alerta na região aumenta, porém, segundo o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, não há previsão para que aquela região receba intervenções que possam resolver o problema.

Segundo o secretário, algumas intervenções pontuais foram feitas em várias regiões da cidade, como drenagem e pavimentações em vias, porém, o projeto para aquela região em específico foi submetido ao crivo do governo federal, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), entretanto, ele não foi aceito.

“Nós enviamos um projeto para o [Novo] PAC da Rua Corguinho, na margem direita do córrego, o que resolveria em parte o problema ali. O projeto era de R$ 80 milhões, mas foi negado”, explicou Miglioli.

O valor total, no entanto, seria de R$ 200 milhões, o que contemplaria as duas margens do Córrego Segredo, onde seriam feitas galerias, bacias de contenção, entre outras melhorias.

“A drenagem naquela região está subdimensionada, então, precisamos fazer novas galerias para que essa água possa escoar e evitar a inundação na região, além de bacias de contenção de água pluvial”, completou.

O projeto, como mostrou o Correio do Estado, existe desde 2018, quando havia a previsão de construção de barragens que evitassem o transbordamento das águas na região. Na época, a previsão de gastos era de R$ 120 milhões, valor que subiu desde então, mas a ideia segue no papel.

LAGO DO AMOR

Além da região da Rachid Neder, outro problema de drenagem está localizado no Lago do Amor, onde o valor é até menor, porém, ainda assim, a prefeitura não dispõe de recursos para serem empregados.

Conforme matéria do Correio do Estado publicada em agosto deste ano, o projeto que promete resolver o transbordo do Lago do Amor, localizado dentro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), deve custar cerca de R$ 15 milhões.

Na época, Miglioli afirmou que projeto executivo para a região estava em construção, mas que o recurso ainda não havia sido garantido.

“Temos aquele problema lá do Lago do Amor, que é um problema grave. Estamos construindo ali uma solução, já temos uma parte de engenharia formatada do que é preciso fazer ali, mas é uma obra cara. Hoje, para resolver definitivamente a questão do Lago do Amor, nós estamos falando em algo em torno de R$ 15 milhões”, afirmou o secretário ao Correio do Estado.

A previsão é de que o projeto seja dividido em três fases, o desassoreamento do Lago do Amor, o desassoreamento da bacia de contenção localizada nos fundos do Rádio Clube Campo e a construção de outras duas bacias, estas para contenção de materiais sólidos, “para que esse material sólido não volte”.

Nos últimos dois anos, a barragem do Lago do Amor desmoronou duas vezes, após fortes chuvas na região.

A primeira ocorreu em março de 2023, quando o Lago do Amor transbordou durante a chuva e levou ao desmoronamento de parte da ciclovia localizada sobre a barragem do lago, no Córrego Bandeira. A calçada quebrou no espaço ocupado por dois vendedores.

Na época, a barragem já estava parcialmente interditada desde o dia 5 de janeiro, quando também sofreu avarias durante uma forte chuva.

A reforma, que na época custou R$ 3,8 milhões, por meio de contrato com a CCO Infraestrutura Ltda., não foi suficiente para suportar a quantidade de água, que invadiu a Avenida Filinto Müller após o transbordamento do Lago do Amor.

A obra era complexa e envolvia a construção de um segundo vertedouro e a reestruturação da calçada, da ciclovia e do asfalto (avenida). As obras começaram em abril de 2023 e terminaram em setembro daquele ano.

Entretanto, mesmo com essa solução, a barragem desmoronou novamente neste ano, após chuvas na região.

Os reparos, desta vez, foram refeitos pela prefeitura, já que a CCO Infraestrutura, que fez as obras de 2023, não pôde ser acionada por seguro.

Em agosto, em entrevista, o Miglioli alertou que, caso chova forte na região, novo problema pode ser registrado, já que o lago está assoreado.

“Corre o risco de cair novamente da forma como está ali, não vou mentir. Ali tem um problema de engenharia que se junta a um problema ambiental”, explicou o titular da Sisep. 

ERNESTO GEISEL

Outro projeto para contenção de enchentes na Avenida Ernesto Geisel também foi enviado para o Novo PAC, este, porém, chegou a ser aceito pelo governo federal, entretanto, não para financiamento federal, mas sim como uma carta de crédito para a prefeitura, que poderia realizar um empréstimo para fazer a obra.

O valor, de R$ 150 milhões, não caberia no orçamento do Município no momento e o projeto foi deixado de lado. Atualmente, a região recebe reparos superficiais feitos com recursos próprios, mas não do jeito que havia sido proposto no projeto.

