Afetados pelo rompimento da barragem do Nasa Park, mal conseguem dinheiro para 'mistura'

A família de Gabriele do Prado Lopes Bethencourt, 34 anos, que luta para receber indenização após ter sua propriedade devastada pelo rompimento da barragem do Nasa Park, conseguiu vender apenas 36 convites para a galinhada, com a expectativa de arrecadar dinheiro para custear as despesas familiares.

Antes da tragédia, a propriedade, que tinha uma área de horta, criação de leitões e até tanque de peixe, produzia o suficiente para manter a família dela, com o esposo João Paulo Pereira Bethencourt de Oliveira, de 41 anos, e os filhos de 3, 7, 8 e 14 anos.

Com a produção do pai, que cuidava da criação dos porcos, da plantação de verduras e dos peixes, Gabriele relatou ao Correio do Estado que, por mês, conseguiam tirar em torno de R$ 7 mil, o que era o sustento de toda a família.

Agora, no cenário de “terra arrasada” e tendo de morar de aluguel em Campo Grande, enquanto trabalham por conta própria para mexer no terreno em uma tentativa de arrumar novas áreas para plantio, a família decidiu vender 150 convites de galinhada para custear as despesas do mês.

“Aqui usamos poço semiartesiano, aí a gente fazia irrigação para ter plantação o ano inteiro. Com isso, usamos muita energia elétrica. Agora só sobrou as contas, que, inclusive, a luz está no ponto de corte”, lamentou Gabriele.

No entanto, ela relatou ter vendido apenas 36 convites, da meta de 150, por R$ 25, o que garantiu apenas R$ 900. Mesmo assim, ela afirmou que a quantia cobriu o gasto e que vai conseguir “comprar a mistura” para o mês.

Desespero

Sem o dinheiro para manter o aluguel, a definição usada pela sitiantes, que tiravam o sustento da família da propriedade rural, para descrever a situação que a família está passando foi “desespero”.

O pouco dinheiro levantado com a galinhada irá para a compra do mês da família. “Mas sem dúvidas, já é melhor do que nada.”

Indenização

Como bem está acompanhando o Correio do Estado, o Nasa Park ofereceu pagar a indenização de R$ 550 mil em 12 prestações aos proprietários da Fazenda Estaca.

Os proprietários da Fazenda Estaca recusaram o acordo de R550 mil parcelado, enquanto apenas sete famílias receberam a oferta do Nasa Park de R$ 1,3 milhão.

