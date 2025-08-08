Agência unificada Detran e Sejusp começa a operar segunda (11) em Campo Grande

Ponto em que o campo-grandense poderá consultar todos os serviços ligados ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul e ainda tirar a novo registro geral (RG), por exemplo, a agência integrada do Detran-MS com posto de identificação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) será inaugurada na próxima segunda-feira (11) em Campo Grande.
Sendo a pioneira em Mato Grosso do Sul, a primeira agência integrada do Detran e Sejusp em Campo Grande fica localizada no 1° piso do Comper Itanhangá, no número 1.679 da rua Joaquim Murtinho.
Com o conceito de ser um serviço prestado de forma mais ágil para a população, esse novo formato traz os serviços digitais oferecidos através do posto de identificação do Detran-MS e ainda ter acesso às ações desenvolvidas pelo braço de segurança pública estadual.
Ou seja, nesse novo local, por exemplo, o campo-grandense poderá emitir nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), como é chamado o novo RG, em uma iniciativa que busca "desburocratizar e aproximar o governo do cidadão, otimizando seu tempo e simplificando o acesso a direitos essenciais", segundo o Governo do Estado em nota.
Agência integrada
Conforme o Governo do Estado, a ação vai de encontro com o Plano Plurianual (PPA) estabelecido 2024-2027, descrita como um rumo ao pilar que prevê um Mato Grosso do Sul "próspero, inclusivo e digital".
Antônio Carlos Videira, atual secretário de Justiça e Segurança Pública, reafirma esse objetivo de "simplificar a vida do cidadão".
"Com essa nova unidade estamos levando o serviço de emissão do Novo RG – um documento fundamental para a vida civil – para mais perto da população. Esta integração não apenas otimiza o tempo do cidadão, que agora encontra serviços essenciais em um só local", disse.
Com terminais de autoatendimento do Detran-MS e o Posto de Identificação da Sejusp, o modelo de agência integrada ainda tem expansão prevista para cobrir o território sul-mato-grossense, com a segunda unidade já estando definida para funcionar a cerca de 231 quilômetros de Campo Grande.
Prevista para funcionar no centro de Dourados, a unidade Marcelino Pires, além do ponto com serviços do Detran-MS e Sejusp, deverá contar com as ações da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead). dourad
Em outras palavras, os douradenses poderão ter acesso às consultas de multas, emitir a Carteira de Identidade Nacional e até mesmo se cadastrar junto ao Programa Mais Social.
Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, a agência seria a materialização do olhar do Governo para com o cidadão, otimizando o tempo e atendendo as necessidades da população.
Na inauguração da 1ª agência integrada em Campo Grande, marcada para às 10h de segunda-feira (11), o Governo de Mato Grosso do Sul prepara o anúncio dos demais municípios a receberem esse novo modelo.