Agência do Governo Federal fiscaliza qualidade do combustível em Campo Grande

Acompanhada do prefeito Alan Guedes e de parlamentares, a Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, fez uma visita técnica na tarde de hoje (5) ao terreno onde será construída a Casa da Mulher Brasileira, em Dourados, a 220 quilômetros de Campo Grande.

A ministra está no município cumprindo compromissos de agenda, onde participou pela manhã da segunda etapa da obra da sede própria da Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados (AAGD).

Durante a visita ao terreno, o prefeito de Dourados apresentou duas propostas de plantas para a obra, que receberá um orçamento de R$16 milhões, fruto da parceria entre os Ministérios das Mulheres e da Justiça e Segurança Pública.

O local contará também com R$5 milhões para custeio por dois anos, financiados pelo Ministério das Mulheres. A Casa da Mulher Brasileira de Dourados será a primeira do país a oferecer atendimento especializado a mulheres indígenas, atendendo a uma demanda específica da região.

Em janeiro, a ministra das Mulheres e o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, assinaram um Acordo de Cooperação Técnica para adesão ao programa Mulher Viver sem Violência do governo federal.

Além de Dourados, o município de Corumbá também terá sua Casa da Mulher Brasileira nos próximos meses. Segundo o cronograma, o investimento será de R$31 milhões e atenderá a uma demanda apresentada pelas mulheres do estado em diálogo direto com a ministra Cida Gonçalves e representantes da pasta, visando mais segurança, amparo estatal e políticas públicas.

Durante a assinatura, a ministra Cida Gonçalves enfatizou a importância da adesão do estado do Mato Grosso do Sul ao programa Mulher Viver sem Violência, do Ministério das Mulheres.

“O esforço para enfrentar a violência contra as mulheres deve envolver todas as esferas de governo em torno de um investimento que não é só financeiro, mas político de estados e municípios, em parceria com o governo federal, na formulação de políticas públicas e adesão a programas como esse, que fazem o Estado chegar antes, para que a violência não aconteça”, afirmou.

Visita a Obra da Sede Própria da Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados (AAGD).

Mais cedo, a Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves ao lado de parlamentares e do prefeito Alan Guedes, esteve presente à Sede Própria da Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados (AAGD).

Segundo o cronograma da obra, contará com um investimento de R$1,7 milhão, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Geraldo Resende. Com a obra, a Associação conta com novos espaços e serviços como academia, sala de reuniões e atendimento psicossocial.

Em sua fala, a ministra Cida Gonçalves destacou o papel das mães, responsabilizadas pela maior parte do trabalho do cuidado, e os desafios enfrentados na criação de pessoas autistas, especialmente crianças e adolescentes.

"Precisamos compartilhar o trabalho do cuidado com o Estado e com a sociedade, principalmente com os homens. Estamos trabalhando, como governo federal, numa Política Nacional que oriente o trabalho do cuidado", afirmou.

Estiveram presentes na inauguração a primeira-dama do estado, Mônica Riedel, o vice-governador, José Carlos Barbosa, a secretária de Estado da Cidadania/MS, Viviane Luiza, o deputado federal Geraldo Resende, a deputada estadual Gleice Jane, o deputado estadual Renato Câmara, o prefeito de Dourados/MS, Alan Guedes, o presidente da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Dourados, Francisco Sobrinho Brito, entre outros representantes do município.

