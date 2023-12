Jogou água no chopp

Durante o percurso após o festejo com os colegas, a vítima terminou sendo abordada por bandidos armados; Não foi informado quantos homens realizaram o cerco

O motorista de uma empresa distribuidora de carnes, de 32 anos, terminou cercado e rendido por bandidos enquanto saía de uma festa de confraternização com os colegas de trabalho, em Corumbá.

Conforme o relato, os homens armados cercaram a vítima, na noite de segunda-feira (18). O funcionário estava com mais de R$ 26 mil reais em cheques de clientes. Ainda, segundo o Diário Corumbaense, os bandidos faziam uso de tornozeleira eletrônica.

O cerco

Após a confraternização com os colegas de empresa, o funcionário deixou o local e seguia de moto para o açougue quando no cruzamento Porto Carrero com a Edu Rocha terminou cercado. O relato para a polícia foi de que os bandidos se aproximaram disparando um tiro para o alto.

A polícia encontrou um dos elementos, por meio das descrições, em uma residência no bairro Conjunto Corumbella, localizado na parte alta de Corumbá. No local foram aprendidas 27 trouxinhas de pasta base de cocaína e R$ 105 reais.

O homem foi preso e reconhecido pelo trabalhador que apontou que ele era o piloto da motocicleta que o cercou durante o assalto. Até o momento a polícia não divulgou se encontrou as folhas de cheque roubadas. O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Cuidado redobrado

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, orienta a população a tomar cuidado, nesta época de final de ano, em que alguns consumidores têm o costume de sair nas ruas com dinheiro para comprar os presentes natalinos. Além disso, o celular que é a "vida" e também o banco precisa de muita cautela da população para evitar aborrecimentos.

Com o pagamento do décimo terceiro salário o consumidor realiza suas compras, seja no comércio de rua, shoppings ou festas de confraternização. A criminalidade que está a espreita precisa apenas de um deslize que pode acarretar maior dor de cabeça.

Em 2022, os crimes mais comuns nesta mesma época do ano foi o furto e o roubo de aparelhos de celular, os chamados "crimes de oportunidade". Por isso as forças de segurança recomendam cuidado com bolsas, mochilas e o celular.

Como se proteger

Evitar colocar a carteira em bolso traseiro ou sacolas

Não se distrair com o celular em multidões

É recomendado o uso de cartões de crédito ao invés de dinheiro em espécie

Se for necessário sacar dinheiro, observe em volta se não há pessoas observando

Não deixar o celular no bolso traseiro da calça

Se puder saia acompanhado e tente não andar com muitas sacolas

Prefira realizar as compras durante o dia

Não use joias ou roupas que despertem atenção

Separe dinheiro para pequenas despesas

Use bolsas, sacolas, carteiras à frente do corpo sempre para o lado de dentro da calçada

Caso seja possível, não abra a carteira em locais públicos ou de grande movimento

Em caso de roubo ou furto comunique imediatamente o banco para bloquear os cartões de crédito

Observe e evite aproximação de pessoas estranhas

Baixe o aplicativo do governo celular seguro

