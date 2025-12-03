Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

maciço de urucum

Agência prevê investimento de mais R$ 13 bilhões na mineração em MS

Aporte nas morrarias de Corumbá, segundo a Bloomberg, viria depois que os irmãos Batista da J&F conseguirem um sócio estrangeiro

Neri Kaspary

Neri Kaspary

03/12/2025 - 18h15
Depois de anunciar, em julho deste ano, investimentos da ordem de R$ 4 bilhões para aumentar a produção de minério de ferro e manganês em Corumbá e Ladário, a J&F, a holding dos irmãos Batista, fala agora em investir outros R$ 13 bilhões na região. 

Um dos primeiros passos para isso foi a contratação do Citigroup para conduzir a venda de uma participação minoritária na LHG Mining, a empresa de mineração e de transporte de minérios pertencente aos irmãos Batista e que atua em Corumbá.

A transação com o Citigroup, conforme informações do canal de notícias Bloomberg, deverá ser para buscar um sócio estratégico, ou seja, com conhecimento no setor.

A J&F já recebeu diversas ofertas não vinculantes de investidores, incluindo grandes mineradoras, fundos de private equity, tradings e siderúrgicas. A expectativa é concluir a transação no primeiro trimestre de 2026, conforme a agência de notícias. 

Uma das condições do processo é que a fatia seja vendida a investidores estrangeiros, não a grupos locais do setor. O tamanho exato da participação a ser negociada vai depender das propostas e da avaliação da companhia, disse a fonte ouvida pela Bloomberg.

A LHG, focada em minério de ferro e manganês, tem duas minas em Mato Grosso do Sul, que foram adquiridas da Vale em 2022, além de um porto próprio.  

A empresa já começou a investir cerca de R$ 4 bilhões (US$ 750 milhões) para elevar a produção a 25 milhões de toneladas, com novas plantas de processamento previstas para entrar em operação até 2030. A capacidade atual é de até 12 milhões de toneladas, embora este volume não tenha sido atingido até agora. 

Boa parcela destes investimentos, bancada por um empréstimo de R$ 3,7 bilhões do BNDES, está sendo destinada à ampliação da capacidade do transporte de minérios. Os recursos são do Fundo de Marinha Mercante e voltados para a construção de 400 balsas e 15 empurradores. 

Depois da consolidação da primeira fase de investimentos e após operar por dois anos nessa capacidade ampliada, a LHG pretende iniciar uma segunda fase de expansão, que pode dobrar a produção para até 50 milhões de toneladas por ano.

Essa segunda etapa demandaria aproximadamente US$ 2,5 bilhões em investimentos, algo em torno de R$ 13 bilhões, conforme a fonte ouvida pela Blomberg. Então, se estes valores se concretizarem, seriam em torno de R$ 17 bilhões em investimentos nas chamadas morrarias de Corumbá. 

A maior parte da produção é escoada pela hidrovia do Rio Paraguai até o Uruguai, uma distância de 2,5 mil quilômetros. Lá, os minérios de alto teor de pureza são recarregados em embarcações maiores e levados à Àsia, Europa e América do Norte.

Com teores superiores a 65% de ferro, o minério extraído na região se posiciona entre os mais puros do planeta.  A LHG Mining (MCR Mineração) projeta viabilidade operacional do empreendimento por até 40 anos.

ENTRAVE

Mas, estes possíveis aumentos na produção esbarram num sério entrave logístico, que é falta de água no Rio Paraguai em determinadas épocas do ano. Nesta quarta-feira (3), por exemplo, o nível do rio na régua de Ladário, que serve como referência, amanheceu com apenas 30 centímetros e seguia baixando.

Depois que o nível fica abaixo de um metro o trasporte fica praticamente inviável. Desde meados de outubro está abaixo disso e mesmo que sejam registradas chuvas acima da média, o que não está ocorrendo, demoraria mais de um mês para que ele volte a superar a marca de um metro.

A saída seria a dragagem de alguns pontos críticos, o que tornaria o rio navegável durante o ano inteiro e permitiria que as chatas trafegassem com maior velocidade. Essa dragagem, porém, ainda não foi autorizada pelo IBAMA. 

Mas, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) está preparando a concessão da hidrovia e  uma das interessadas é a própria LHG, dos irmãos Batista. O pregão deve acontecer no primeiro semestre do próximo ano o vencedor do certame ficará responsável pelo remanejamento dos bancos de areia que dificultam o transporte de minérios. 

Procurados pela Bloomberg, Citi, LHG e J&F não comentaram.

Cidades

CNJ autoriza policiais a intimar autores de violência doméstica em MS

Decisão permite que policiais militares e civis cumpram mandados em situações emergenciais envolvendo mulheres em risco

03/12/2025 18h15

Crédito: Álvaro Rezende / Governo do Estado

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entendeu que é válida a portaria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) que autoriza policiais militares e civis a atuarem como oficiais de justiça em casos urgentes de violência doméstica.

A decisão ocorre após a Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil ter ingressado com um pedido que questionava a legalidade da medida.

O Conselho considerou procedente a participação dos policiais no processo como um mecanismo de cooperação institucional, que não viola os princípios do concurso público nem a separação dos poderes, devido ao caráter emergencial na proteção da mulher em situação de risco.

A ideia de policiais atuarem como oficiais de justiça temporários, inédita no país, partiu do presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, em fevereiro deste ano.

