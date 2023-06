Agentes de endemias e de saúde de Jardim passam por capacitação sobre combate ao Aedes aegypti

Ao longo desta semana, os agentes de combate a endemias (ACE) e agentes comunitários de saúde (ACS) de Jardim passaram por uma capacitação realizada por técnicos da Secretaria Estadual de Saúde (SES) sobre o enfrentamento de arboviroses no município, doenças transmitidas por insetos e aracnídeos (aranhas e carrapatos).

Dentre elas estão as doenças transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti, como a dengue, a febre pela chikungunya e a doença aguda pelo vírus zika. Os índices dessas doenças em todo o Estado têm aumentado e a SES tem realizado este trabalho nos 79 municípios.

Os agentes locais tiveram aulas teóricas e treinamento em campo, visitando domicílios acompanhados pelos técnicos da SES. A capacitação teórica e prática foi conduzida Mario Matias do Nascimento e Ana Paula Roque Vasquez, técnicos da Gerência de Arboviroses da SES, com participação de Francisco Ports, responsável pelo Núcleo Regional de Saúde.

A programação culminou na quinta-feira (1º) com a audiência pública para enfrentamento de arboviroses no município de Jardim. O palestrante foi o coordenador estadual de vetores da SES, Mauro Lúcio do Rosário, com vasta experiência na área.

Mauro do Rosário revelou dados do panorama epidemiológico de Mato Grosso do Sul e mostrou que o cenário não é nada bom. “Somente este ano já são contabilizados 26 óbitos por dengue no Estado. No ano passado foram 22 óbitos no ano todo. A previsão, infelizmente é que este ano cheguem a mais de 60 óbitos se continuar como está”, disse.

Um dos grandes problemas é que a guerra não é somente contra o mosquito da dengue, mas também contra o mosquito da chikungunya, que no futuro poderá trazer ainda mais problemas para a população humana. Apesar do cenário ruim, Mauro do Rosário deu importantes orientações ao público presente, que incluiu estudantes e os agentes da Saúde municipal.

“Viemos com equipe técnica oferecer capacitação a todos os profissionais de saúde e, principalmente, orientar a população. Os agentes de endemias e de saúde estão fazendo a sua parte, mas isso está sendo insuficiente. Não vamos conseguir alcançar o objetivo se a população não nos ajudar”, declarou.

“Infelizmente em quase todas as casas que visitamos encontramos potenciais criadouros dos mosquitos. E esses recipientes são de responsabilidade do morador da casa, do dono do imóvel, se cada um não fizer a sua parte, que é a retirada de resíduos, não vamos vencer essa guerra. Devemos considerar que esses vetores não estão transmitindo só a dengue, mas também a chikungunya. Você poderá ser a próxima vítima se não agir rápido”, detalhou o coordenador estadual de vetores da SES

Já o coordenador de Vigilância em Saúde de Jardim, Alisson Ribeiro Moreira, agradeceu a vinda da equipe da SES. “Essa capacitação vem para agregar, melhorar, qualificar e relembrar todo o nosso conhecimento sobre arboviroses, de forma a melhorar nossas condições de trabalho, com novas mensagens e ensinamentos, e assim vamos melhorar o atendimento à nossa população em nosso trabalho de campo nas visitas aos domicílios e nas orientações”, pontuou.