Em março, o Governo do Estado firmou um acordo de cooperação técnica com o TJMS e com a Prefeitura Municipal de Campo Grande para que os agentes de segurança pudessem intimar agressores de mulheres

A ação faz parte do pacote de respostas após o feminicídio cometido contra a jornalista, Vanessa Ricarte, de 42 anos, que na época procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), e ao retornar para casa, mesmo com medida protetiva em mãos, foi morta pelo seu companheiro, o músico, Caio Nascimento que foi preso em flagrante.

Celeridade

Com o intuito de agilizar o processo de proteção das vítimas, o objetivo é reduzir a dependência de oficiais de justiça.

Para tanto, a força policial passou por curso de capacitação para cumprir medidas protetivas e atuar nos casos de afastamento do lar.

Um ponto destacado pelo magistrado é que a participação dos integrantes das Polícias Militar e Civil no cumprimento das medidas protetivas inibe possíveis ações ou reações do agressor.

 O que acaba sendo uma garantia a mais de segurança tanto na execução quanto na fiscalização das determinações judiciais.

Ele também pontuou que fortalecer as parcerias institucionais é fundamental para assegurar maior proteção à mulher em Mato Grosso do Sul.

“Ninguém trabalha sozinho. É fundamental que todas as instituições, como o Poder Judiciário, a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública, o Governo do Estado e os diversos setores da rede de proteção à mulher, atuem de forma integrada para garantir uma resposta mais eficaz e a proteção efetiva das vítimas”, afirmou.

Integração

A decisão, segundo a Coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, destaca a importância da integração entre o Judiciário e as forças de segurança.

“Esta decisão confirma que a cooperação entre o Judiciário e a Segurança Pública é constitucional e necessária. A portaria faz parte do Programa IntegraJus Mulher, que visa assegurar o cumprimento rápido das medidas protetivas de urgência sempre que, diante da urgência, o oficial de justiça do Poder Judiciário não puder fazê-lo”, afirmou.

Para a magistrada, a celeridade na execução dessas medidas é determinante para garantir proteção efetiva às vítimas.

Excepcionalidade

A portaria somente é aplicada quando não há oficiais de justiça disponíveis, em situações específicas, como a necessidade de afastar o agressor imediatamente ou retirar a vítima e seus pertences da casa.

Os policiais designados recebem capacitação da Escola Judicial do TJMS e remuneração equivalente à prevista para atos cumpridos por oficiais de justiça do Poder Judiciário.

Respaldada por lei

Segundo a relatora do processo no CNJ, conselheira Renata Gil de Alcântara Videira, a medida é amparada pelo artigo 8º da Lei Maria da Penha, que prevê a integração operacional entre o Judiciário e a segurança pública.

A conselheira também considerou a iniciativa razoável, uma vez que as forças policiais estão presentes em todo o Estado e atuam 24 horas por dia, o que possibilita resposta imediata em situações que coloquem a vida da mulher em risco.
 

CONDENAÇÃO

Empresa de leilões judiciais é condenada a pagar R$ 100 mil por danos morais coletivos

As cláusulas dos certames incluíam a ocultação do preço mínimo, sem revelar o valor da venda ou o preço de reserva aos consumidores

03/12/2025 18h05

A decisão proferida pela 5ª Câmara Cível exige que a empresa retire as cláusulas consideradas contrárias ao Código de Defesa do Consumidor (CDC)

Divulgação: TJMS

Continue Lendo...

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) condenou a empresa de leilões Superbid Judicial por manter cláusulas abusivas em seus editais, em decisão proferida pela 5ª Câmara Cível. 

A condenação, resultante de uma Apelação Cível movida pelo Ministério Público Estadual (MPE), exige que a empresa retire as cláusulas consideradas contrárias ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a obriga a pagar uma indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 100 mil.

O procedimento apurou irregularidades em editais de leilões virtuais promovidos pela empresa, que impunham condições desiguais entre consumidores e vendedores. Segundo o acórdão, cinco cláusulas principais violavam o direito à informação clara, adequada e suficiente do consumidor, colocando-o em situação de excessiva desvantagem

Essas cláusulas incluíam a ocultação do preço mínimo, sem revelar o valor da venda ou o preço de reserva aos consumidores, em nenhuma hipótese. Também havia a previsão de que lances abaixo do valor mínimo oculto poderiam ser aceitos como lances condicionais, sujeitos à aprovação exclusiva do leiloeiro e da empresa vendedora, além da obrigatoriedade unilateral, que tornava o lance do arrematante uma proposta irretratável e irrevogável, obrigando-o ao pagamento, enquanto a empresa vendedora mantinha a opção de não aprovar o valor ofertado, desconsiderando o lance sem qualquer ônus. 

O relator do processo, desembargador Alexandre Lima Raslan, destacou que a prática criava um tratamento desigual. O consumidor ficava obrigado a manter uma proposta de compra, sujeitando-se a multas em caso de desistência, enquanto o vendedor poderia rejeitá-la sem qualquer justificativa ou compensação para o comprador, deixando o lance pendente de análise por dias. 

A indenização por dano moral coletivo foi fixada no valor de R$ 100 mil, que deve ser recolhido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDC). A decisão considerou o porte econômico da empresa, a gravidade e a extensão do dano, além da recusa da apelada em adequar seus editais ao CDC, mesmo após tentativas de acordos extrajudiciais. 

Em relação ao pedido de indenização por dano moral individual, a Corte optou pelo não provimento, entendendo que as particularidades de cada caso impedem o estabelecimento dos danos individuais em uma única sentença coletiva. Os consumidores lesados que desejarem reparação individual deverão ingressar com ações próprias para comprovar os prejuízos sofridos.

